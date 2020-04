ABC News: США обогнали все страны по числу жертв коронавируса

ABC News сообщает, что по числу летальных исходов от COVID-19 США обошли все другие страны. В штате Нью-Йорк умирает почти по 800 пациентов в сутки, появляются новые эпицентры заболевания. Тем временем администрация Трампа в ответ на критику со стороны СМИ продолжает оправдывать предпринятые меры по противодействию пандемии, говорится в репортаже.

Сегодня утром на передовой новобранцы — медицинские работники — готовы к бою.



РЕБЕККА НУНАН, врач: Не для всех это решение было лёгким. Но для меня это правильный выбор.



Ребекка Нунан, теперь доктор, приняла решение выпуститься из медицинской школы на месяц раньше.



РЕБЕККА НУНАН: У меня, определённо, нет уверенности, я немного тревожусь, начиная работать в такой сумасшедшей атмосфере. Но я напоминала себе, что для того и пошла в медицину: я хочу помогать людям.



Нунан присоединится к борьбе (с эпидемией. — ИноТВ) в Нью-Йорке, где темпы госпитализаций снижаются. Но кризис ещё далеко не окончился.



В штате Нью-Йорк коронавирус убивает почти 800 человек в сутки: пациенты, ранее переведённые на ИВЛ, проигрывают свою битву.



ЭНДРЮ КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк: Это плато, оно выравнивается, но выравнивается на ужасно высоком уровне.



Пока Нью-Йорк пытается взять вирус под контроль, появляются другие эпицентры. В Массачусетсе число подтверждённых случаев за два дня взлетело на 21 процент. А в Пенсильвании губернатор теперь прогнозирует резкое увеличение числа заражённых на этой неделе.



Несколько губернаторов критиковали меры, принимаемые федеральной властью. В воскресенье президент Трамп опубликовал твит о том, что ответственность за возвращение страны к нормальной работе лежит на штатах. Он написал: «Губернаторы, усовершенствуйте тест-программы и аппарат в своих штатах. Будьте готовы, происходят большие события. Никаких оправданий! Федеральное правительство готово помочь. И ещё: подготовьте маски!»



Твит был опубликован спустя день после статьи The New York Times, в которой говорилось, что Белый дом упустил важнейшие сигналы о распространении вируса. Как сообщает The New York Times, на встрече 21 февраля рабочая группа Белого дома по коронавирусу решила, что «вскоре потребуется переход к решительным мерам социального дистанцирования». Но прошло более трёх недель, прежде чем президент издал рекомендации оставаться по домам. За это время число известных случаев коронавируса в США резко подскочило — с 15 до более 4 тысяч.



Доктор Энтони Фаучи признаёт, что бездействие властей стоило американцам жизни.



ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний: Конечно же, можно логично утверждать, что, если бы уже был запущен процесс и меры по снижению риска начали принимать раньше, можно было бы спасти жизни. Разумеется, никто этого не отрицает. Но подобные решения складываются из сложных факторов.



Но вечером президент продолжал защищать свои меры, называя недавние сообщения СМИ «фейковыми новостями». Президент также ретвитнул запись с критикой в адрес Фаучи. Эта запись кончалась словами: «Пора #УволитьФаучи…»



Тем временем врачи и медсёстры на передовой, в этой нью-йоркской больнице, празднуют выздоровление каждого пациента, провожая всех под хит Journey Don’t Stop Believing.



АЛЕКС ПРЕША, корреспондент ABC News: Белый дом ответил на эту статью The New York Times заявлением о том, что президент Трамп предпринял смелые действия по защите американцев и направил всю власть федерального правительства на борьбу с распространением этого вируса.



Спасибо, Алекс.



Дата выхода в эфир 13 апреля 2020 года.