France info: радикальные «чёрные жилеты» громят французские банки для борьбы с нищетой

К годовщине начала массовых протестов во Франции сайт France info опубликовал отрывок из документального фильма «Жёлтые жилеты»: фабрика бунта», в котором взял интервью у трёх активистов, примкнувших к радикальному «Чёрному блоку». На условии анонимности они рассказали о методах борьбы, целях и о том, почему среди них много женщин.

Но кто они такие, эти «ультра-жёлтые», которые присоединились к «Чёрному блоку»? Несколько дней назад я связался с тремя из них, и они в конце концов согласились побеседовать, скрывая свои лица.

МУЖЧИНА 1: Мне 47 лет, я предприниматель. Примкнул к движению с 17 ноября, раньше никогда не участвовал в демонстрациях.

ЖЕНЩИНА: 49 лет, домохозяйка, три ребёнка. То же самое: на демонстрациях с 17 ноября. Также никогда в них не участвовала раньше.

МУЖЧИНА 2: 33 лет, безработный.

Что конкретно является вашим способом воздействия? Что вы делаете?

МУЖЧИНА 1: Я ломаю.

Вы ломаете?

МУЖЧИНА 1: Ага. Без всяких угрызений совести. У нас есть молотки, ледорубы, кувалды, полицейские дубинки, без разницы что.

Кто является вашей целью на демонстрации?

ЖЕНЩИНА: Те, кто не платят налоги во Франции, в конечном счёте.

МУЖЧИНА 1: Все крупные банки. Их всех надо уничтожить, прекратить с ними работать, прекратить давать им работу. Мы, мелкие фирмы, у нас ничего нет. Да, у нас есть право работать, вкалывать и заткнуться.

ЖЕНЩИНА: И больше ничего. Так что мы поняли, что на самом деле есть множество таких же, как мы. Среди «жёлтых жилетов» есть много «чёрных жилетов». На самом деле среди «чёрных жилетов» огромное количество женщин, вы бы удивились.

Много-много женщин?

ЖЕНЩИНА: (вместе) Огромное, огромное количество.

МУЖЧИНА 1: (вместе) 60% только женщин.

Чем вы можете это объяснить?

МУЖЧИНА 1: Холодильники, дети...

МУЖЧИНА 2: Те, кто ведут дома хозяйство, кто видит нищету.

МУЖЧИНА 1: Их достало смотреть на пустой холодильник, достало, что ребёнок плачет, потому что ему нельзя купить…

ЖЕНЩИНА: Пойти в кино, в ресторан, парк развлечений, вот такие вот вещи.

МУЖЧИНА 1: … что-то дополнительно. А ещё многие обязательно принимают противозачаточные таблетки.