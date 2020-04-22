Die Welt: за коронавирусными «капризами» Лукашенко стоит холодный политический расчёт

То, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицает угрозу коронавируса, может показаться «капризом диктатора», но на самом деле за этим стоит холодный политический расчёт, пишет Die Welt. Он опасается, что слабая экономика его страны не выдержит карантина, а это может ухудшить его позиции на предстоящих президентских выборах. В связи с этим народ вынужден защищать себя сам, рассказывает немецкое издание.

Последние недели президент Белоруссии Александр Лукашенко живёт в «параллельной вселенной», пишет Die Welt. Пандемию коронавируса он называет «психозом». И несмотря на то что его западные и восточные соседи принимают меры по ограничению социальных контактов, в белорусском государстве до сих пор нет никаких запретов.

Границы открыты, люди могут посещать кафе и рестораны, после пасхальных праздников дети вернутся на школьную скамью. Тем временем число заражённых в стране достигло 5 тыс., но Лукашенко не видит в этом проблемы. По его мнению, никакой катастрофы нет. А для борьбы с болезнью он советует выходить на полевые работы, пить водку и посещать сауну.

«Трактор всех вылечит», — утверждает глава государства, продолжая проводить правительственные заседания, жать руки, посещать предприятия и ходить без маски. Лукашенко считает, что главная проблема не в самой пандемии, а в страхе перед ней. При этом утверждает, что в Белоруссии люди умирают не от коронавируса, а от хронических заболеваний, что, однако, противоречит данным местных органов здравоохранения.

Похоже на какие-то «капризы диктатора», но в действительности за ними стоит «холодный политический расчёт», уверено издание. Лукашенко опасается, что слабая экономика его страны не выдержит карантина. Ограничительные меры приведут к тому, что в стране будет нечего есть, признал он сам на недавнем заседании правительства.

Ещё до эпидемии коронавируса страна находилась в рецессии, продолжает Die Welt. Одной из причин был конфликт с Москвой из-за цен на нефть. Поставки чёрного золота из России играют очень важную роль белорусского экспорта нефтепродуктов. К тому же в мире глобально сократился спрос на такой товар, в частности бензин.

При этом в отличие от своих западных соседей Латвии, Литвы и Польши, которые уже давно находятся в составе ЕС, Белоруссия не может рассчитывать на помощь из Брюсселя, а также денежные вливания из России, которая сама страдает от кризиса. Вместо этого Минск пытается взять кредит в Международном валютном фонде.

Ещё одной причиной такого поведения Лукашенко служат предстоящие выборы президента страны, на которых он, конечно же, хочет победить. Простой в экономике ему в этом не поможет, поэтому он проводит этот «рискованный эксперимент» в надежде на то, что в его стране эпидемия не достигнет больших размеров. Тогда он сможет начать предвыборную кампанию уже в мае и выйти из кризиса победителем, который правильно оценил угрозу.

Однако Всемирная организация здравоохранения противоречит прогнозам Лукашенко. В ВОЗ считают, что страна входит в «новую фазу» эпидемии, и требуют принять меры по ограничению социальных контактов, а также настаивают на закрытии школ.

Но в сложившейся ситуации есть и положительный момент, признаёт издание. Белорусы берут на себя бóльшую ответственность, чем президент. Согласно опросам, больше половины жителей страны выступают за работу на удалёнке и закрытие образовательных учреждений. Многие забирают из школ своих детей. К тому же большая часть населения сторонится массовых мероприятий. Снизилось число посетителей в музеях и театрах, а также покупателей — в торговых центрах. В Белоруссии это называют «народным карантином». «Если президент ничего не предпринимает, люди защищают себя сами», — заключает издание.