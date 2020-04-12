FAZ: безвкусица — немцам пришёлся не по душе пасхальный «коронакролик»

03:00
В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 12 апреля начал действовать запрет на экспорт ряда продуктов, в том числе гречки, ржи и риса, соответствующее решение совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
03:00
В Китае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 97 из них завезены из других стран.
03:00
Российские космонавты с борта МКС поздравили с Днём космонавтики
Российские космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили с Днём космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).
03:00
Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 550
Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 550.
03:00
Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всех штатах
Американский лидер Дональд Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всех 50 штатах. Об этом информирует телеканал Fox News.
03:00
В Колумбии число скончавшихся от коронавируса достигло 100
В Колумбии число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 100.
03:00
День космонавтики впервые будут отмечать дистанционно
День космонавтики, который отмечается 12 апреля, в этом году из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 пройдёт дистанционно. Об этом информирует РИА Новости.
03:00
В Канаде число случаев заражения коронавирусом превысило 23 тысячи
В Канаде число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 23 301.
03:00
Борис Джонсон назвал образцовой работу лечащих его врачей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высоко оценил и назвал образцовой помощь, которую ему оказывают врачи и медсёстры в больнице Святого Томаса в Лондоне во время лечения от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Число случаев заражения коронавируса в Бразилии првысило 20 тысяч
В Бразилии число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 1089 и достигло 20 727.
03:00
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
03:00
Вирусолог оценил прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев в беседе с Nation News прокомментировал прогноз ведущего российского инфекциониста Виктора Малеева, советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН по окончанию эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
03:00
В Ирландии число случаев заражения коронавирусом достигло 8928
В Ирландии число случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 8928. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.
03:00
Храмы РПЦ в Москве и Подмосковье проведут богослужения без прихожан
Богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области в период с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей.
03:00
Футболист «Манчестер Юнайтед» Погба рассказал о своём восстановлении после травмы
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что приступил к работе с мячом после перенесенной в январе операции на лодыжке.
03:00
В Тамбовской области выявили семь новых случаев коронавируса
В Тамбовской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили власти региона.
03:00
Ибрагимович похвастался своим уловом на рыбалке
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович продемонстрировал свои таланты рыбной ловли.
03:00
В Италии за сутки от коронавируса скончались 619 человек
В Италии за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 619 человек. Об этом информирует ANSA.
03:00
«Реал Сосьедад» понизит зарплату футболистам, чтобы компенсировать затраты владельцам абонементов
В испанском клубе «Реал Сосьедад» снизят зарплату футболистам из-за ситуации с коронавирусом, что позволит вернуть владельцам сезонных абонементов часть их стоимости.
03:00
Вооружённого мужчину задержали в голландском аэропорту Схипхол
Королевская военная полиция Нидерландов задержала двух мужчин в аэропорту Схипхол. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
03:00
На Тайване стартовал женский футбольный чемпионат
Женский чемпионат Тайваня по футболу стартовал 11 апреля тремя матчами.
03:00
Нелегальный хостел в Ленинградской области изолирован из-за COVID-19
В посёлке Новосергиевка Ленинградской области изолирован нелегальный хостел, у 14 его посетителей взят анализ на коронавирус.
03:00
Радимов предложил объединить чемпионаты России и Белоруссии
Бывший капитан «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказал идею об объединении футбольных первенств России и Белоруссии.
03:00
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с вирусом.
03:00
Лобов назвал величайшего бойца в истории смешанных единоборств
По мнению российско-ирландского бойца Артёма Лобова, величайшим в данном виде спорта является Фёдор Емельяненко.
03:00
Число жертв коронавируса в США превысило 20 тысяч
В США общее число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 20 071.
03:00
WTA объявила о переносе Открытого чемпионата Канады
Открытый чемпионат Канады по теннису был перенесён на год из-за мировой пандемии коронавируса.
03:00
Источник: «Реал Сосьедад» станет первой командой Примеры, которая возобновит тренировки
«Реал Сосьедад» возобновит тренировки основного состава команды с 14 апреля.
03:00
Число заражённых коронавирусом в Молдавии возросло до 1560
Число пациентов с подтверждённым коронавирусом в Молдавии возросло за сутки на 122, до 1560. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр республики Ион Кику.
03:00
Голдобин заявил о намерении вернуться в НХЛ через два года
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин подтвердил, что следующие два года проведёт в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Собянин: информация о спецпропусках впоследствии будет уничтожена
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по окончании действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках для передвижения по городу будет уничтожена.
03:00
Гретцки: Кейв был хоккеистом с блестящим будущим
Бывший форвард «Эдмонтон Ойлерз» Уэйн Гретцки прокомментировал смерть 25-летнего хоккеиста клуба Колби Кейва.
03:00
ВОЗ назвала число заражённых коронавирусом в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 1,6 млн.
03:00
СМИ: Игроки «Арсенала» смогут избежать понижения зарплат в случае попадания в ЛЧ
Руководство лондонского «Арсенала» готово сохранить игрокам клуба прежний уровень зарплат, несмотря на приостановку Английской премьер-лиги, но только в том случае, если команда квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон.
03:00
Таксисты будут обязаны проверять спецпропуск пассажиров в Москве
Таксисты в Москве с 15 апреля будут обязаны проверять наличие цифрового пропуска у пассажира. Об этом сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
03:00
Ташуев: сейчас белорусский футбол по уровню выше российского
Бывший тренер «Краснодара», «Анжи», «Кубани» и солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу.
03:00
В Турции за сутки выявлено более 5000 заражённых коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за последние 24 часа в стране выявили 5138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Футболист «Динамо» Игбун признался, что три недели не выходит из дома
Форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал, как придерживается режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.
03:00
Задоров: мне жаль людей в России
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров сравнил США и Россию по уровню жизни.
03:00
В Совфеде поддержали введение специальных цифровых пропусков в Москве
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал введение с 15 апреля специального цифрового пропуска для передвижения по Москве на всех видах личного и общественного транспорта.
03:00
В «Локомотиве» прокомментировали критику Фарфана в адрес клуба
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил слова форварда команды Джефферсона Фарфана, который раскритиковал клуб за сокращение зарплаты игрокам на время приостановки Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Число жертв коронавируса во Франции составило 13 832
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции составило 13 832.
03:00
Премьер-министр Словении обвинил президента УЕФА Чеферина в распространении коронавируса
Премьер-министр Словении Янез Янша публично раскритиковал своего соотечественника, президента Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Александера Чеферина, за то, что тот поздно приостановил розыгрыш еврокубков.
03:00
Власти Москвы рассказали о трёх видах цифровых пропусков
Власти Москвы с 15 апреля будут выдавать три вида цифровых пропусков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
03:00
Фарфан: пускай в «Локомотиве» не трогают мои деньги
Перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан раскритиковал решение клуба сократить футболистам и тренерам зарплату на 40% в связи с приостановкой чемпионата.
03:00
СМИ: Нетаньяху приостановил полёты в Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о приостановке полётов в страну.
03:00
Источник: ЦСКА договорился о контракте на €9 млн с баскетболистом Милутиновым
Сербский центровой греческого «Олимпиакоса» Никола Милутинов станет игроком московского ЦСКА.
03:00
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860. Таким образом, Соединённые Штаты опередили Италию, выйдя на первое место в мире по числу летальных исходов от этой болезни.
03:00
Комиссионер НХЛ Беттмэн: семья Национальной хоккейной лиги соболезнует кончине Кейва
Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн отреагировал на смерть 25-летнего форварда «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейва.
03:00
Собянин объяснил порядок оформления пропусков для поездок в личных целях
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пропуск для передвижения по столице в личных целях можно будет получить два раза в неделю.