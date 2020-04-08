Bloomberg: европейским лидерам нужно сделать так, чтобы нынешний кризис не стал для ЕС последним

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MSNBC: праздничная месса в пустом соборе — Ватикан меняет традиции из-за пандемии MSNBC
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Le Figaro: борьба с коронавирусом в России сделала ранее незаметного Собянина вторым человеком в государстве Le Figaro
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NBC рассказал, как не подхватить коронавирус от купленных продуктов NBC
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Times: Британия, Франция и Германия отправили Ирану медицинскую помощь в обход санкций США Times
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МЧС втрое увеличило группировку спасателей на месте взрыва в Филинском
Группировка спасателей на месте взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области увеличена втрое, на месте работают 84 человека и 16 единиц техники.
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США к концу июня планируют произвести 110 тысяч аппаратов ИВЛ
К концу июня в США будет произведено 110 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции лёгких в связи с пандемией коронавируса, сообщил американский президент Дональд Трамп.
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В Нижегородской области рассказали о взрыве газа в Филинском
По предварительным данным, в селе Филинском Нижегородской области произошёл взрыв газового баллона, после чего случилось обрушение между подъездами.
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Подготовлен предварительный график вывозных рейсов россиян
Росавиация подготовила предварительный график вывозных рейсов для россиян, которые остаются за рубежом. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.
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Трамп намерен приостановить выделение денег ВОЗ
Соединённые Штаты приостановят выделение денег Всемирной организации здравоохранения, сообщил американский президент Дональд Трамп.
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В жилом доме в Нижегородской области произошёл взрыв газа
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Нижегородской области. По данным МЧС, из-под завалов дома спасены пять человек. Инцидент произошёл в селе Филинском.
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Глава Пентагона назначил нового исполняющего обязанности министра ВМС
Глава Пентагона Марк Эспер назначил нового исполняющего обязанности министра ВМС. Им стал Джеймс Макферсон после того, как этот пост покинул Томас Модли.
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В Роструде не исключили ухудшения ситуации на рынке труда
Роструд оценивает ситуацию на российском рынке труда как стабильную, однако не исключает её ухудшения и готовится к такому сценарию. Об это рассказал в эфире «Соловьев LIVE» заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
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Уайт признал, что Нурмагомедов вернулся в Россию по вине UFC
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт признал, что по вине организации чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов покинул США и вернулся в Россию, из-за чего его поединок с Тони Фергюсоном сорвался.
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В Белоруссию прибыла миссия ВОЗ
Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Белоруссию. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.
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Третий хоккеист «Колорадо» заразился коронавирусом
Третий игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» получил положительный результат теста на коронавирус.
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Мишустин назначил нового главу Росаккредитации
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Назария Скрыпника руководителем Росаккредитации.
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Генсек ООН оценил критику Трампа в адрес ВОЗ из-за коронавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не согласился с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Роган будет комментировать турнир UFC 249
Известный американский комментатор смешанных единоборств Джо Роган будет работать на турнире UFC 249.
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Минтранс назвал условия эвакуации россиян из-за границы
В Министерстве транспорта России рассказали об условиях эвакуации россиян из-за границы.
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СМИ: «Реал» не планирует возвращать Роналду
Мадридский футбольный клуб «Реал» не собирается возвращать португальского нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего за туринский «Ювентус».
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В Китае сняли ограничения на выезд из Ухани
В китайском городе Ухань, где ранее была зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом, сняли ограничения на выезд. Об этом пишет «Синьхуа».
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СБР не собирается лишать Драчёва должности главы организации
Правление Союза биатлонистов России (СБР) не стало рассматривать вопрос проведения внеочередной выборной конференции для смены президента организации, которым сейчас является Владимир Драчёв.
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Число жертв коронавируса в США превысило 12 тысяч
В США из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончался 12 021 человек.
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В Москве провели 230 тысяч лабораторных исследований на коронавирус
На 6 апреля в Москве было проведено 230 тыс. лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
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Минтранс назвал число желающих вернуться на родину россиян
В Министерстве транспорта России заявили, что около 25,8 тыс. россиян изъявили желание вернуться из-за границы на родину. Вернуться в Россию могут лишь те, кто прошёл регистрацию на специальной странице на портале госуслуг.
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Глава СБР заявил, что должность главного тренера сборной может быть упразднена
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что должность главного тренера национальной команды может быть упразднена.
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Хоккеиста «Эдмонтона» ввели в медикаментозную кому
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв введён в состояние медикаментозной комы.
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Американский грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Американский грузовой корабль Dragon совершил приводнение в Тихом океане.
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Абхазия закрывает границу с Россией
И. о. президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о закрытии границы с Россией для въезда с 8 по 20 апреля.
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В Екатеринбурге школьникам без компьютеров и интернета выдадут планшеты и сим-карты
В Екатеринбурге школьникам без компьютера и (или) интернета выдадут планшеты и сим-карты для дистанционного обучения.
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В Башкирии завели дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи
В Стерлитамаке возбудили уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи.
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В Пермском крае закрыли дело об убийстве матерью двух детей
В Пермском крае закрыли уголовное дело об убийстве матерью двух детей.
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Эксперт прокомментировал сообщения о возможном запрете импорта дешёвого бензина
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал сообщение о том, что правительство России намерено временно приостановить импорт дешёвого бензина на внутренний рынок.
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В Курской области завели дело против подростков, пытавшихся убить опекунов и четырёх детей
В Курской области завели уголовное дело против подростков, пытавшихся убить опекунов и четырёх детей (двух родных и двух на опеке).
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В Крыму выявили 58 нарушителей режима самоизоляции за сутки
В Крыму 58 человек нарушили режим самоизоляции за сутки, заявил заместитель начальника полиции регионального МВД Александр Смаглин на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.
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Число заразившихся коронавирусом в ФРГ превысило 100 тысяч
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии выросло за сутки на 4091 и составило 103 036.
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В Брянской области выявили 86 предприятий, нарушивших режим самоизоляции
В Брянской области отчитались о результатах проверки организаций и торговых точек, которые должны были приостановить свою деятельность из-за ситуации с коронавирусом.
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В Краснодарском крае перед судом предстанут обвиняемые в похищении 560 млн рублей у дольщиков
В Краснодарском крае перед судом предстанут девять застройщиков, обвиняемых в обмане 715 дольщиков и похищении у них более 560 млн рублей.
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Эксперт прокомментировал указ Трампа об освоении ресурсов Луны
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал план президента США Дональда Трампа по добыче космических ресурсов.
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Риелторы заявили о росте спроса на аренду жилья в регионах, где введены меры из-за коронавируса
Риелторы заявили о росте спроса на аренду жилья в российских регионах, где введены меры из-за коронавируса.
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Гран-при «Формулы-1» в Канаде перенесён из-за коронавируса
Организаторы Гран-при Канады приняли решение перенести запланированную на июнь гонку «Формулы-1» из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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В Приморье завели дело по факту обрушения пролёта моста
В Приморском крае завели уголовное дело по факту обрушения пролёта моста через реку Суходол.
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Власти Татарстана рассказали о мерах поддержки малого бизнеса
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
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Юрист рассказала о правилах ухода в отпуск для тех, кто работает удалённо в режиме самоизоляции
Член совета ассоциации «Юристы за трудовые права» и экспертного совета при Минюсте России Ксения Печеник рассказала о правилах ухода в отпуск для тех, кто работает удалённо в режиме самоизоляции.
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Ещё три объекта в Мурманской области признали памятникам культуры федерального значения
Ещё три объекта в Мурманской области признаны памятниками культуры федерального значения.
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В Приморье прошли учения по отработке новых элементов современного боя
В Приморском крае прошли учения по отработке новых элементов современного боя.
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В Алтайском крае начали подготовку к сезону паводков и пожаров
В Алтайском крае начали подготовку к сезону весенних паводков и пожаров.
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В России около 30% компаний отправили людей в неоплачиваемый отпуск
Центр стратегических разработок (ЦСР) провёл опрос, который показал, что в России 29% компаний отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.
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В Великобритании рассказали о состоянии премьера страны
Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опубликовала краткое коммюнике о состоянии здоровья главы британского правительства.
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Катар намерен жёстко оспаривать обвинения по делу о подкупе чиновников ФИФА
Высший комитет Катара по проектам и наследию намерен оспорить обвинения по делу о взятках чиновников Международной федерации футбола (ФИФА) при выборе хозяев чемпионата мира 2022 года.
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ФМБА разработало чипы для выявления коронавируса за 20 минут
Федеральное медико-биологическое агентство разработало чипы для определения коронавирусной инфекции COVID-19 за 15—20 минут. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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Бабаев рассказал, сколько его клиентов могут перейти в клубы НХЛ
Известный хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, кто из его клиентов может в ближайшее время перейти в клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Агент сообщил, что хоккеист Шалунов продолжит карьеру в «Чикаго»
Шуми Бабаев, агент нападающего московского ЦСКА Максима Шалунова, сообщил, что хоккеист продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс».
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В МИД России оценили указ Трампа об освоении ресурсов Луны
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали план президента США Дональда Трампа по присвоению права на добычу космических ресурсов.