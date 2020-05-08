El País: «в противовес Путину» — белорусская писательница осудила действия Лукашенко в разгар пандемии

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич в интервью El País отметила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в условиях распространения коронавируса пытается поступать в противовес российскому коллеге Владимиру Путину. При этом торжественные мероприятия в Минске, посвящённые Дню Победы, писательница сравнила с событиями 1986 года после аварии на Чернобыльской АЭС.

Жители Белоруссии «напуганы, больны и неспособны противостоять» властям страны, которые, вопреки опасности, вынуждают людей выходить на улицы на массовые торжественные мероприятия, заявила в интервью El País лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич.

Белорусское общество Алексиевич назвала «спящим», так как оно напоминает ей «человека, который спит и не может проснуться, потому что у него не работают ни мышцы, ни мозг».

Издание напоминает, что Белоруссия, где президент Александр Лукашенко и официальные СМИ игнорируют опасность распространения коронавируса и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, не собирается отменять торжественный парад в честь 75-летия окончания Второй мировой войны 9 мая.

При этом парад Алексиевич называет «трагикомичным зрелищем, которое приведёт к новой вспышке вируса». По словам белорусской писательницы, ситуация схожа с событиями 1986 года после аварии на Чернобыльской АЭС, когда лидеры коммунистической партии созвали рабочих на первомайскую демонстрацию. Кроме того, тогда «руководители партии просили показать радиацию», как недавно Лукашенко пошутил, что не видел вируса.

Несмотря на заверения главы государства, что присутствие на мероприятии является добровольным, местные жители рассказывают об обратном.

«Реальность такова, что люди не хотят идти на парад, но организациям и заводам сказали, сколько их сотрудников должно пойти, так что это «добровольно-принудительное» посещение. Не будет ни одного важного гостя. Сложно понять, что задумал Лукашенко», — отметила Алексиевич.

По её словам, многие белорусы «меньше боятся смерти, чем потери работы или конфликта с властью». Тем не менее большинство граждан надели маски, редко покидают дома, взяли отпуск за свой счёт и не пускают детей в школу.

Согласно официальным данным, в стране около 20 тыс. заражённых, зарегистрировано уже более 110 смертей от коронавируса. При этом Алексиевич полагает, что власти скрывают истинные масштабы распространения COVID-19 в Белоруссии.

Как отмечает El País, действия Лукашенко контрастируют с решениями его российского коллеги Владимира Путина, отложившего празднование 75-летия Дня Победы. Алексиевич считает, что белорусский лидер пытается «поступать в противовес Путину».

«Если Путин отказался от парада, то его должен провести Лукашенко, если Путин объявил карантин, то Лукашенко не будет этого делать. Россия отказалась кормить Белоруссию, и Лукашенко оскорблён. Россия закрыла свою границу, и Лукашенко снова оскорблён», — приводит El País слова писательницы.