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112: Лукашенко обратился к белорусам словами Януковича

Материал представлен в переводе ИноТВ
Во время митинга в свою поддержку президент Белоруссии повторил знаменитую фразу-мем Виктора Януковича. Как передаёт «112 Украина», Лукашенко призвал белорусов остановиться и не убивать своё будущее и будущее своих детей.
112: Лукашенко обратился к белорусам словами Януковича
Reuters

Александр Лукашенко повторил призыв, который перед бегством в Россию говорил экс-президент Украины Виктор Янукович. Как передаёт «112 Украина», это произошло 16 августа во время митинга в поддержку белорусского президента.

«Я вам напоминаю, нельзя это повторить. Остановитесь! Не убивайте своё будущее, будущее своих детей», — призвал Лукашенко на митинге. 

Как напоминает канал, перед бегством в Ростов, Виктор Янукович в обращении к украинцам сказал знаменитую фразу «Остановитесь!».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
112 Украина Украина Европа
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