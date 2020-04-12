Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: безвкусица — немцам пришёлся не по душе пасхальный «коронакролик»

Материал представлен в переводе ИноТВ
На прилавках немецких магазинов появилось необычное кондитерское изделие, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Шоколадный пасхальный кролик с медицинской маской на лице. Пользователи интернета сочли, что это «безвкусица». Производитель же заверяет, что никого не хотел оскорбить.

Немецкая кондитерская компания WAWI выпустила шоколадных пасхальных зайцев с медицинскими масками на лице. «Коронакролик» вызвал у людей спорную реакцию.

В интернете сочли, что это «безвкусица». Производитель же заверил, что злого умысла у него не было. 
 
Дата выхода в эфир 11 апреля 2020 года.
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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