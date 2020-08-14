БЕЛТА: Лукашенко считает, что белорусских бастующих «раскачивают»
Президент Белоруссии прокомментировал забастовки на предприятиях. Как сообщает «БЕЛТА», Лукашенко заявил, что трудовые коллективы «раскачивают», митингующих назвал «свидомыми», а в отношении тех, кто не выходит на работу, добавил: «не хотите — увольняйтесь».
«Наша позиция однозначна: мы в тяжёлые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать — пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим», — отметил он.
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