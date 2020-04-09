L'Espresso: Нью-Йорк переживает трагический опыт Италии, но в пугающих масштабах

Ситуация с катастрофическим распространением коронавируса в Нью-Йорке сейчас очень похожа на то, как это происходило в итальянской Ломбардии, только масштабы эпидемии в США ещё более пугающие, пишет L'Espresso. Местные больницы оказались абсолютно не готовы к такому потоку пациентов, а медперсоналу приходится использовать вместо средств защиты мешки для мусора. При этом из-за неспособности властей ограничить передвижение граждан число заражённых продолжает расти, отмечается в статье.

Как рассказала врач одной из больниц Нью-Йорка, которая согласилась побеседовать с корреспондентом итальянского издания L'Espresso на условиях анонимности, она начинает каждую свою смену в отделении интенсивной терапии с надеждой на то, что число ежедневно погибающих от коронавируса пациентов перестанет расти. Однако почти каждый день эта надежда оказывается тщетной. Сейчас ситуация практически в каждой больнице, включая нехватку медицинских масок и отсутствие аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, очень напоминает то, что пережила за прошедшие недели Италия — только происходит всё это в увеличенных масштабах гигантского Нью-Йорка, подчёркивается в статье.

По словам врача, она давно живёт в Нью-Йорке и уже на многое насмотрелась за время работы — но такого, как сейчас, ей ещё не приходилось видеть никогда. Графики работы спешно меняются, везде пытаются создать как можно больше койкомест, чтобы справиться с предстоящим пиком эпидемии, однако этого всё равно недостаточно, рассказала она. При этом руководство медицинских учреждений категорически запрещает персоналу общаться с прессой и обсуждать критическую ситуацию в сфере здравоохранения под угрозой увольнения, поэтому приходится делать это только анонимно, отмечается в статье.

Больница, где работает этот врач, считается одной из самых важных и престижных в Нью-Йорке, но и её накрыла волна пациентов из-за вспышки коронавируса. И сдерживать эту волну всё сложнее, рассказала она в частной беседе с журналистами: «В последние недели нас больше всего огорчало, что мы об этом знали, но никто из руководства к нам не прислушивался. Мы с коллегами были готовы — но нас слишком мало... Думаю, что здесь будет гораздо хуже, чем в Ухани и Бергамо».

По прогнозам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, пик эпидемии ожидается в период с середины до конца апреля. Тогда больницы, по его подсчётам, должны будут принять не менее 110 тыс. человек, из которых по меньшей мере 30 тыс. по всему штату окажутся в отделениях интенсивной терапии, пишет L'Espresso. «Когда мы, итальянцы, наблюдаем Нью-Йорк вне стен перегруженных больниц, возникает эффект дежавю — только происходит всё на фоне небоскрёбов», — говорится в статье.

Как и в Италии, в Нью-Йорке по решению губернатора тоже были закрыты бары и рестораны, а также все музеи, театры на Бродвее, библиотеки, школы и университеты. Однако жители города, кажется, ещё не до конца осознали всю серьёзность надвигающейся на них беды, отмечает автор: «Идёшь по Манхэттену и встречаешь людей, наслаждающихся прекрасными весенними деньками в парке, как будто ничего не происходит, — без перчаток и масок. Кто-то ходит за покупками, кто-то — в банк, не соблюдая безопасной дистанции в два метра, несмотря на громкие призывы властей».

Раньше в городе было невероятно трудно даже сдать тест на коронавирус. Но после решительного вмешательства губернатора ситуация улучшилась: каждый день бесплатное тестирование в Нью-Йорке проходят тысячи людей, и через несколько часов уже можно узнать, у кого положительный результат. Однако остаются большие сомнения относительно стоимости лечения из-за сложной системы страховок, говорится в статье: «Американская частная страховая система по-настоящему замысловата и сложна: больной, разумеется, получает лечение, но часто не знает, покрывает ли его полис расходы на всю получаемую им терапию или лишь на её часть. Поэтому многие боятся, что, исцелившись, обнаружат дома счета на тысячи долларов».

Как рассказала журналистам уже упомянутая выше врач, сейчас, в момент наибольшей необходимости, в её отделении недостаёт буквально всего. «У нас две огромные проблемы. Первая: у медицинских работников отсутствует надлежащая защита», — объясняет она и рассказывает о смерти 48-летнего медбрата Кайюса Келли в одной из больниц, персоналу которой приходилось пользоваться мешками для мусора, чтобы защитить себя. «По-вашему, нормально, что в самой могущественной стране мира за считанные дни до вспышки кризиса пандемии не хватает наборов для медсестёр?» — задаётся вопросом доктор.

Вторая серьёзная проблема, по её словам — это нехватка специализированного персонала: «У нас недостаточно медсестёр, способных правильно работать с аппаратами искусственной вентиляции лёгких. И институты, в том числе федеральные, об этом знали: мы просто делали вид, что это не так».

При этом борьба с пандемией в Соединённых Штатах, по сути, ещё только началась, отмечается в статье. По прогнозам наиболее авторитетного американского иммунолога Энтони Фаучи, который возглавляет Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, число жертв коронавирусной инфекции за период с настоящего момента до лета может достигнуть 200 тыс. погибших. Президент Трамп заявил в ответ: «Если жертв будет менее 100 тысяч, значит, мы проделали хорошую работу», — напоминает L'Espresso.

Как пояснил итальянский генетик Антонио Джордано, работающий в Филадельфии с 1992 года, дать более точный прогноз сейчас очень сложно из-за отсутствия достаточного количества данных. По его словам, большая проблема заключается в том, что нынешнего действующего «запрета на путешествия» недостаточно, чтобы остановить распространение вируса. А практика социального дистанцирования, которая могла бы помочь, в США должным образом сейчас не применяется: это большая страна, где люди даже в это кризисное время не перестают перемещаться из штата в штат и преодолевать значительные расстояния. «Так они распространяют вирус в разных зонах и с разной частотой», — подчеркнул Джордано в интервью L'Espresso.

И последствия этого уже очевидны, отмечается в статье. Вирус в Америке уже распространяется стремительно, Флорида и Техас тоже не исключение. В штате Иллинойс пару недель назад была зарегистрирована самая юная жертва Covid-19 — ребенок, которому не исполнилось ещё и года. А столица штата Новый Орлеан наряду с Детройтом и Чикаго становится новым эпицентром заражения, причём местные врачи ожидают худшего. «На данный момент у нас всего несколько случаев в отделении интенсивной терапии, но напряжение выросло до крайнего уровня: если такая ситуация возникла в Нью-Йорке, где находятся лучшие больницы, то здесь всё может оказаться намного хуже», — рассказала в интервью L'Espresso медсестра из Остина.

При этом проблемы, с которыми сталкивается персонал больниц, одинаковы что в Коннектикуте, что в Нью-Джерси, подчёркивается в статье. «Я не на переднем крае, потому что моя роль никак не связана с кризисом. Но уже сейчас я не получаю маски, которые обычно у меня есть для операций: всё отдают коллегам, которые занимаются лечением вируса. Одну маску №95 я растягиваю на целый день», — рассказал журналистам хирург ещё одной известной больницы практически на границе с Нью-Йорком, который также просил не называть его имени.



«Многие мои коллеги по отделению на карантине, а медсёстры вынуждены справляться с этой чрезвычайной ситуацией без необходимой защиты», — пояснил он. Из-за этого, по его словам, медперсонал легко заражается вирусом, например, даже при подключении больного к аппарату искусственной вентиляции легких. «Мы переживаем крах», — резюмировал доктор в интервью L'Espresso.

Ещё одна медсестра из Колумбийского университета рассказала, что количество пациентов, поступающих в приёмные отделения за последние дни, заметно увеличилось, но при этом им часто приходится работать без защитных масок и перчаток, которых тоже везде не хватает. По её словам, сейчас приходит всё больше бездомных с температурой и кашлем. Два главных приюта находятся в Бруклине и Бронксе, и растущее количество случаев заболевания уже ставит их перед трудным вызовом, поскольку их вместимость ограничена. Часто мест уже нет, поэтому многим бездомным приходится вернуться туда, откуда они пришли, и продолжать распространять вирус дальше, сообщается в статье.

Несмотря на то что власти штата Нью-Йорк заявляют о «наличии плана» по борьбе с эпидемией, количество умерших продолжает расти, а шум сирен машин скорой помощи на улицах города раздаётся всё чаще и чаще, отмечает автор. А в прошлое воскресенье всех шокировала фотография, сделанная медсестрой одной из больниц Нью-Йорка, на которой изображён стоящий перед больницей грузовик с телами людей, умерших от коронавируса за предыдущие часы. «В городе, который когда-то из-за множества туристов называли «Большим яблоком», в ближайшие недели таких грузовиков будет всё больше и больше», — заключает L'Espresso.