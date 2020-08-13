Euronews: Литва, Латвия и Польша предлагают Минску посредничество в национальном диалоге

Литва, Латвия и Польша выразили готовность выступить в роли посредников, чтобы помочь Белоруссии выйти из кризиса после недавних президентских выборов. Однако сложность заключается в том, что среди белорусской оппозиции на данный момент невозможно выявить конкретного лидера, а протесты часто носят стихийный характер, передаёт Euronews.

Литва, Латвия и Польша предлагают создать в Белоруссии так называемый Национальный совет для диалога правительства и представителей гражданского общества. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.



В план также входят пункты о прекращении властями применения силы к участникам акций протеста и освобождении всех задержанных. При принятии этого плана страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса.



В интервью телеканалу Euronews министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил:



ЛИНАС ЛИНКЯВИЧЮС, министр иностранных дел Литвы: Говоря об оппозиции, необходимо осознать, что речь идёт о стихийном, децентрализованном процессе. Очень сложно понять, кто является лидером. Ведь даже Светлана Тихановская превратилась в лидера оппозиции, но никогда не занималась политикой, она была обычной молодой женщиной, которая случайно оказалась на волне популярности.



Представители протестного движения призывают международное сообщество отреагировать на происходящее в Белоруссии, осудить насилие и признать президентом оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.



ВЕРОНИКА ЦЕПКАЛО, представитель оппозиции: Надежда на то, что мировое сообщество не признает Лукашенко в качестве избранного президента. Потому что он — не избранный народом президент, он не может представлять Республику Беларусь на международной арене. Единственным избранным президентом является, на сегодняшний день, Светлана Тихановская. Поэтому мы просим мировое сообщество, чтобы из Лукашенко сделали изгоя.



Светлана Тихановская и Вероника Цепкало покинули Беларусь. Из женского триумвирата, возглавившего оппозицию, в стране осталась только Мария Колесникова.



МАРИЯ КОЛЕСНИКОВА, представитель оппозиции: Нет, я не буду и не собираюсь уезжать. Я чувствую громадную поддержку белорусов. Меня встречают люди на улицах, они аплодируют, они меня обнимают — и я обнимаю их в ответ. И я знаю, что мы вместе способны изменить Беларусь к лучшему.

Дата выхода в эфир 13 августа 2020 года.