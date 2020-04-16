CBS NEWS: из-за большого числа заражений предприятия по производству продуктов питания в США остаются без рабочих

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Глава МОК: Игры в Токио станут праздником победы над коронавирусом Die Welt
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Польский политолог: сложно представить себе такое давление, которое вынудит Москву вернуть нам обломки Ту-154М Polskie Radio
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Путин обозначил сроки по новым поручениям по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин обозначил сроки исполнения очередных поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Минспорт предложил изменить принцип формирования сборных команд из-за коронавируса
Министерство спорта России предложило внести изменения в порядок формирования национальных сборных команд в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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В двух регионах ввели карантин для прибывших из Москвы и Петербурга
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в регионе с 17 апреля вводится обязательный 14-дневный режим изоляции для приезжающих из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
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В Китае прокомментировали версию об утечке вируса из лаборатории
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал сообщения о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухани.
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Куртинайтис заявил, что Мозгов был готов помочь «Химкам» в плей-офф Евролиги
Главный тренер подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис рассказал, что центровой Тимофей Мозгов был готов помочь команде в плей-офф Евролиги.
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Организаторы «Кинотавра» сообщили о его переносе
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи не состоится в июне, он может пройти осенью.
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Корабли ВМФ провели учения у берегов Камчатки
Несколько корабельных поисково-ударных групп провели учения по уничтожению атомной подводной лодки условного противника у побережья Камчатки.
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Тренер «Химок» о возможной доигровке Евролиги: матчи будут заканчиваться со счётом 45:40
Главный тренер подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис поделился мыслями о возможном возобновлении сезона Евролиги, остановленного из-за пандемии коронавируса.
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Источник: в Туле задержан анархист Дмитрий Цибуковский
Анархист Дмитрий Цибуковский задержан в Туле после обыска в его квартире. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
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Черноморский флот отработал уничтожение кораблей условного противника
Самолёты и подводная лодка Черноморского флота отработали во время учений в Чёрном море уничтожение группы кораблей условного противника.
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Путин поручил дать оценку мерам по борьбе с коронавирусом в регионах
Президент России Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета до 20 апреля проанализировать меры по борьбе с коронавирусом, которые принимаются в регионах, и дать им оценку.
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Исинбаева кардинально сменила имидж
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, председатель комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики Елена Исинбаева кардинально сменила имидж.
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Титов оценил слова Решетникова о ситуации с кредитами для бизнеса
Уполномоченный по правам президента по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал решение главы Минэкономразвития Максима Решетникова лично проверить ситуацию с выдачей кредитов бизнесу в условиях распространения коронавируса.
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Первый пациент с коронавирусом умер в Брянской области
В Брянской области скончался первый из заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Медведева прокомментировала отмену ледового шоу в Японии
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала отмену ледового шоу Prism on Ice, которое должно было пройти в Японии.
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Ледовое шоу Prism on Ice, в котором должна была выступить Медведева, отменено из-за коронавируса
Ледовое шоу Prism on Ice, которое должно было пройти в Японии с участием известных фигуристов, отменено из-за пандемии коронавируса.
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За сутки в России скончались 34 человека с коронавирусом
За сутки в России умерли 34 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Минздрав приостановил из-за коронавируса плановую вакцинацию
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
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Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы в 78 российских регионах.
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В России за сутки выявили 3448 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3448 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составляет 27 938.
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Иммунолог дал рекомендации аллергикам в период цветения берёзы
Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, какие меры следует принимать аллергикам в сезон цветения берёзы.
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ФЛГР утвердила состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2020/21
Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердил состав национальной команды на соревновательный сезон-2020/21.
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В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо из Швейцарии
В рамках проекта RT #ПочтаПобеды пришло письмо ветерану Николаю Васильевичу Ключникову, который пошёл на войну добровольцем в 15 лет. Он перегонял самолёты, летал в составе военного экипажа на задания по всему СССР.
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СМИ: «Тоттенхэм» может получить £250 млн за переименование стадиона
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» может получить £250 млн от нового спонсора за переименование стадиона.
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ЛНР и Киев проводят обмен пленными
Представители самопровозглашённой Луганской народной республики и Киева начали обмен пленными в Донбассе, сообщает Интерфакс.
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Исинбаева вошла в состав комиссии по восстановлению ВФЛА в World Athletics
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, председатель комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики Елена Исинбаева вошла в состав комиссии по восстановлению статуса ВФЛА в World Athletics.
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На Украине за сутки выявили почти 400 новых случаев коронавируса
На Украине за сутки выявили 397 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заразившихся составило 4161.
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Исинбаева избрана председателем комиссии спортсменов ВФЛА
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева избрана председателем комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
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Число вылечившихся от COVID-19 в Москве за сутки выросло почти на 200
Число вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 пациентов в Москве за сутки выросло на 189.
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В Москве заявили, что идея продуктовых карточек не рассматривается
Власти Москвы не рассматривают вариант введения продуктовых карточек. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
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Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 16 апреля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В Подмосковье выписаны более 100 человек после лечения от COVID-19
Из больниц Московской области всего выписали 105 человек после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19.
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СМИ: «Марсель» интересуется футболистом «Локомотива» Мариу
Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», попал в сферу интересов французского «Марселя».
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Между Киевом и ДНР состоялся обмен пленными
В Донбассе завершилась процедура обмена пленными между самопровозглашённой Донецкой народной республикой и Киевом. Представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова заявила, что обмен завершился без происшествий.
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О’Нил заявил, что стал чемпионом НБА благодаря смешанным единоборствам
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил заявил, что достиг успеха благодаря занятиям смешанными единоборствами (ММА).
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СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
Совет при президенте России по правам человека просит Совет Федерации отклонить законопроект об установлении 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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В России сделали более 1,6 млн тестов на коронавирус
В России сделано более 1,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19, за последние сутки число тестов превысило 95 тыс.
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Пиппен рассказал об увольнении с должности советника в «Чикаго»
Легендарный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен рассказал о том, что был уволен со своей должности в команде.
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Горбачёв призвал все страны сократить военные расходы из-за пандемии
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал все страны мира взять на себя обязательство о сокращении военных бюджетов на 10—15% из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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СМИ: Экс-тренер сборной России покинет свою должность в клубе НБА
Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт покинет должность консультанта по баскетбольным операциям в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс».
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RT провёл стрим «Кризисные меры»
Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Кризисные меры».
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В Донбассе проходит обмен пленными между ДНР и Киевом
В Донбассе началась процедура обмена пленными между самопровозглашённой Донецкой народной республикой и Киевом, передаёт РИА Новости.
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Цена на нефть марки Brent растёт
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в четверг, 16 апреля.
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Владелец «Брешии»: идеи о возобновлении сезона сводят меня с ума
Владелец итальянского футбольного клуба «Брешиа» Массимо Челлино высказал мнение о возможном возобновлении сезона Серии А, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
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Джордан о документальном сериале о «Чикаго»: когда вы его посмотрите, то подумаете, что я ужасный человек
Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и владелец клуба «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан поделился мыслями о документальном сериале «Последний танец», в котором рассказывается о «Чикаго Буллз» 1990-х годов.
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«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве и области из-за ветра
Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра.
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Аналитики подсчитали сумму ущерба от коронавируса для экономики России
Согласно макроэкономическому обзору Национального рейтингового агентства (НРА), суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики России может составить 17,9 трлн рублей.
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СМИ: Клубы АПЛ хотят доиграть сезон до 30 июня
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) хотят доиграть приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон до 30 июня.
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Решетников рассказал о личной проверке ситуации с кредитами бизнесу
Глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал ситуацию с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу.
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Более 490 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке
В инфекционной больнице в Коммунарке проходят лечение 493 пациента, у 328 из которых подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщил главный врач Денис Проценко.