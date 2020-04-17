NTD: коронавирус опустошает резервацию индейцев навахо в США
Дата выхода в эфир 16 апреля 2020 года.
Дата выхода в эфир 16 апреля 2020 года.
Аэрокосмическая корпорация Boeing возобновит производство на предприятии Pudget Sound в штате Вашингтон, которое ранее было прервано из-а ситуации с коронавирусом.
Здание заброшенной пилорамы загорелось в Донецке Ростовской области, информация о пострадавших не поступала.
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
Режиссёр-документалист, академик Александр Радов, госпитализированный в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом, скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщила академия российского телевидения.
Медицинские эксперты из Китая, которые приехали в Россию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, обменялись опытом с руководством московской Городской клинической больницы №67.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к кооперации с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом.
Главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что значительную часть заболевших коронавирусом составляют молодые люди.
Министерство образования Украины дало учебным заведениям рекомендацию воздержаться от проведения последних звонков и выпускных из-за распространения коронавируса.
Футболист «Ювентуса» Пауло Дибала сфотографировался в защитной маске, украшенной флагами 16 стран, пострадавших от пандемии коронавируса.
Итальянские футболисты могут вновь приступить к тренировкам 4 мая.
Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым автогонкам в классе «Формула-1» в 2020 году может начаться с Гран-при Австрии.
Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения страны Луиса Энрике Мандетту.
Футболисты минского «Динамо» поблагодарили медиков за работу во время пандемии коронавируса.
Главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что антительная плазма людей, которые переболели коронавирусом, хорошо подходит для лечения данного заболевания.
Мария Шарапова поучаствовала в благотворительной акции под эгидой Международной гуманитарной организации «Врачи без границ».
В США к настоящему времени выявлено 653 825 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует Университет Джонса Хопкинса.
Главный внештатный кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер рассказала об опасности коронавируса.
В Московской области за сутки выявили 242 нарушителя самоизоляции. Об этом сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.
Стало известно о любопытной истории, приключившейся с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом в 1991 году.
Россияне рассказали, по каким поездкам соскучились больше всего во время режима самоизоляции.
В Москве за сутки скончались ещё 14 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом информирует столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками своего аккаунта в Instagram откровенным снимком со своим молодым человеком Янисом Тиммой.
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова поделилась с подписчиками новой фотографией в Instagram.
Киевский городской совет призвал жителей Киева не открывать окна в связи с высокой задымлённостью, вызванной пожарами в чернобыльской зоне отчуждения и в Житомирской области.
Глава Минэнерго России Александр Новак провёл телефонный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян рассказал, как тренируется в условиях карантина, и назвал сроки выхода на пик формы для поединка с бразильцем Марлоном Мораесом.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели рабочего, тело которого обнаружили на складе Большого театра в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В Нижнем Новгороде рассказали о ходе работ по ремонту памятников ко Дню Победы.
Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко, в настоящее время возглавляющий минское «Динамо», ответил на вопрос о целесообразности продолжения чемпионата Белоруссии по футболу во время пандемии коронавируса.
Жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение заведомо ложной информации о заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
Правительство Чехии одобрило график послабления карантинных мер, которые были приняты в связи с распространением коронавируса.
В Московской области наделили новыми полномочиями сотрудников регионального комитета лесного хозяйства. Они смогут составлять административные протоколы о нарушении режима самоизоляции.
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как проходит её самоизоляция, вызванная пандемией коронавируса.
В Пермском крае число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, достигло 23 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил работу банков по выдаче кредитов для бизнеса.
Директор компании «Эвотэк — Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев рассказал подробности о новом экспресс-тесте на коронавирус.
Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки подарил капитану «Вашингтон Кэпиталз» россиянину Александру Овечкину свою клюшку, использовавшуюся в игре.
В Белоруссии подтвердили заражение коронавирусом военнослужащего 72-го объединённого учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Таким образом, был зафиксирован первый случай заражения COVID-19 в белорусской армии.
Защитник ярославского «Локомотива» Андрей Марков завершил карьеру хоккеиста.
Министерство иностранных дел России призвало срочно оказать полноценную помощь уязвимым перед коронавирусной инфекцией COVID-19 беженцам и странам, которые их принимают.
В пятом туре чемпионата Белоруссии по футболу минское «Динамо» на своём поле обыграло «Неман».
Американский актёр Брайан Деннехи, сыгравший роль шерифа в фильме «Рэмбо: Первая кровь», скончался в возрасте 81 года.
В Московской области создали патрули для проверки строительных площадок.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира — 2020 по фигурному катанию.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о повестке нижней палаты парламента на пятницу, 17 апреля.
Историк моды, телеведущий Александр Васильев, который находится в больнице в Коммунарке с двусторонним воспалением лёгких, дважды сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство прилагает максимум усилий для защиты работников отрасли в регионах во время пандемии коронавирусной инфекции.
Российское правительство поручило использовать незарегистрированный китайский препарат «Гидроксихлорохин» для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.