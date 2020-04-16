CBS NEWS: из-за большого числа заражений предприятия по производству продуктов питания в США остаются без рабочих

Новость этого вечера: к завтрашнему дню около 80 миллионов американцев получат один из стимулирующих чеков на 1200 долларов. Одна из платёжных систем заявила, что большая часть из уже полученных денег расходуется на еду. Но теперь существует обеспокоенность по поводу каналов поставок, обеспечивающих американцев продовольствием.

Сотни рабочих на предприятиях по производству продуктов питания пяти штатов оказались заражёнными. В результате несколько заводов были вынуждены закрыться. Как сообщает Дин Рейнолдс, отголоски этого ощутили на себе как фермеры, так и супермаркеты.

На мясокомбинате JBS в городе Грили, Колорадо, 78-летний Сол Санчес почувствовал себя плохо. Но его дочери не удалось убедить отца остаться дома.

ДОЧЬ СОЛА САНЧЕСА: Мой папа был замечательным, скромным, трудолюбивым человеком. Он всё говорил: «Я им нужен, людей не хватает».

Санчес умер неделю назад от коронавируса. На этом предприятии, которое теперь временно закрыто, ещё 30 человек сдали положительный тест на коронавирус.

Похожая история произошла на заводе Smithfield в городе Су-Фолс, Южная Дакота, который теперь закрыт на неопределённый срок. Это предприятие обрабатывает до 5 процентов американской свинины. Там у более чем 300 рабочих тест на COVID-19 дал положительный результат. Всё это критически важные сотрудники для системы производства и сбыта продовольственной продукции, которая теперь оказалась в критическом состоянии.

Кэйтлин Вовак — отраслевой аналитик Университета Нотр-Дам.

КЭЙТЛИН ВОВАК, аналитик: Мы наблюдаем в цепи поставок множество перебоев по целому ряду продовольственных категорий, в особенности по мясу и молочной продукции.

Потребители действительно испытывают дефицит определённых товаров из-за накапливания людьми запасов, но еда есть. Главная проблема заключается в её сбыте, поскольку всё больше рабочих заболевают.

На другом конце цепочки находятся сотрудники продуктовых магазинов. Десятки из них уже умерли от вируса, а профсоюзы заявляют о том, что 3 тысячи человек сейчас не работают по болезни.

Перебои пока создают лишь неудобства для потребителей. Но ситуация может ухудшиться. А это может означать более серьёзный дефицит товаров.

Джулианна Поттс из Северо-Американского института мясной продукции.

ДЖУЛИАННА ПОТТС: Нам нужно выработать способ для продолжения работы как ради потребителей, так и ради производителей и выращиваемых ими животных.

ДИН РЕЙНОЛДС, корреспондент CBS News: Однако большой части урожая здесь нет по ещё одной причине. Многие фермеры уничтожают его, чтобы избежать излишков, которые приведут к падению цен и создадут другую проблему для системы производства и сбыта продовольственной продукции. Нора.

Хорошо. Дин Рейнолдс. Спасибо.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2020 года.