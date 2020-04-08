Bloomberg Оригинал

Bloomberg: европейским лидерам нужно сделать так, чтобы нынешний кризис не стал для ЕС последним

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Из-за пандемии COVID-19 Евросоюз столкнулся, возможно, с самым серьёзным экзистенциальным кризисом за всю свою историю, пишет Bloomberg. И перед европейскими лидерами теперь стоит вызов: сделать так, чтобы нынешняя угроза для существования ЕС не стала для блока последней.
Bloomberg: европейским лидерам нужно сделать так, чтобы нынешний кризис не стал для ЕС последним
Reuters
Коронавирус стал испытанием для единства Евросоюза, который столкнулся, возможно, с крупнейшим экзистенциальным кризисом в своей истории, пишет Bloomberg.
 
Как отмечает издание, когда 20-21 февраля 27 лидеров стран Евросоюза в последний раз лично участвовали в совместной встрече, они даже не говорили об этой болезни. Участники саммита тогда безуспешно в течение 28 часов торговались по, как всегда, непростому бюджету ЕС. 21 февраля в Италии была зарегистрирована первая смерть от COVID-19.
 
И вот всего через несколько недель всё поменялось. Пандемия уничтожила последние представления о единстве и подтолкнула блок к очередному экзистенциальному кризису.
 
Лидеры стран и официальные лица, будучи не в состоянии встретиться лицом к лицу, стали эмоциональными: начали ссориться по телефону. Некоторые стали обвинять друг друга в медленной реакции и нежелании помочь в то самое время, когда коронавирус распространялся по всему континенту.
 
Всплыли на поверхность былые разногласия, и север, по всей видимости, не горел желанием спасать юг. Даже португальцы, которые обычно, по сравнению с другими, проявляют больше стоицизма, резко отреагировали на слова нидерландского министра финансов Вопке Хукстры о необходимости провести расследование, почему у стран не хватает денег на оплату экономических последствий коронавируса.
 
Евросоюз столкнулся с самой серьёзной проблемой с того момента, как он был создан вскоре после Второй мировой войны, заявила журналистам в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель после возвращения из двухнедельного карантина.
 
«Все пострадали от этого в равной степени, и в интересах всех и Германии в том числе, чтобы Европа стала сильнее в результате этого испытания», — сказала она.
 
После февральского саммита лидеры стран Евросоюза провели три телеконференции, каждая следующая из которых была, по словам официальных лиц, более раздражительной, чем предыдущая.
 
Последний саммит состоялся 26 марта и завершился неудачей, поскольку после того как итальянский премьер Джузеппе Конте и его испанский коллега Педро Санчес попросили рассмотреть вопрос о выпуске коронабондов, лидеры других государств перепоручили решение этого вопроса своим министрам финансов.
 
На прошлой неделе руководство ЕС признало, что допустило ошибки. В письме итальянской газете La Repubblica председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что блок поздно осознал масштаб вспышки в Италии и слишком медленно действовал.
 
Если учесть неизмеримый эмоциональный урон от пандемии, готовность популистов совершить бросок при первом же признаке разобщённости в Европе, а также то, что, по оценкам Евросоюза, каждый месяц карантина будет стоить ему 3% годового ВВП, то получается, что европейские лидеры столкнулись с вызовом, суть которого сделать так, чтобы нынешняя угроза для существования ЕС оказалась для блока не последней, подытоживает Bloomberg.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
Ангела Меркель болезнь ВВП Германия Джузеппе Конте Европа Испания Италия коронавирус Нидерланды Педро Санчес Португалия саммит Урсула фон дер Ляйен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров