Modern Diplomacy: «протомайдан» в Белоруссии способен спровоцировать войну России и Запада

Несмотря на все разногласия между Москвой и Минском, Россия не бросит Белоруссию по той причине, что её важность для Кремля в геополитическом отношении очень трудно переоценить, пишет Modern Diplomacy. При этом, как отмечает портал, ввиду пандемии коронавируса и её экономических последствий, политический хаос в Белоруссии не выгоден никому, причём также и по той причине, что волнения в этой стране могут привести к войне между Москвой и Западом.

После развала Советского Союза его бывшие республики прошли через череду значительных преобразований в социальном, политическом и экономическом плане. Обретя независимость, большинство постсоветских государств отказались от коммунизма и сделали ставку на рыночный капитализм западного образца. Между тем параллельно с расширением ЕС в восточном направлении многие постсоветские республики в Прибалтике, Восточной Европе и на Балканах добровольно присоединились к европейскому интеграционному проекту. Однако подобное движение ЕС на восток привело к тому, что Россия начала опасаться за свою безопасность. По мнению Москвы, расширение Европейского союза расчищает путь для НАТО, желающего окружить Россию, пишет Modern Diplomacy.

Перед лицом угрозы со стороны НАТО Россия фактически провела красную черту по границе нескольких постсоветских республик. Главными приоритетами для Москвы в плане безопасности всегда были Украина и Белоруссия. После майдана на Украине Белоруссия осталась единственным «русифицированным» государством на постсоветском пространстве, которое сохранило с Москвой тесные связи. Более того, Минск — это единственный военный союзник России в регионе, который заключил с Москвой определённые договорённости по интеграции. При этом Белоруссия зависит от своего восточного соседа также в экономическом и энергетическом плане.

Более того, двумя десятилетиями ранее Россия и Белоруссия заключили официальный союзный договор, предполагающий глубокую интеграцию в политической, социальной, экономической, административной и военной сферах. По мнению западных экспертов, данное соглашение для Москвы — это всего лишь предлог для восстановления своего влияния на постсоветском пространстве. Кроме того, нельзя забывать и о том, что Белоруссия остаётся стратегически важной страной Балтийского региона, который имеет огромное значение как для России, так и для НАТО. При этом Белоруссия важна для России также и по целому ряду других причин.

Прежде всего, из-за своего географического положения Белоруссия является надёжным маршрутом для экспорта российских энергоносителей. Во-вторых, на территории Белоруссии располагаются смоленские ворота — стратегически важная точка, связывающая Восточную Европу с Центральной Россией. В-третьих, дипломатическое и экономическое сотрудничество между Москвой и Минском играет большую роль в реализации евразийского интеграционного проекта под партронажем Кремля. И, наконец, Россия стремится развернуть в Белоруссии постоянную военную базу, с помощью которой она сможет следить за действиями НАТО в Прибалтике.

По большому счёту, российское военное присутствие в Белоруссии позволит Москве контролировать Сувалкский коридор, что придаёт Белоруссии серьёзное геополитическое значение. Вместе с тем, незадолго до президентских выборов российско-белорусские отношения существенно осложнились из-за остановки поставок нефти Минску. Кроме того, за день до выборов белорусские силовики арестовали около тридцати «российских наёмников» — что Москве явно не понравилось.

Данную новость активно подхватили западные СМИ, увидевшие в этом инциденте знак грядущего вмешательства России в выборы. Однако несмотря на сложную обстановку, голосование началось как обычно. Хотя кандидат от оппозиции Светлана Тихановская и призвала своих сторонников свергнуть Александра Лукашенко, которого часто называют «последним диктатором Европы», результаты выборов оказались прямо противоположными: согласно официальным данным, белорусский лидер набрал 80,23% голосов. Вместе с тем, как внутри страны, так и за рубежом новости о победе Лукашенко встретили с большим удивлением.

Вскоре после голосования многие западные страны усомнились в результатах выборов и выразили беспокойство насчёт сложившейся в Белоруссии ситуации. Между тем, несмотря на споры вокруг голосования, Россия и Китай поздравили Лукашенко с победой. Это, однако, не помешало десяткам тысяч протестующих выйти на улицы Минска в знак протеста против результатов выборов.

«Из-за обострения политического тупика всё указывает на то, что в Белоруссии формируется очередной протомайдан, что может стать причиной войны между Россией и Западом. В условиях нынешней пандемии, которая ударила по росту экономик крупных держав, нарастающий политический хаос в Белоруссии не выгоден никому. Страна и так испытывает экономические проблемы, и если начнётся гражданская война, то Белоруссии может грозить судьба Украины — раздробленной и разорённой страны. Однако, будучи надёжным союзником в исторической перспективе, Россия не бросит Белоруссию ни при каких обстоятельствах, потому что для России Белоруссия — это её ярёмная вена», — подытоживает Modern Diplomacy.