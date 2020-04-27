Telegraph рассказала об американском округе с самой высокой в США смертностью от COVID-19

В округе Рандолф, штат Джорджия, отмечена самая высокая смертность от коронавируса в США, пишет The Daily Telegraph.

Первая смерть от COVID-19 произошла здесь 27 марта: тогда скончалась 62-летняя женщина, причём изначально врачи диагностировали у неё аллергию.

Второй летальный случай был на следующий день, тогда жертвой оказался 70-летний мужчина, которого привезли в больницу с затруднённым дыханием.

С тех пор трагические случаи в этом округе начали быстро расти: менее чем за месяц коронавирус унёс жизни 18 человек.

«Я никогда ничего подобного не видел, — заявил Расти Чапман, судмедэксперт округа Рандолф. — Телефон трезвонит уже несколько дней».

Как отмечает издание, на фоне разгула пандемии, которая уже унесла жизни более 200 тысяч человек по всему миру, горе людей в этом уголке аграрного юго-востока Джорджии можно было бы и не заметить. Однако этот округ сейчас возглавляет печальный список американских территорий с самым высоким уровнем смертности от COVID-19.

Округ Рандолф, где проживает 6800 человек, имеет самое высокое соотношение между количеством смертей, связанных с вирусом, и общей численностью населения. По этому показателю он опережает даже Нью-Йорк.

Издание The Daily Telegraph, изучив ситуацию в округе, выявило следующие характерные моменты. Во-первых, все умершие от COVID-19 — это пожилые люди старше 60 лет, у многих из которых были сопутствующие болезни, такие как диабет или проблемы с сердцем.

Кроме того, удар коронавируса особенно сильно на себе ощутили религиозные общины. Рандолф находится в сердце так называемого «библейского пояса» Америки. В одном лишь городке Катберт более дюжины церквей.

Ещё одним фактором, поспособствовавшим высокой смертности, возможно, была демография. Согласно последней переписи населения в США, около трети населения округа Рандолф живут в бедности, при этом четверть местных жителей старше 65 лет, то есть они особенно уязвимы в коронавирусу.

Несоблюдение правил социального дистанцирования также могло посодействовать текущему положению дел. По словам одного из местных жителей, после прихода коронавируса население недостаточно быстро изменило своё поведение.

Наконец, также свою роль сыграло состояние местного здравоохранения. В округе лишь одна машина скорой помощи на территорию площадью более 1100 кв. км. В районе лишь одна больница, которой пришлось дополнитеьно набирать медперсонал, чтобы заполнить пустующие вакансии.

Ограниченный доступ к здравоохранению, возрастное население и высокий уровень бедности — все эти факторы могли поспособствовать формированию нынешней ситуации. И такое положение дел характерно не только для этого округа, подчёркивается в статье.

Случаев заболевания COVID-19 на юге США становится всё больше. И картина, подобная той, что сложилась в округе Рандолф, может повторится и в других местах.

Между тем губернаторы-республиканцы уже начали возвращать компании к работе, в том числе в Джорджии, где в пятницу власти разрешили открыть тату- и спа-салоны. Эта новость прогремела на всю страну. Даже президент США Дональд Трамп, который сам призывал к открытию компаний, раскритиковал губернатора Джорджии Брайана Кемпа за этот шаг, написав в Twitter, что он не одобряет подобное решение.