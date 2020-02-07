«Демагогия, трусость, некомпетентность и презрение» — публицист о четырёх «смертных грехах» французской политики

Французская политика год от года скатывается всё глубже в пропасть и никак не достигнет дна, пишет на страницах Le Figaro публицист и бывший высокопоставленный чиновник Максим Тандонне. По убеждению автора, виной всему демагогия, трусость, некомпетентность и презрение, присущие французским политикам всех направлений, включая представителей высшей власти.

Создаётся странное впечатление, что дела во французской политике год от года обстоят всё хуже, и дна этой пропасти до сих пор не видно, пишет на страницах Le Figaro французский публицист и бывший высокопоставленный чиновник Максим Тандонне.



По данным опроса общественного мнения, проведённого Центром политических исследований Института Sciences Po, 79% французов видят политическую жизнь страны в негативном ключе, 39% — относятся к ней с недоверием, 28% — с отвращением, а 10% считают её скучной. Вместе со вспышкой нежелания участвовать в выборах, «головокружительным» ростом протестного голосования как слева, так и справа, эти результаты подчёркивают «подтачивающую страну атмосферу уныния и глубину пропасти, разделяющей правящий класс и народ», замечает автор статьи.



При этом не похоже, чтобы накануне муниципальных выборов представители власти хоть немного осознавали свою растущую оторванность от реальности и то, какую трагедию сулят их «четыре смертных греха»: демагогия, трусость, некомпетентность и презрение.



Демагогия, к примеру, проявляется в предложениях кандидатов на пост мэра Парижа, один из которых обещает «перенести в другое место» городской вокзал и выдавать пособия в размере €100 тыс. приобретателям жилья в столице. Учитывая, что около 700 тыс. семей в Париже живут в съёмных квартирах и смогут претендовать на покупку недвижимости, эта мера обойдётся в сумму €70 млрд. За счёт каких дополнительных налогов будет обеспечено её финансирование, задаётся вопросом публицист.



Другой кандидат на пост главы Парижа предлагает высадить в столице 170 тыс. деревьев и создать лес в черте города, однако непонятно, где взять для этого территорию. В то же время глава одной из политических партий предлагает снизить пенсионный возраст до 60 лет при среднеевропейской норме в 65 лет, не уточняя, во что обойдётся эта мера и каковы будут её последствия для французской экономики и государственного долга. «За кого, за что они принимают французов?» — негодует автор.



Трусость проявилась в реакции политиков на «дело Милы» — школьницы, обвиняемой в оскорблении ислама и лишённой возможности посещать школу из-за угроз. Хотя доказано, что, критикуя религию, а не людей, её исповедующих, Мила нарушала закон, нашлась высокопоставленная женщина-политик, продолжившая нападки на девушку и обвинившая её в «недостатке уважения», напоминает Тандонне. Молчание же представителей высшей власти в этой ситуации Тандонне находит и вовсе «пугающим».



Что до некомпетентности, количество накопленных властью ошибок впечатляет, даже учитывая, что «управлять судном под названием «Франция» — сложная задача, и от ошибок не застрахован никто». Всего два решения: об ограничении скорости движения на дорогах местного значения до 80 км/ч и введении налога на выбросы углекислого газа — позже отозванные, спровоцировали кризис «жёлтых жилетов» и «погрузили Францию в пучину хаоса и насилия на несколько месяцев». Затем пенсионная реформа, задуманная как грандиозное преобразование, после скандала, огромного замешательства и серии отступлений снова подтолкнула страну к социальному потрясению длиной в 45 дней, ущерб от которого трудно измерить.



Презрение же является фоном, на котором разворачивается политическая драма в стране, уверен публицист. Оно проявляется в различных формах: презрение к истории в высказываниях президента, приравнивающих колонизацию к преступлениям против человечества, презрение к реальности в заявлениях о том, что отцом ребёнка не обязательно должен быть мужчина, презрение к истине в президентском слогане: «модернизация Франции», маскирующем беспомощность, безработицу, рост внешнего долга и налогов, насилие, бедность, отсутствие безопасности и бьющую все рекорды миграцию в атмосфере беспрецедентного разрыва социальных связей, а также презрение к людям в словесных и зрительных провокациях высокопоставленных чиновников в период, когда страна беспокоится за будущее своих детей.



«Один вопрос сегодня на устах у всех: чем же это закончится?» — пишет Тандонне в заключение.