Трамп: Америка скорбит о жертвах COVID-19, но жаждет вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп заявил о стабилизации и снижении показателей заболеваемости COVID-19 по всей стране. По его словам, делается всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть американцев на работу. Вместе с тем глава Белого дома отметил, что вся Америка скорбит вместе с семьями жертв коронавируса.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Число заражений в Нью-Йоркской агломерации, Новом Орлеане, Детройте, Бостоне и Хьюстоне идёт на убыль. В Денвере, Сиэтле, Филадельфии, Вашингтоне, Атланте, Нашвилле, Индианаполисе и Сент-Луисе показатели стабильны и идут на убыль.
Все части страны либо в хорошей форме, ситуация улучшается… Во всех случаях ситуация улучшается, и мы видим в перспективе очень мало новых очагов. Дело движется. Мы столкнулись с действительно ужасной ситуацией, но дело движется. Выражая благодарность за эти успехи, доставшиеся большим трудом, мы, однако, по-прежнему скорбим с тысячами семей по всей стране, чьих близких похитил у нас невидимый враг. Мы скорбим вместе с ними как одна семья. Великая американская семья. И мы действительно скорбим.
Мы также проявляем солидарность с тысячами американцев, которые больны и храбро борются с вирусом. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы вылечить больных и постепенно открыть нашу страну, безопасно вернуть наш народ к работе. Люди хотят вернуться к работе, и поскорее. Есть жажда вернуть нашу страну к нормальной жизни, и это происходит, и это происходит быстрее, чем можно было бы ожидать.
Обеспечение здоровья нашей экономики крайне важно для обеспечения здоровья нашей страны. Эти цели работают в тандеме, рука об руку. Ясно, что наша агрессивная стратегия, направленная на замедление распространения (вируса. — ИноТВ), работает и спасает бесчисленные жизни. Мы предпринимаем беспрецедентные меры, чтобы обеспечить тем, кто заразился, самый высокий уровень медицинского обслуживания в мире.
Суды Москвы в середине мая, как стало известно RT, рассмотрят три дела по искам правоохранителей к Алексею Навальному, Любови Соболь, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Олегу Степанову, Георгию Албурову, Александру Соловьёву и Илье Яшину. Речь идёт о возмещении ущерба на общую сумму в 12,8 млн рублей, причинённого в результате несанкционированных митингов летом 2019 года.
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, высказал мнение о ситуации вокруг возможного ухода команды Ferrari из чемпионата из-за уменьшения размера максимально разрешённого бюджета на сезон.
Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выразил мнение, что во время карантина людям может быть сложно сосуществовать друг с другом на протяжении долгого времени.
Директор римского футбольного клуба «Лацио» Игли Таре выступил с критикой в адрес министра молодёжной политики и спорта Италии Винченцо Спадафоры из-за переноса даты возобновления тренировок в командных видах спорта.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения карантинных ограничений, введённых в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Полузащитник лондонского «Арсенала» Дани Себальос рассказал, что игроки клуба не сдавали тесты на коронавирус, несмотря на заражение главного тренера Микеля Артеты, и наличие у некоторых из них симптомов заболевания.
Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).