Polskie Radio: пытаясь «подменить» Москву во время эпидемии, Лукашенко играет с огнём

Смелые планы Александра Лукашенко по проведению парада Победы и саммита Евразийского союза во время всемирной пандемии коронавируса могут обернуться для него плачевными последствиями, уверен польский эксперт из Центра восточных исследований Камиль Клысиньский. В беседе с Polskie Radio он обращает внимание на то, что если Россия быстро справится со вспышкой коронавируса, она непременно вернётся к планам по более глубокой интеграции с Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведёт парад Победы 9 Мая, более того, на следующий день 10 мая он намерен принять в Минске лидеров Евразийского союза. Эти шаги свидетельствуют о том, что несмотря на пандемию коронавируса, которым заразилось уже более 20 тыс. белорусов, Александр Лукашенко не прочь бросить вызов самому президенту России Владимиру Путину, пишет Polskie Radio.

«Александр Лукашенко играет на нескольких уровнях. Это имиджевая политика, но также политика памяти. Москва обычно выступает главным центром празднования Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому я был уверен в том, что на этот раз Лукашенко проведёт у себя парад, не обращая внимание на то, насколько дорого он ему обойдётся», — приводит Polskie Radio слова эксперта из Центра восточных исследований Камиля Клысиньского.

«Лукашенко играет в пользу повышения уровня своего имиджа лидера, который ничего не боится и точно будет праздновать Победу», — добавил он.

В беседе с Polskie Radio Камиль Клысиньский также обратил внимание на то, что существует риск бойкота со стороны белорусских граждан. До конца августа должны состояться президентские выборы, в ходе которых сложно будет гарантировать высокий уровень явки. «Также присутствие на параде белорусов может стать проблемой для Лукашенко. Это очень рискованная стратегия, которая свидетельствует о том, что Лукашенко не до конца понимает значение этого кризиса», — подчёркивает эксперт.

По его мнению, президент Белоруссии питает себя иллюзиями. Конечно, из-за низкой цены на нефть он чувствует себя комфортно, но это мнимый успех. Белорусская экономика очень сильно централизована и зависима от России. «В том случае, если Россия вскоре справится с коронавирусом и обретёт силу, она может снова начать оказывать давление по более глубокой интеграции с Белоруссией», — резюмировал в эфире Polskie Radio эксперт из Центра восточных исследований Камиль Клысиньский.