Bloomberg: европейским лидерам нужно сделать так, чтобы нынешний кризис не стал для ЕС последним

Коронавирус стал испытанием для единства Евросоюза, который столкнулся, возможно, с крупнейшим экзистенциальным кризисом в своей истории, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, когда 20-21 февраля 27 лидеров стран Евросоюза в последний раз лично участвовали в совместной встрече, они даже не говорили об этой болезни. Участники саммита тогда безуспешно в течение 28 часов торговались по, как всегда, непростому бюджету ЕС. 21 февраля в Италии была зарегистрирована первая смерть от COVID-19.

И вот всего через несколько недель всё поменялось. Пандемия уничтожила последние представления о единстве и подтолкнула блок к очередному экзистенциальному кризису.

Лидеры стран и официальные лица, будучи не в состоянии встретиться лицом к лицу, стали эмоциональными: начали ссориться по телефону. Некоторые стали обвинять друг друга в медленной реакции и нежелании помочь в то самое время, когда коронавирус распространялся по всему континенту.

Всплыли на поверхность былые разногласия, и север, по всей видимости, не горел желанием спасать юг. Даже португальцы, которые обычно, по сравнению с другими, проявляют больше стоицизма, резко отреагировали на слова нидерландского министра финансов Вопке Хукстры о необходимости провести расследование, почему у стран не хватает денег на оплату экономических последствий коронавируса.

Евросоюз столкнулся с самой серьёзной проблемой с того момента, как он был создан вскоре после Второй мировой войны, заявила журналистам в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель после возвращения из двухнедельного карантина.

«Все пострадали от этого в равной степени, и в интересах всех и Германии в том числе, чтобы Европа стала сильнее в результате этого испытания», — сказала она.

После февральского саммита лидеры стран Евросоюза провели три телеконференции, каждая следующая из которых была, по словам официальных лиц, более раздражительной, чем предыдущая.

Последний саммит состоялся 26 марта и завершился неудачей, поскольку после того как итальянский премьер Джузеппе Конте и его испанский коллега Педро Санчес попросили рассмотреть вопрос о выпуске коронабондов, лидеры других государств перепоручили решение этого вопроса своим министрам финансов.

На прошлой неделе руководство ЕС признало, что допустило ошибки. В письме итальянской газете La Repubblica председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что блок поздно осознал масштаб вспышки в Италии и слишком медленно действовал.

Если учесть неизмеримый эмоциональный урон от пандемии, готовность популистов совершить бросок при первом же признаке разобщённости в Европе, а также то, что, по оценкам Евросоюза, каждый месяц карантина будет стоить ему 3% годового ВВП, то получается, что европейские лидеры столкнулись с вызовом, суть которого сделать так, чтобы нынешняя угроза для существования ЕС оказалась для блока не последней, подытоживает Bloomberg.