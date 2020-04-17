NTD: коронавирус опустошает резервацию индейцев навахо в США

Начиная с прошлой недели, в резервации индейцев навахо в США от коронавируса умерло больше людей, чем за тот же срок во всём штате Нью-Мексико. Эта пугающая статистика связана с тем, что семьи здесь живут близко друг к другу и вынуждены много ездить, чтобы добраться до работы или купить продукты. При этом в резервации всего 13 магазинов, и есть опасения, что они тоже могут превратиться в источники заражения, передаёт NTD.

Среди кустарников и скал индейской резервации Навахо-нейшен пикап везёт по грунтовой дороге продовольствие для местных семей. Резервация находится в трёх американских штатах: Нью-Мексико, Аризоне и Юте. И здесь сложилась критическая ситуация: всё больше индейцев навахо заражаются коронавирусом.

Семьи вынуждены самоизолироваться. Теперь группа волонтёров помогает им с продуктами.

КИМ СМИТ, представительница народа навахо: Мы проезжали мимо пожилого человека, который живёт один, — оказалось, у него вообще не было еды! Мы ему оставили, поскольку всегда берём про запас для таких случаев.

Наряду с афроамериканцами и испаноговорящим населением США, навахо тоже умирают от COVID-19 в пугающем количестве. С прошлой недели в резервации от коронавируса скончалось 24 индейца. Это больше, чем за тот же срок во всём штате Нью-Мексико.

Эксперты называют несколько причин такой непропорциональной смертности. Во-первых, семьи обычно живут близко друг к другу. Во-вторых, представители этого индейского народа нередко имеют другие заболевания, что усугубляет состояние при COVID-19. В-третьих, навахо много путешествуют.

Безработица в резервации достигает 40 процентов. Люди вынуждены проезжать сотни миль до места работы в больших городах. Также они ездят туда за покупками.

ТАЙРА БЛЭКУОТЕР, волонтёр: В резервации всего 13 продуктовых магазинов. В этом районе основные — это Shiprock и City Market. И в северном районе Навахо-нейшен уже есть несколько случаев заражения. Если все пойдут в продуктовый магазин — то как вы думаете, где будет прятаться вирус?

В ответ на вспышку власти резервации ввели комендантский час и попросили федеральное правительство построить полевые госпитали. Пока же пациентов в тяжёлом состоянии транспортируют в соседние штаты.

Тем временем волонтёры говорят, что будут продолжать ездить по домам, чтобы развозить продукты.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2020 года.