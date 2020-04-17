ABC News: «радикальные» меры против COVID-19 вызвали протесты по всей Америке

Американцы, оставшиеся без работы в связи с закрытием предприятий, выходят на митинги против самоизоляции, сообщает ABC News. По словам губернатора одного из штатов, массовые протесты нарушают нормы социального дистанцирования и могут привести лишь к продлению жёстких мер.

А теперь о проходящих по всей стране демонстрациях против приказов сидеть дома. Протестующие собираются в столицах штатов. Они называют требования властей слишком радикальными и нарушающими их права.



С подробностями Стив Осунсами. Доброе утро, Стив.



СТИВ ОСУНСАМИ, корреспондент ABC News: Доброе утро, Майкл. Многие из этих людей считают оскорбительной мысль о том, что они невнимательны к нынешнему кризису в области здравоохранения. Некоторым из них приходится впервые в жизни вставать на учёт по безработице. Они хотят, чтобы их официальные лица рискнули отменить карантин и немедленно вернуть страну в рабочее русло.



В Мичигане это называют «Операция «Пробка». Тысячи людей наводнили Лансинг, столицу штата, в знак протеста против приказа губернатора не покидать дома.



БРЕНДА ЭСМАН, участница митинга: Если болеешь, сиди дома. Тем, кто может работать, надо работать. Нам надо открыть наши предприятия. Мичиган сейчас в тяжёлом положении. Нам надо на работу!



Губернатор Мичигана была недовольна тем, что протестующие перед её офисом не соблюдали социальное дистанцирование. COVID-19 унёс жизни более 1900 человек в штате.



ГРЕТХЕН УИТМЕР, губернатор штата Мичиган: Печальная ирония в том, что они протестовали из-за того, что им не нравится приказ сидеть по домам, и сами же, возможно, создали необходимость его продления.



На этом протесты не заканчиваются. Группа жителей и владельцев малых предприятий подала против губернатора иск, в котором говорится, что её приказ о самоизоляции, призванный бороться с распространением коронавируса, противоречит конституции. По их словам, «губернатор Уитмер возложила убытки от этого приказа непосредственно на частных лиц и их семьи и не обеспечила пострадавшей стороне справедливой компенсации».



По всей стране растут очереди перед продовольственными банками и биржами труда, и люди становятся всё менее терпимыми к ограничениям, направленным на спасение жизней. В Северной Каролине тоже было шествие, одну женщину забрала полиция. Люди кричали, что краха экономики они боятся больше, чем любого вируса.



ДЖУЛИ БАРХЭМ, предприниматель: Каждый должен делать свой выбор. Боитесь — оставайтесь дома. Но я не боюсь. И не хочу оставаться дома.



В Кентукки, где от болезни скончались по меньшей мере 115 человек, иск подают прихожане. По их словам, губернатор зашёл слишком далеко, препятствуя верующим посещать церковные службы.



РЭНДЕЛЛ ДЭВИД, истец: Я боюсь, что могу потерять моё право, если не буду им пользоваться. Моё право на религию — это то, за что боролись на протяжении веков.



СТИВ ОСУНСАМИ: Ряд штатов сейчас обсуждает способы снятия карантина. В некоторых случаях создаются комитеты, которые должны будут предложить варианты действий. Джордж?



Дата выхода в эфир 16 апреля 2020 года.