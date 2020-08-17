112: Лукашенко обратился к белорусам словами Януковича

03:00
Газизов заявил, что Тедеско пропустит матч с «Уфой» из-за болезни
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии наставника команды Доменико Тедеско.
03:00
СБУ заявила о задержании разыскиваемого Интерполом члена ИГ
Служба безопасности Украины задержала в Житомире члена террористической организации «Исламское государство»*, разыскиваемого Интерполом.
03:00
Новичок «Локомотива» Камано прокомментировал свой трансфер
Форвард «Локомотива» Франсуа Камано заявил, что рад примкнуть к московскому клубу.
03:00
Минпросвещения разъяснило ситуацию с ношением масок учителями в школах
Вопрос обязательного ношения масок учителями в российских школах будет решаться на региональном и муниципальных уровнях и зависит от эпидситуации на местах. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения.
03:00
Адвокат назвал диагноз Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что врачи после госпитализации актёра Михаила Ефремова обнаружили у него хроническую обструктивную болезнь лёгких.
03:00
«Локомотив» объявил о переходе Камано
Форвард «Бордо» Франсуа Камано продолжит карьеру в московском «Локомотиве».
03:00
В Берлине заявили об отсутствии у Лукашенко легитимности
После выборов президента Белоруссии у Александра Лукашенко «больше нет легитимности». Об этом в интервью Bild заявил министр финансов и вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц.
03:00
Источник: участие Кокорина в ближайших двух матчах «Спартака» находится под вопросом
Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы.
03:00
Власти Смоленской области рассказали о работе по развитию социальной сферы
Губернатор Смоленской области Алексей Островский рассказал о работе по развитию социальной сферы.
03:00
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге
Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус дал прогноз по Санкт-Петербургу.
03:00
В Московской области подвели итоги по сбору урожая овощей
В Подмосковье подвели итоги по сбору урожая овощей.
03:00
В Подмосковье задержали подозреваемых в нападении на замдиректора Ивантеевского хлебокомбината
В Подмосковье задержали двоих подозреваемых в нападении на замдиректора Ивантеевского хлебокомбината, женщину облили кислотой.
03:00
Казань примет этап КМ по плаванию в октябре 2021 года
Международная федерация плавания опубликовала календарь (FINA) Кубка мира — 2021 по плаванию.
03:00
В Тамбовском драмтеатре открывают новое театральное пространство
В Тамбовском академическом драматическом театре открывают новое театральное пространство, оно будет оборудовано во дворе.
03:00
В Московской области пройдёт литературно-музыкальный фестиваль «Традиция»
В Московской области в Одинцовском районе пройдёт литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». На нём выступит автор идеи фестиваля — писатель Захар Прилепин.
03:00
Зеленский провёл закрытое совещание с силовиками по Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытое совещание с руководителями разведывательных органов и силовых структур в связи с обострением ситуации в Белоруссии.
03:00
В Воскресенске в 2021 году появится новый тепличный комплекс по выращиванию клубники
В подмосковном Воскресенске стартует строительство ягодного тепличного комплекса «Ягодная поляна» площадью 6 га, планируемый объём инвестиций в проект — более 260 млн рублей.
03:00
Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля
Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич оценил ситуацию с курсом рубля.
03:00
Глава Удмуртии прокомментировал ситуацию с прививочной кампанией в регионе
Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал ситуацию с прививочной кампанией в регионе.
03:00
СМИ: Лыжнику Нортугу предъявлены обвинения по трём статьям
Норвежскому лыжнику Петтеру Нортугу были выдвинуты обвинения в нарушении трёх статей местного законодательства, в частности в хранении наркотиков.
03:00
В Госдуме прокомментировали предложение продлить выплаты детям от 3 до 16 лет
Депутат Госдумы Василий Власов прокомментировал предложение продлить выплаты детям от 3 до 16 лет.
03:00
В ФРГ анонсировали обсуждение советом ЕС ситуации в Белоруссии
Совет ЕС обсудит в среду, 19 августа, ситуацию в Белоруссии, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
03:00
В Москве оборот предприятий торговли и услуг вырос за месяц почти на 13%
В Москве оборот предприятий торговли и услуг вырос за месяц почти на 13%, за июль он составил 891,6 млрд рублей.
03:00
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с безработицей
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с безработицей в регионе.
03:00
«Рубин» подписал контракт с экс-защитником «Оренбурга» Зотовым
Фланговый защитник Георгий Зотов продолжит карьеру в казанском «Рубине».
03:00
Лукашенко: мы с Путиным одного мнения о «заварушке» вокруг Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским лидером Владимиром Путиным «одного мнения» о «заварушке» вокруг Белоруссии.
03:00
Агент Гвардиолы исключил возвращение тренера в «Барселону»
Хосеп Мария Оробит, агент наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, высказался о будущем своего клиента.
03:00
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году с целью профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили на горячей линии Минпросвещения.
03:00
Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии прошли «по-цивильному»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на Минский завод колёсных тягачей заявил, что выборы главы государства в стране прошли «по-цивильному».
03:00
Клопп допустил, что может закончить тренерскую карьеру после ухода из «Ливерпуля»
Немецкий специалист Юрген Клопп заявил, что может завершить тренерскую карьеру по истечении контракта с «Ливерпулем».
03:00
В Европарламенте не признали президентские выборы в Белоруссии
Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии и объявили Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.
03:00
СМИ: Лига Узбекистана требует расследовать трансфер Жалолиддинова в «Локомотив»
Трансфер из «Бунёдкора» в московский «Локомотив» может стать предметом расследования Федерации футбола Узбекистана.
03:00
Лукашенко заявил, что власть в Белоруссии «никогда не падёт»
Власть в Белоруссии «никогда не падёт», её противники «отравили» людей социальными сетями. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе посещения Минского завода колёсных тягачей.
03:00
Эксперты заявили о росте продаж палаток и рюкзаков в России
В июне — июле 2020 года продажи палаток, рюкзаков и других товаров для отдыха на природе и рыбалки оказались выше прошлогодних.
03:00
МИД России сообщил о вызове временной поверенной в делах Нидерландов
Временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг вызвана в Министерство иностранных дел России. Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства.
03:00
Завершился первый сезон «Московского киберспорта»
Главная онлайн-арена столицы по компьютерным играм «Московский киберспорт» завершила первый сезон суперсерии турниров.
03:00
Лукашенко заявил, что власти перетерпят демонстрации на улицах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время общения с работниками МАЗа, что власти перетерпят протестующих на улицах, однако если те будут «ломить», то получат ответ.
03:00
Украина прекратит действие ещё одного соглашения с Россией
Правительство Украины приняло решение о прекращении Соглашения о взаимном учреждении торговых представительств с Россией. Об этом сообщила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова в своём Facebook.
03:00
Лукашенко пообещал отвечать на провокации «соответствующим образом»
Силовики в Белоруссии будут отвечать на провокации «соответствующим образом». Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время общения с работниками МЗКТ.
03:00
Источник рассказал, когда Фукс подпишет контракт с ЦСКА
Защитник бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукс близок к переходу в московский ЦСКА.
03:00
В Подмосковье отремонтируют более 9000 домов
В Подмосковье до 2023 года капитальный ремонт проведут в более чем 9 тыс. домов.
03:00
Глава Евросовета созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что созывает саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии.
03:00
Нигматуллин считает, что «Локомотив» может выручить за Алексея Миранчука более €15 млн
Бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал слухи относительно грядущего трансфера Алексея Миранчука.
03:00
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Ливии и Сирии
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
03:00
Движение АУЕ в России признали экстремистским
Верховный суд признал движение АУЕ экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
03:00
СМИ: «Милан» готовит предложение по Алексею Миранчуку
Итальянский «Милан» готов заплатить за полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука €15 млн.
03:00
ВОЗ допустила влияние загрязнения воздуха на смертность от COVID-19
Появляется всё больше свидетельств того, что загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании лёгких вследствие COVID-19.
03:00
Экс-капитан «Манчестер Сити» Компани объявил о завершении карьеры футболиста
Бывший защитник английского «Манчестер Сити» Венсан Компани, выступавший за «Андерлехт» в качестве играющего тренера, завершил карьеру футболиста и возглавил бельгийскую команду на постоянной основе.
03:00
Польша отвергла обвинения в руководстве протестами в Белоруссии
Польская сторона отрицает своё участие в белорусских событиях, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
03:00
В Минтруде объяснили невозможность выходного дня 31 декабря
Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на предшествующий календарный день не будет соответствовать Трудовому кодексу, но этот момент могут учесть при переносе выходных дней в 2021 году. Об этом говорится в ответе Минтруда депутату Госдумы Ярославу Нилову.