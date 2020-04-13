CNN: просто чаще мыть руки — Белоруссия не извлекла уроков из Чернобыля

Белорусские власти относятся к коронавирусу, как в своё время к Чернобылю: не принимают экстренных мер, не оповещают население, считают, что раз вируса не видно, то его и нет, пишет обозреватель CNN. У автора статьи вся надежда на молодёжь, которая самостоятельно стремится к самоизоляции и не верит в то, что водка может побороть эпидемию.

Белорусский президент Александр Лукашенко по-прежнему не вводит меры самоизоляции в Белоруссии и советует своим гражданам просто чаще мыть руки и регулярно питаться. Этот факт побудил политолога Виталия Шклярова, который родился в Гомеле, но давно покинул страну и работает при Гарвардском университете, вспомнить, как в его детстве власти вели себя во время катастрофы в Чернобыле, и написать об этом на сайте CNN.



Тогда советы от руководства БССР были примерно те же: чаще мыть руки. Тогда, как и сейчас, люди боялись неизвестного: они знали, что что-то произошло, но в условиях нехватки информации не понимали, что именно. Как сейчас люди скупают маски, так тогда искали домашние дозиметры, чтобы измерять ими, например, уровень радиации в покумаемой еде. Но в остальном продолжалась та же жизнь, производства работали, школы были открыты.



И только через месяц после взрыва, вспоминает автор статьи, в стране стали говорить, что произошло нечто серьёзное. Михаил Горбачёв выступил по телевизору лишь 14 мая. Зарубежные специалисты стали бить тревогу первыми. А простые люди некоторое время даже не знали о масштабе трагедии, и об этом говорит, например, то, что 1 мая они без колебаний шли на традиционные демонстрации.



Официально только 31 человек пал жертвой взрыва на Чернобыльской АЭС, но, вероятно, ещё сотни других умрут от онкологии после полученных доз радиации. Сюда же можно добавить психологический и социальный ущерб для общества. Но эта информация не нова, признаёт автор статьи. Вопрос сейчас в том, чему люди научились из той трагедии и как они могут применить те уроки в схожей ситуации с коронавирусом.



У Чернобыля есть ряд схожестей с коронавирусом, отмечает Шкляров. Радиация ужасала оттого, что была невидима, равно как и вирус. И поэтому могло бы показаться, что Белоруссия, как никто другой, способна применять сейчас на практике уроки, полученные в Чернобыле. Но власти советуют гражданам ровно то же, что и в 1986 году. Лукашенко даже называет обеспокоенность по поводу вируса психозом, будто коронавирус можно вылечить водкой и сауной.



Как во времена Чернобыля дети ходили в школу, так сейчас в Белоруссии на стадионах играют в футбол при зрителях, и Лукашенко пригрозил бизнесу не увольнять работников. Так что автор статьи делает вывод, что белорусские власти на той трагедии ничему и не научились, а народ и вовсе не хочет оценивать действия властей ни тогда, ни сейчас.



Вся надежда у автора статьи на молодое поколение, которое интересуется и своим прошлым, и видит, что происходит сейчас. Они не верят в советы про водку и скорее остаются дома, держат дистанцию. «Пора признать реальность, не только сегодняшнего дня, но и прошлого — ради будущего», — делает вывод автор статьи на сайте CNN.





