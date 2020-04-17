NBC: «открыть Америку снова» — Трамп обнародовал план отмены карантина в США

Администрация Дональда Трампа представила план по постепенной отмене антивирусных ограничений в стране. Директива включает три этапа и предусматривает, что местные власти смогут самостоятельно определять готовность регионов к ослаблению карантинных мер, сообщает NBC News.

Белый дом обнародовал федеральный трёхэтапный план по отмене антивирусных ограничений. Согласно этой директиве, ответственность за принятие решения об экономике штатов ложится на плечи самих губернаторов, сообщает NBC News.

Дональд Трамп назвал рекомендации «следующим шагом в войне, которая называется «открыть Америку снова». Он заявил, что в основе стратегии находятся «достоверные проверяемые данные» и что «на каждом этапе должны соблюдаться контрольные показатели».

«Теперь, миновав пик новых случаев заражения, мы вновь начинаем жить. Мы снова начинаем омолаживать нашу экономику с помощью безопасного, упорядоченного и очень ответственного подхода, — отметил президент. — Мы не станем открывать всё сразу, но будем действовать неспешно и аккуратно».

Чтобы начать реализацию плана, штаты должны соответствовать определённому критерию. Среди прочего он включает снижение задокументированных случаев заражения в регионе на протяжении двух недель, подчёркивается в статье.

Если это условие будет выполнено, штаты могут приступить к первому этапу. Он предусматривает открытие общественных заведений, включая рестораны, кинотеатры, спортивные объекты и церкви при условии, что в них будут соблюдаться «строгие меры социального дистанцирования». Учебные заведения останутся закрытыми, а визиты в домах престарелых и больницы — под запретом.

Второй этап относится к регионам, где тенденция со снижением случаев заражения сохранится. Учебные заведения смогут возобновить свою работу, и будут разрешены необязательные

поездки. Но запрет на посещение домов престарелых и больниц продолжит оставаться в силе.

Затем в регионах, где не будет признаков нового роста заболевания COVID-19, начнётся третий этап. Только при нём все учреждения начнут нормальную работу, а больницы и дома престарелых можно будет посещать без ограничений.

Белый дом рассматривает заявление Трампа как руководство, в соответствии с которым «губернаторам придётся принимать решения, которые подходят конкретно для их штатов», заявил NBC News представитель администрации. По мнению чиновника, некоторые регионы могут перейти к следующему этапу до 1 мая.

За несколько часов до того, как план был обнародован, Трамп сказал губернаторам, что у них будет право самостоятельно принимать решения по отмене карантина. Ранее он говорил, что такой прерогативой обладает только президент США, обращает внимание телеканал.

По состоянию на четверг в Америке от коронавируса скончалось более 32 тыс. человек. Кроме того, более 22 млн впервые подали заявки на пособие по безработице за последние четыре недели из-за разрушения рынка труда во всех сферах экономики, отмечает NBC News.