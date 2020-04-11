France 24: на нью-йоркский «остров мёртвых» прибывает по 25 гробов в день

На нью-йоркском острове Харт-Айленд, который уже 150 лет служит последним пристанищем для людей, чьи останки никто не забрал, в последние недели хоронят по 25 человек в день — то есть столько же, сколько раньше в неделю, передаёт France 24. Как отмечается в сюжете канала, временные морги в центре Нью-Йорка уже переполнены телами, и сотрудникам похоронных бюро для поиска родственников своих клиентов приходится буквально «ходить по трупам».
Сваленные кучей в траншее гробы засыпают лопатами чёрной землёй. Работают над этим вот эти люди в белых комбинезонах — работники городских служб, мобилизованные в рамках борьбы с эпидемией.
Нью-Йорк хоронит тела людей, за которыми не пришли родственники или близкие, на этом острове-кладбище у берегов Бронкса уже 150 лет. Но с недавних пор на остров привозят на автопогрузчиках по 25 гробов в день — до эпидемии такое количество набиралось только за неделю.
В траншею, глубина которой — 2 метра, гробы складывают в три слоя, чтобы затем покрыть их землёй. Сколько из погребённых здесь людей умерли от COVID-2019 — точно не известно, поскольку посмертное тестирование на присутствие коронавируса не проводится.
Тем временем, в самом сердце Нью-Йорка уже переполнены и временные морги. Сотрудник местного похоронного бюро снял там вот такие кадры — тела перевозят с места на место в грузовике, не оборудованном холодильником. Чтобы организовать похороны для одной семьи, ему пришлось много часов разыскивать останки их родственника.
СОТРУДНИК ПОХОРОННОГО БЮРО:Нам, работникам сферы ритуальных услуг, приходится копаться в трупах. Нам приходится ходить прямо по чьим-то родным и тащить их поверх других родных.
Власти Нью-Йорка обещали, что останки людей, за которыми обратятся родственники, на острове Харт-Айленд хоронить не будут даже временно.
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