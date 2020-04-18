Daily Express: фон дер Ляйен и Лагард уличили в «отвратительной» жадности

Высокопоставленные представительницы ЕС обвиняются в «отвратительном» поведении, сообщает британская газета The Daily Express. Итальянский депутат Европарламента Антонио Мария Ринальди рассказал о том, что многие политики урезали свои зарплаты в пользу благотворительных организаций, борющихся с пандемией. Однако ни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни председатель ЕЦБ Кристин Лагард этого не сделали, несмотря на свои непомерно высокие доходы.

Итальянский депутат в Европарламенте Антонио Мария Ринальди обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард в «отвратительном» поведении, сообщает британская газета The Daily Express.

Как поясняет издание, выяснилось, что обе чиновницы до сих пор получают непомерно высокую зарплату, несмотря на пандемию коронавируса, поставившую мир на колени. Заявление итальянского политика прозвучало на фоне катастрофических прогнозов о возможных экономических последствиях мер, принятых для борьбы с пандемией.

Политики всего мира начали сокращать размер своей заработной платы, чтобы продемонстрировать солидарность с теми, кто пострадал от вспышки коронавируса, отмечается в статье. Так поступают Япония, Болгария и некоторые итальянские политики. Однако, по словам Ринальди, ни фон дер Ляйен, ни Лагард свои зарплаты не уменьшили.

В первый рабочий день на высшей должности в Брюсселе в декабре прошлого года зарплата Урсулы фон дер Ляйен увеличилась почти на €560 и составила €28 461 в месяц. Если прибавить сюда не облагаемые налогом пособия, получится, что она зарабатывает около €33 400 в месяц. Фон дер Ляйен официально стала преемницей Жан-Клода Юнкера 1 декабря. По данным CNN, Кристин Лагард зарабатывает ещё больше — €35 948 в месяц.

Итальянский депутат в Европарламенте Ринальди сообщил изданию о том, что «итальянские парламентарии и многие члены Европарламента урезали свои зарплаты, чтобы отдать процент благотворительным организациям, работающим на передовой пандемии».

«Я бы очень хотел, чтобы европейская бюрократия сделала так же — в особенности такие люди, как Урсула фон дер Ляйен и Кристин Лагард, которые получают непомерные зарплаты», — добавил Ринальди.

По его словам, даже если они решат сократить свои зарплаты на 20%, у них всё равно будет достаточно денег, чтобы купить себе продукты. Фон дер Ляйен получает около €33 тыс. в месяц. К сожалению, многие европейские граждане сейчас не могут похвастаться тем же. «Это пощёчина бедности, — считает Ринальди. — Отвратительное поведение».

Как отмечает The Daily Express, Евросоюз подвергается резкой критике за медленную и неэффективную реакцию на распространение коронавируса. На прошлой неделе ведущий учёный ЕС, профессор Мауро Феррари, подал в отставку, заявив, что «крайне разочарован» Брюсселем.

Профессор занимал пост руководителя главного научного органа ЕС с 1 января и должен был оставаться в должности на протяжении четырёх лет. Покидая свой пост, он заявил: «Я прибыл в Европейский исследовательский совет (ERC) горячим сторонником ЕС, [но] кризис с COVID-19 полностью изменил мои взгляды, хотя идеалы международного сотрудничества я продолжаю поддерживать с энтузиазмом».

Главный научный сотрудник попытался и не смог убедить ERC создать специальную программу по борьбе с пандемией коронавируса, но предложение было единогласно отвергнуто советом, пишет The Daily Express.