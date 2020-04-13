BI: Трамп ретвитнул призыв уволить главного инфекциониста США, после того как тот заявил о медлительности властей

Дональд Трамп перепостил у себя в Twitter публикацию с призывом уволить одного из главных экспертов рабочей группы по борьбе с коронавирусом Энтони Фаучи, пишет Business Insider. В посте говорится, что ещё в феврале доктор отмечал, что эпидемия американцам не грозит, хотя, по данным СМИ и самого Фаучи, он уже тогда призывал к социальному дистанцированию, но власти не стали слушать.

Президент США Дональд Трамп ретвитнул публикацию с призывом уволить доктора Энтони Фаучи, одного из главных экспертов созданной властями рабочей группы по борьбе с коронавирусом, сообщает Business Insider.

В воскресенье 12 апреля американский лидер, который сейчас пытается нивелировать негативную критику в адрес администрации за медлительность в предотвращении эпидемии COVID-19, разместил на своей странице в Twitter репост с призывом уволить директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Доктор занимает свой пост с 1984 года и за время своей карьеры помог справиться с эпидемиями СПИДа, вируса Зика и Эболы.

Оригинальная публикация написана республиканкой ДеАнной Лоррейн, претендующей на место в конгрессе: «Теперь Фаучи утверждает, что если бы Трамп послушал медицинских экспертов раньше, он мог бы спасти больше жизней. Тот же Фаучи 29 февраля заверял всех, что переживать не о чем и что болезнь не представляет большой угрозы для американской общественности». В конце поста Лоррейн добавил хэштег Time to #FireFauci («Пора #уволитьФаучи»).

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020



Дональд Трамп: «Простите, Фейковые СМИ, но всё записано. Я закрыл границы с Китаем задолго до того, как кто-то что-то сказал. Спасибо вам, One America News».

Как напоминает Business Insider, с момента первых случаев заражения COVID-19 в США прошло порядка двух месяцев, и на данный момент, по информации Университета Джонса Хопкинса, от болезни погибли 22 023 человека, а всего инфицированных — 555 398.

Всего неделю назад, подчёркивает издание, во время совместной пресс-конференции глава Белого дома не дал Фаучи высказаться по поводу применения гидроксихлорохина, противомалярийного препарата, для лечения коронавируса. В то же время сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку лекарства, мотивируя это фразой: «А что вам терять?»

Business Insider отмечает: пока неясно, означает ли пост президента нечто большее, чем «смутную угрозу». Однако несколько дней назад Трамп уже уволил и. о. генерального инспектора Министерства обороны Гленна Файна, которому ранее было поручено проследить за внедрением пакета мер по поддержке экономики стоимостью $2 трлн.

Вопреки заявлениям Лоррейн о том, что 29 февраля Фаучи всех заверял в отсутствии непосредственной угрозы коронавируса, в субботу 11 апреля The New York Times сообщила, что доктор, как и ряд других экспертов в сфере здравоохранения, ещё 21 февраля говорил, что пора вводить меры по социальному дистанцированию, даже если это негативно скажется на экономике. Как отметил сам инфекционист в интервью CNN в воскресенье, «никто не будет отрицать», что можно было бы спасти больше жизней, если бы власти начали действовать раньше.

«Я уже много раз говорил: мы смотрим на ситуацию исключительно с точки зрения здравоохранения. Мы делимся рекомендациями. Часто их принимают во внимание. Иногда — нет. Что есть, то есть. Мы сейчас в той ситуации, в которой мы находимся», — цитирует Фаучи Business Insider.