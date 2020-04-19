Le Figaro: пандемия заставила Европу разглядеть в Китае противника

Пандемия коронавируса и дезинформация китайских властей в отношении её масштабов заставила Европу пересмотреть свои отношения с Пекином, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, сегодня Европейцы отдают себе отчёт в том, насколько ненадёжно партнёрство с Китаем и отчётливо видят в нём противника.

Европа во главе с Францией всё более настороженно относится к Китаю, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. В минувший вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан вызвал к себе китайского посла, а позднее в интервью Financial Times Эммануэль Макрон раскритиковал политику Пекина в борьбе с пандемией, призвав не быть «наивными» и посетовав на множество «серых зон» в представлении о том, как китайские власти справлялись с кризисом в области здравоохранения.

То же происходило на прошлой неделе и в Лондоне, где глава британского МИД в четверг заявил, что Китаю придётся ответить на «сложные вопросы о появлении вируса и о том, почему он не был остановлен ранее».

Как отмечает автор, в течение долгого времени Европейские страны не считали нужным смотреть в сторону Азии. В то время как США сделали Азию ключевым направлением своей политики, взоры Парижа, Берлина, Лондон, Рима и Варшавы были устремлены на Россию и юг, где проблемы терроризма и нелегальной миграции казались более насущными. Если такие мировые державы как Великобритания и Франция всё же разрабатывали азиатско-тихоокеанское направление своей политики, отправив несколько кораблей для патрулирования Китайского моря, то в рамках НАТО разговор о Китае не шёл. Впервые Альянс поднял вопрос о становлении Пекина в качестве сверхдержавы в 2019 году, однако противником он не считался.

Кризис пандемии коронавируса сыграла роль ускорителя и разоблачителя уже существующих тенденций, полагает журналист. «Европа на какое-то время заняла более стратегическую и реалистичную позицию по отношению к Китаю. Иллюзии согласия и взаимности, достаточно сильные двенадцать или тринадцать лет назад, рассеялись, даже если Европейский союз продолжает настаивать на возможности партнёрства с Пекином», — объясняет специалист по Азии в институте Монтеня Франсуа Годман.

В 2019 году Европейская комиссия, решив, наконец, назвать вещи своими именами, отозвалась о Китае как о «системном» или «стратегическим конкурентом».

«Очевидно, что с 2008 года, после полного захвата власти в стране Си Цзиньпином, этап сотрудничества Китая с Соединёнными Штатами, кульминацией которого стало вступление Пекина в ВТО в 2001 году, начал превращаться в многогранное и гибридное противостояние», — поясняет эксперт директор Французского института международных отношений (IFRI) Тома Гомар.

Это с этой оценкой согласилась и Европа, поняв, что рост Китая происходит быстрее, чем ожидалось, и увидев, что Пекин вышел из экономического кризиса 2008 года в лучшей финансовой форме, чем она сама. Европейцы также обеспокоены тем, что китайская дипломатия, благодаря терпению, энтузиазму и решимости укрепляет своё влияние в ООН, заполняя вакуум, оставленный американцами, и захватывает власть в таких структурах как ВОЗ или Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединённых наций.

Пандемия Covid-19 обострила напряжённость в отношениях Европы и США с Китаем, который обвиняют в сокрытии информации о серьёзности кризиса в самом его начале. Дональд Трамп заморозил финансовый вклад США в ВОЗ в знак протеста против прокитайской позиции руководства организации. Европейцы же ставят под сомнение возможности столь непрозрачного режима, чья ложь ставит под вопрос его способность осуществлять мировое лидерство.

По мнению Гомара, кризис продемонстрировал «трампизацию» или «путинизацию» китайской дипломатии. Дезинформация, недооценка эпидемии, из-за которой Европа слишком поздно поняла её опасность, сокрытие числа смертей, нарушенные обещания о быстрой поставке масок, напомнили европейцам, что доверять коммунистической системе Китая нельзя.

Пандемия также положила конец медовому месяцу между Китаем и Африкой. «Си Цзиньпину удалось испортить отношения с Соединёнными Штатами, Африкой, Юго-Восточной Азией и Европой, включая важного французского партнёра. Китайская стратегия дискредитации и раскола зашла слишком далеко. Сегодня все знают о безумии китайской системы», — отмечает Валери Никке из Фонда стратегических исследований. Разочаровываться в Пекине начинают и страны Восточной и Центральной Европы, пишет издание.

В пятницу Пекин, к собственному унижению, признал, что смертей от коронавируса в стране было на 50% больше ранее заявленных цифр. Глава ВОЗ, обвиняемый в проведении прокитайской политики воздал должное лидерским качества Эммануэля Макрона. Некоторые называют происходящее «эффектом бумеранга» коронавируса. «Официальный китайский пиар, сочетающий в себе самодовольство, агрессивность и дезинформацию, сыграл против Китая. Эта стратегия была самоубийственной с точки зрения связей с общественностью и будет иметь серьёзные последствия», написал в Twitter специалист ФРС Антуан Бондаз.

Однако другие сомневаются в подобном развитии событий: «Европейцы рискуют выйти из кризиса обедневшими, разобщёнными и отупевшими. Но китайцы не отупели. Европейцам будет сложно противостоять их технологическим предложениям. ЕС рискует стать игровой площадкой в ​​противостоянии Китая и США», — предупреждает Гомар.