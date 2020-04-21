DT: вслед за США протесты против карантинных мер вспыхнули в странах по всему миру

Всё больше людей по всему миру выходят на протесты против ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса, пишет The Daily Telegraph. Протестующие опасаются экономических последствий карантина и роста безработицы, полагая, что текущие экономические издержки карантина больше не стоят тех жизней, которые он мог бы спасти.

На фоне продления ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса и роста числа безработных до 22 млн человек протесты с требованием отменить режим самоизоляции прошли в целом ряде американских штатов, сообщает The Daily Telegraph.

В частности, в воскресенье сотни людей собрались в столице Колорадо Денвере, настаивая на том, что текущие экономические издержки карантина больше не стоят тех жизней, которые он мог бы спасти. На встречу протестующим вышли люди в медицинском обмундировании, попытавшиеся напомнить об опасности коронавируса.

При этом президент США Дональд Трамп во время своего воскресного брифинга в Белом доме поддержал протестующих, назвав их «замечательными людьми» и патриотами, которые лишь хотят вернуться к нормальной жизни.

Руководители различных американских штатов осудили действия главы Белого дома, оказавшегося под колоссальным давлением, и в поиске способов ослабления ограничений ради спасения экономики.

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли раскритиковал слова Трампа, который, по его мнению, «побуждает людей к нарушению закона».



Другие губернаторы указывают на нехватку тестов на коронавирус, которые эксперты в области здравоохранения называют лучшим способом возвращения людей к привычной жизни, как на одно из самых серьёзных препятствий на пути к отмене карантинных мер.

По данным проекта Covid Tracking, в настоящее время в США ежедневно проводится до 2 млн тестов. При этом ведущие эксперты страны в области инфекционных заболеваний настаивают на необходимости утроить темпы тестирования.

Иммунолог Энтони Фаучи предупредил протестующих, что их действия «отбросят назад» усилия по сдерживанию распространения заболевания и помешают восстановлению экономики страны.

Штаты, во главе которых стоят представители Республиканской партии, в понедельник начали частично снимать ограничения.

Вместе с тем, протесты также вспыхнули в других странах по всему миру, включая Бразилию, Кению, Израиль, Францию, Россию, Индию, Ливан и Ирак, тогда как более половины населения мира в той или иной форме остаются в вынужденном заключении.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что с учётом прогноза Международного валютного фонда и сильнейшего почти за столетие спада мирового производства существует опасность «роста социальных волнений и насилия, которые сильно подорвут способность мира бороться с этой болезнью».

В Бразилии президент Жаир Болсонару лично появился на протестах, направленных на снятие введённых ограничительных мер, навязанных губернаторами штатов по всей стране. Глава государства утверждает, что экономические риски перевешивают опасность, которую представляет вирус, названный им «небольшой простудой».

В Италии учёные призывают правительство провести психологическое тестирование населения, чтобы определить, как долго люди могут оставаться дома и выдерживать изоляцию. В стране обеспокоены, что введённый в начале марта карантин способствует росту случаев жестокого обращения в семье и угрожает здоровью и безопасности наиболее уязвимых слоёв населения.

В Париже и пригороде французской столицы произошли столкновения с полицией, а в криминальных районах отметили рост нападений на работников скорой помощи. Наиболее тяжёлая обстановка остаётся в районах с низким уровнем доходов, где безработица среди молодёжи может достигать 40%. Полицейские проверки или аресты здесь приводят к массовым столкновениям с представителями правоохранительных органов.

В России в понедельник также протестовали против ограничительных мер в столице Северной Осетии, Владикавказе. Сотни местных жителей собрались на главной площади города, требуя встречи с мэром. Здесь опасения относительно экономических последствий карантина смешаны с недоверием к местным властям, которых местные жители подозревают в коррупции, отмечает британское издание.