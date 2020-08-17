La Croix: Лукашенко годами поддерживал «неэффективные» заводы и колхозы — и вот его власть пошатнулась

Придя к власти за счёт «крестьянского обаяния» и ностальгии по СССР, Лукашенко выстроил в Белоруссии жёсткую персоналистскую систему. Но масштабные протесты явно застали его врасплох, пишет La Croix. Как считает французское издание, белорусские власти пока пребывают в растерянности, но не исключено, что режим Лукашенко снова применит насилие.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался «раздавлен весом народных выступлений», и предпринятая им в воскресенье 16 августа попытка перехватить инициативу, собрав несколько тысяч своих сторонников в центре Минска, «лишь пролила свет на то, как сильно он потерял поддержку населения» — ведь всего через несколько часов «состоялась настоящая демонстрация силы»: «сотни тысяч белорусов» собрались у стелы «Минск — город герой» на митинг, потребовав отставки президента, пишет французская La Croix.

Это мероприятие «исторических масштабов» стало «кульминационной точкой» протестов, начавшихся неделю назад после «сфальсифицированного» переизбрания Лукашенко, напоминают обозреватели газеты. Как констатируют журналисты, выступления против президента в минувшие выходные усилились не только в Минске, но и в остальной стране: и в южном Пинске, и в расположенном у границы с Польшей Бресте, и в Молодечно, что к северо-западу от столицы, «тысячи протестующих 16 августа развернули огромные красно-белые флаги — символы недолго просуществовавшей Белорусской Народной Республики, провозглашённой в 1918 году и уничтоженной после прихода к власти Советов год спустя».

«Рисовал ли Александр Лукашенко у себя в голове образы этих масштабных шествий? Как бы то ни было, этот человек, который когда-то по привычке задавал в стране темп, по всей видимости, ошеломлён реальными событиями. Он путается — то обвиняет во всём Россию, то, уже на следующий день, просит помощи у Владимира Путина, а следом делает заявления об иностранной агрессии, направленные и против России и против Запада», — пишут авторы. «У нас нет сторонников. Все хотят, чтобы мы стали на колени», — цитируют они воскресное выступление белорусского президента перед несколькими тысячами своих сторонников, собравшихся на площади Независимости. Впрочем, «популистские заявления» Лукашенко, «пришедшие из другой эпохи», больше не работают, убеждены журналисты La Croix.

«В 1994 году он продемонстрировал, что способен остановить движение истории, решив сохранить основные элементы институтов советской системы», — писал о белорусском «самодержце» политолог Валерий Карбалевич. Как отмечается в материале La Croix, Лукашенко в своё время удалось к большому удивлению своих противников победить на демократических выборах, воспользовавшись «своим крестьянским обаянием и просторечным языком» и сделав ставку на ностальгии по СССР. Тем не менее всего за несколько лет «социалистическая революция» в исполнении президента привела к «созданию пирамидальной системы, у которой была единственная цель — дать ему практически неограниченную власть», подчёркивают авторы. При помощи конституции Белоруссии, которая была «скроена по его заказу в 1996 году», президент «устранил или отправил в тюрьму своих противников, подавил рост независимого частного сектора, подчинил себе СМИ и обеспечил себе лояльность чиновников — от фельдшера до главврача, от полицейского до мэра, и от депутата до министра», пишут они.

«В обмен на обеспечение граждан рабочими местами и зарплатами на неэффективных государственных заводах и в субсидируемых государством колхозах Лукашенко смог заручиться со стороны своих подопечных либо симпатией или хотя бы безразличием — дошло до того, что они стали инертными, — рассуждают авторы. — Но когда приток средств из России уменьшился, белорусские государственные предприятия стали всё чаще увольнять людей, нанеся таким образом первый удар по общественному договору между населением и его лидером».

Уже на следующий день после последних президентских выборов массовые народные выступления создали «новые дыры в столпах режима»: вот уже неделю с каждым днём наблюдается всё больше сцен народных протестов — и всё больше признаков того, что режим «трещат по швам», полагают обозреватели La Croix. Как напоминают журналисты, начиная с 9 августа председатели избирательных комиссий стали оглашать реальные результаты голосования, отказываясь «следовать инструкциям по фальсификации», а со среды рабочие десятков государственных предприятий начали забастовки. Наиболее ярким примером протеста рабочих стали выступления на Минском тракторном заводе — «флагмане системы Лукашенко с 15 тыс. персонала и собственными клиникой, дворцом культуры и санаторием». «Я говорю, что я в эту избирательную кампанию абсолютно осознанно проголосовал за действующего главу государства Александра Григорьевича, — говорил директор завода, выступая перед сотнями рабочих. — Я это сделал, я проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл». «Секундное колебание, а затем — изумлённые аплодисменты», — описывают происходившее на заводе авторы статьи.

В свою очередь, посол Белоруссии в Словакии — ещё одно «лицо власти» — в минувшие выходные заявил, что «солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов», и сравнил подавление протестов властями с действиями НКВД сталинской эпохи, пишет La Croix. Православная церковь, которая «традиционно идёт в ногу» с властями, выразила сожаление по поводу того, что поздравила действующего президента с победой. Многочисленные петиции против полицейского произвола подписали сотни врачей и руководителей клиник, подчёркивается в материале газеты.

«В замешательстве» пребывают и государственные СМИ — 15 августа возле здания государственного телевидения Белоруссии состоялась акция протеста, в которой приняли участие и около сотни журналистов находящейся под «жёстким контролем властей» Белтелерадиокомпании; те присоединились к протестующим и объявили о забастовке, которая начнётся в понедельник, рассказывают авторы. А таблоид «Комсомольская правда», который «не был ранее уличён в критике правительства», в субботу опубликовал на первой странице материал о жёстком подавлении протестов полицейскими, сопровождавшийся фотографиями израненных людей и озаглавленный цитатой главы МВД: «Издевательств никаких не было», подчёркивают журналисты.

«На протяжении своей карьеры Александр Лукашенко никогда не боялся применять силу, — пишут авторы. — Этот бывший директор колхоза, который не стеснялся бить «лодырей» и которого подозревали в устранении четырёх своих самых серьёзных конкурентов в конце девяностых, давал приказ бить протестующих и в 2006-м, и в 2010-м годах, что позволило тогда задушить протесты. Но не в этот раз: аресты тысяч людей и беспорядочные пытки, похоже, наоборот, только усилили гнев толпы».

По данным La Croix, в ритме протестов сейчас живут и регионы, где проходит множество мирных демонстраций, которыми часто руководят группы женщин, одетых в белое. В Гродненской области на западе Белоруссии забастовки прошли на как минимум семи предприятиях, в результате чего 300-тысячный Гродно превратился в один из «эпицентров» протеста. «Гродно — западный город, мы почти на границе с Польшей находимся, и все понимают, что Лукашенко здесь популярностью не пользуется», — заявил в интервью La Croix главный редактор местного издания Hrodna.life Алексей Шота.

Захваченные «врасплох» масштабами протестных акций белорусские власти, по всей видимости, решили «потянуть время», освободив часть арестованных участников манифестаций, отмечают обозреватели La Croix. Учитывая снятые многими белорусскими спецназовцами ролики, в которых они выбрасывают форму, дабы отстраниться от жестокого подавления протестов, можно предположить, что внутри силовых структур возникли разногласия по вопросу применения силы — однако пока речь идёт лишь о «мелких инцидентах», полагают журналисты. Как подчеркнул в беседе с авторами белорусский политолог Александр Папко, в полицейском и военном аппарате раскола не наблюдается, и власти ещё могут вновь «вернуться к силовым методам».