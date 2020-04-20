Премьер Польши Моравецкий: без предложений от ЕС Украина и Белоруссия уйдут к России

Расширение ЕС сегодня находится под угрозой, и если Европа не будет действовать активно, то её место могут занять другие силы, уверен польский премьер Матеуш Моравецкий. В интервью изданию El Mundo он заявил, что без заманчивых предложений от ЕС для Украины и Белоруссии велика вероятность того, что эти страны могут обратиться к России.

Текущая ситуация в мире приводит к стремительным изменениям, которые сложно предугадать, в том числе в геополитических масштабах, уверен польский премьер Матеуш Моравецкий. В интервью изданию El Mundo он заявил, что сегодня появляются новые игроки, которые хотели бы играть главенствующую роль на мировой политической арене и укреплять региональные позиции.

В первую очередь, речь идёт о Китае, чья экономика всё больше влияет на глобальные производственно-сбытовые цепочки. Не стоит также сбрасывать со счетов и Россию, которая «традиционно использует различные кризисы для проведения мероприятий по дезинформации и пропаганды хаоса». В связи с этим, заявляет политик, Европе необходимо полагаться на проверенных партнёров и создавать систему военной, экономической, медицинской и информационной безопасности на основе стабильных трансатлантических отношений.

«Эти отношения порой бывают трудными, и между нами часто возникают разногласия, однако стратегическое объединение Европы и США и, более всего, единство объединяющих нас ценностей всегда должны быть на первом месте», — считает Моравецкий.

Он также добавил, что в настоящий момент находится под угрозой расширение ЕС. Если Европа не будет действовать активно, то её место могут занять другие силы, интересы которых не совпадают с европейскими. Речь идёт о Балканах, а также о восточноевропейских странах.

«Сегодня в этом районе отмечается деятельность Китая и России, а также различных группировок радикального исламизма. Европа не может оставить Балканы на произвол этих стран и группировок. Разумеется, речь идёт о странах Восточного партнёрства. Польша в первых рядах отстаивает расширение тесного сотрудничества с такими странами, как Украина или Белоруссия. Без заманчивых предложений от нас существует опасность того, что они могут обратиться к России», — подытожил польский премьер.