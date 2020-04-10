Le Figaro: «реванш «жёлтых жилетов» — карантин вывел на первый план «людей из низов»

Ещё вчера незаметные «винтики» в экономике Франции — водители, медсёстры, доставщики и кассиры — из-за введёного в стране режима изоляции стали героями, тянущими на себе страну, пишут на страницах Le Figaro эксперты в области социологии Жером Фурке и Клоэ Морэн. Как отмечают эксперты, члены протестного движения «жёлтых жилетов» в значительной степени идентифицируют себя с этими «работниками фронта» и видят в таком развороте реванш людей из низов.

Хотя извлекать уроки из пандемии коронавируса ещё слишком рано, можно сказать, что она обнажила разительный контраст между общественной пользой определённых профессий и их оплатой и признанием, пишут на страницах Le Figaro эксперты в области социологии Жером Фурке и Клоэ Морэн. Водители грузовиков, доставщики, кассиры, кладовщики и водители погрузчиков, сиделки и медсестры, сборщики мусора — все они внезапно стали героями, хотя ещё вчера были «невидимыми и часто презираемыми винтиками» в экономике Франции.

Как отмечают специалисты, наиболее востребованы сегодня представители преимущественно «женских профессий»: помощники по хозяйству, 97% из которых женщины, персонал по уходу за больными (90% женщин), медсёстры и акушерки (87% женщин), продавцы (73,5% женщин).

По словам авторов статьи, французы, оказавшиеся «на передовой» в момент кризиса, на первый взгляд ассоциируются с «жёлтыми жилетами» — в первую очередь, благодаря фигурам, ставшим символами движения, таким как водитель-механик Максим Николь, помощница медсестры Ингрид Левавасёр или дальнобойщик Эрик Друэ.

Социологические данные позволяют уточнить это интуитивное ощущение. Действительно, социологический профиль «жёлтых жилетов» и представителей некоторых наиболее востребованных сегодня профессий во многом совпадает. Так, рабочие, самозанятые, низкоквалифицированные работники были как среди вчерашних участников протестных акций, так и среди сегодняшних «фронтовиков». С другой стороны, есть представители профессий, не участвовавших в движении «жёлтых жилетов», но вышедших сегодня на первый план. Речь идёт о медицинских работниках, госслужащих, а также иностранных рабочих и иммигрантах, в особенности работающих в сфере доставки, безопасности и уборки помещений.

Тем не менее, несмотря на то что трудящихся «на передовой» сегодня примерно в два раза больше, чем участников акций «жёлтых жилетов», многие члены движения символически идентифицируют себя с категориями, несущими сегодня на своих плечах экономику страны, и видят в произошедшем перевороте иерархии своего рода социальный реванш.

Как справедливо заметил социолог Эммануэль Тодд, в последние 30 лет место человека в западном обществе определяется уровнем его диплома. В условиях нового расслоения по образовательному признаку, возникшего после того, как среднее образование стало более доступным, наименее образованные члены общества не только получают самые низкооплачиваемые рабочие места, но и сталкиваются с заметным понижением своего культурного и общественного статуса.

В обществе, где достижения оцениваются, исходя из наличия диплома, классовая борьба всё больше принимает форму противостояния между теми, кого называют «детьми с первой парты», и «детьми с задней парты». Карантинная экономика, подчеркнув важность роли, которую играют в нашем обществе низкообразованные работники, в какой-то степени реабилитирует «детей с задней парты», замечают авторы статьи.

Символом борьбы «людей из низов» с элитой стал для многих «жёлтых жилетов» и «мятежный» марсельский микробиолог Дидье Рауль, ведущий борьбу с официальной позицией правительства в борьбе с пандемией коронавируса. Его борьба видится многим из «жёлтых жилетов» отражением собственной, а также своего рода «реваншем здравого смысла», который люди из низов взяли над элитой.

«Будем надеяться, что этот период станет чем-то большим, чем «15 минут славы», и компании смогут извлечь урок из сегодняшнего положения дел в вопросах общественного диалога вознаграждения, как символического, так и финансового», — пишут эксперты. В противном случае, хотя сегодня социологический профиль «жёлтых жилетов» и работников «передовой» совпадает лишь частично, вскоре общее дело приведёт их к выдвижению общих требований, предупреждают специалисты.