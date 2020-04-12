FAZ: безвкусица — немцам пришёлся не по душе пасхальный «коронакролик»

03:00 В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 12 апреля начал действовать запрет на экспорт ряда продуктов, в том числе гречки, ржи и риса, соответствующее решение совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

03:00 В Китае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом за сутки В Китае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 97 из них завезены из других стран.

03:00 Российские космонавты с борта МКС поздравили с Днём космонавтики Российские космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили с Днём космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).

03:00 Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 550 Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 550.

03:00 Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всех штатах Американский лидер Дональд Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всех 50 штатах. Об этом информирует телеканал Fox News.

03:00 В Колумбии число скончавшихся от коронавируса достигло 100 В Колумбии число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 100.

03:00 День космонавтики впервые будут отмечать дистанционно День космонавтики, который отмечается 12 апреля, в этом году из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 пройдёт дистанционно. Об этом информирует РИА Новости.

03:00 В Канаде число случаев заражения коронавирусом превысило 23 тысячи В Канаде число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 23 301.

03:00 Борис Джонсон назвал образцовой работу лечащих его врачей Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высоко оценил и назвал образцовой помощь, которую ему оказывают врачи и медсёстры в больнице Святого Томаса в Лондоне во время лечения от коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Число случаев заражения коронавируса в Бразилии првысило 20 тысяч В Бразилии число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 1089 и достигло 20 727.

03:00 Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

03:00 Вирусолог оценил прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев в беседе с Nation News прокомментировал прогноз ведущего российского инфекциониста Виктора Малеева, советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН по окончанию эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

03:00 В Ирландии число случаев заражения коронавирусом достигло 8928 В Ирландии число случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 8928. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

03:00 Храмы РПЦ в Москве и Подмосковье проведут богослужения без прихожан Богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Московской области в период с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей.

03:00 Футболист «Манчестер Юнайтед» Погба рассказал о своём восстановлении после травмы Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что приступил к работе с мячом после перенесенной в январе операции на лодыжке.

03:00 В Тамбовской области выявили семь новых случаев коронавируса В Тамбовской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили власти региона.

03:00 Ибрагимович похвастался своим уловом на рыбалке Форвард «Милана» Златан Ибрагимович продемонстрировал свои таланты рыбной ловли.

03:00 В Италии за сутки от коронавируса скончались 619 человек В Италии за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 619 человек. Об этом информирует ANSA.

03:00 «Реал Сосьедад» понизит зарплату футболистам, чтобы компенсировать затраты владельцам абонементов В испанском клубе «Реал Сосьедад» снизят зарплату футболистам из-за ситуации с коронавирусом, что позволит вернуть владельцам сезонных абонементов часть их стоимости.

03:00 Вооружённого мужчину задержали в голландском аэропорту Схипхол Королевская военная полиция Нидерландов задержала двух мужчин в аэропорту Схипхол. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

03:00 На Тайване стартовал женский футбольный чемпионат Женский чемпионат Тайваня по футболу стартовал 11 апреля тремя матчами.

03:00 Нелегальный хостел в Ленинградской области изолирован из-за COVID-19 В посёлке Новосергиевка Ленинградской области изолирован нелегальный хостел, у 14 его посетителей взят анализ на коронавирус.

03:00 Радимов предложил объединить чемпионаты России и Белоруссии Бывший капитан «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказал идею об объединении футбольных первенств России и Белоруссии.

03:00 В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с вирусом.

03:00 Лобов назвал величайшего бойца в истории смешанных единоборств По мнению российско-ирландского бойца Артёма Лобова, величайшим в данном виде спорта является Фёдор Емельяненко.

03:00 Число жертв коронавируса в США превысило 20 тысяч В США общее число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 20 071.

03:00 WTA объявила о переносе Открытого чемпионата Канады Открытый чемпионат Канады по теннису был перенесён на год из-за мировой пандемии коронавируса.

03:00 Источник: «Реал Сосьедад» станет первой командой Примеры, которая возобновит тренировки «Реал Сосьедад» возобновит тренировки основного состава команды с 14 апреля.

03:00 Число заражённых коронавирусом в Молдавии возросло до 1560 Число пациентов с подтверждённым коронавирусом в Молдавии возросло за сутки на 122, до 1560. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр республики Ион Кику.

03:00 Голдобин заявил о намерении вернуться в НХЛ через два года Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин подтвердил, что следующие два года проведёт в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 Собянин: информация о спецпропусках впоследствии будет уничтожена Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по окончании действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках для передвижения по городу будет уничтожена.

03:00 Гретцки: Кейв был хоккеистом с блестящим будущим Бывший форвард «Эдмонтон Ойлерз» Уэйн Гретцки прокомментировал смерть 25-летнего хоккеиста клуба Колби Кейва.

03:00 ВОЗ назвала число заражённых коронавирусом в мире Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 1,6 млн.

03:00 СМИ: Игроки «Арсенала» смогут избежать понижения зарплат в случае попадания в ЛЧ Руководство лондонского «Арсенала» готово сохранить игрокам клуба прежний уровень зарплат, несмотря на приостановку Английской премьер-лиги, но только в том случае, если команда квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон.

03:00 Таксисты будут обязаны проверять спецпропуск пассажиров в Москве Таксисты в Москве с 15 апреля будут обязаны проверять наличие цифрового пропуска у пассажира. Об этом сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

03:00 Ташуев: сейчас белорусский футбол по уровню выше российского Бывший тренер «Краснодара», «Анжи», «Кубани» и солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу.

03:00 В Турции за сутки выявлено более 5000 заражённых коронавирусом Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за последние 24 часа в стране выявили 5138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Футболист «Динамо» Игбун признался, что три недели не выходит из дома Форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал, как придерживается режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.

03:00 Задоров: мне жаль людей в России Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров сравнил США и Россию по уровню жизни.

03:00 В Совфеде поддержали введение специальных цифровых пропусков в Москве Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал введение с 15 апреля специального цифрового пропуска для передвижения по Москве на всех видах личного и общественного транспорта.

03:00 В «Локомотиве» прокомментировали критику Фарфана в адрес клуба Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил слова форварда команды Джефферсона Фарфана, который раскритиковал клуб за сокращение зарплаты игрокам на время приостановки Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Число жертв коронавируса во Франции составило 13 832 Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции составило 13 832.

03:00 Премьер-министр Словении обвинил президента УЕФА Чеферина в распространении коронавируса Премьер-министр Словении Янез Янша публично раскритиковал своего соотечественника, президента Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Александера Чеферина, за то, что тот поздно приостановил розыгрыш еврокубков.

03:00 Власти Москвы рассказали о трёх видах цифровых пропусков Власти Москвы с 15 апреля будут выдавать три вида цифровых пропусков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

03:00 Фарфан: пускай в «Локомотиве» не трогают мои деньги Перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан раскритиковал решение клуба сократить футболистам и тренерам зарплату на 40% в связи с приостановкой чемпионата.

03:00 СМИ: Нетаньяху приостановил полёты в Израиль Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о приостановке полётов в страну.

03:00 Источник: ЦСКА договорился о контракте на €9 млн с баскетболистом Милутиновым Сербский центровой греческого «Олимпиакоса» Никола Милутинов станет игроком московского ЦСКА.

03:00 США вышли на первое место по числу жертв коронавируса Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860. Таким образом, Соединённые Штаты опередили Италию, выйдя на первое место в мире по числу летальных исходов от этой болезни.

03:00 Комиссионер НХЛ Беттмэн: семья Национальной хоккейной лиги соболезнует кончине Кейва Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн отреагировал на смерть 25-летнего форварда «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейва.