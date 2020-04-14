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Белсат: Лукашенко заявил, что пошутил о тракторе, водке и бане

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Белорусский президент Александр Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение распространения коронавируса в Белоруссии. Как передаёт «Белсат», Лукашенко заявил, что если Россия хочет помочь Белоруссии во время эпидемии, то она могла бы снизить цену на газ.
Белсат: Лукашенко заявил, что пошутил о тракторе, водке и бане
Reuters
Александр Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение распространения коронавируса в Белоруссии. Как передаёт «Белсат», об этом он заявил на совещании с главой администрации президента Игорем Сергеенко, председателем Совета республики Натальей Кочановой, госсекретарём Совета безопасности Андреем Равковым и министром здравоохранения Владимиром Караником.
 
«Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней. Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки», — заявил Лукашенко.
 
«Россиянам хотел бы сказать — этим, которые «плявузгают»: не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?» — добавил белорусский президент.
 
«Но об этом в России никто не скажет. Эта правда кому-то там не нужна. Догадайтесь с трёх раз, кому. Поэтому ещё раз повторяю: вы нас не трогайте! Закончится это всё, потом мы посмотрим, кто прав, а кто нет», — рассказал Лукашенко.
 
Белорусский лидер также отметил, что если Россия хочет помочь Белоруссии во время эпидемии, то она могла бы снизить цену на газ.
 
«Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?» — добавил Лукашенко.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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