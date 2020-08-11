France 24: второй день протестов в Белоруссии — Запад сомневается в честности выборов

Западные страны осудили применение силы против протестующих в Белоруссии, сообщает France 24. В стране второй день идут протесты, вызванные недоверием людей к результатам президентских выборов, на которых победу с результатом в 80% одержал Александр Лукашенко.
Треск выстрелов резиновыми пулями и свет от запуска свето-шумовых гранат. Второй вечер в Белоруссии проходят демонстрации после президентских выборов, которые эти митингующие считают сфальсифицированными. Этот протестующий был ранен в голову и в низ живота. Его, наглотавшегося слезоточивого газа, забирает команда медиков.
ПРОТЕСТУЮЩИЙ:Сколько можно терпеть вот этот бардак, то, что происходит?
Другие задержаны, идут с руками на затылке. Запугивания и аресты белорусская полиция начала во второй половине дня.
ЖЕНЩИНА:Стыдно так! Зачем этих детей хватать?
ДЕВУШКА:Как вы можете видеть, они задерживают людей, которые не делают ничего плохого. Я считаю, что выборы были максимально несправедливые. Потому что отчего президент, который победил на выборах с 80 процентами, так сильно боится своего народа?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года. Он утверждает, что победил на выборах, которые прошли в воскресенье, с результатом больше 80 процентов голосов. Его противница Светлана Тихановская набрала немногим меньше 10 процентов.
Европейский союз, Франция, Германия, Чехия, Финляндия, НАТО выразили сомнения в отношении результатов этих выборов. Они осуждают применение силы против протестующих.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла сделать под давлением своё видеообращение с призывом к белорусам не выходить на площади. Об этом заявила на пресс-конференции её соратница Мария Колесникова.
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что бывший игрок сборной России Роман Широков, который является футбольным экспертом на «Матч ТВ», а также экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов отстранены от эфиров за инцидент с арбитром во время матча любительских команд.
Главному арбитру матча первого тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василию Казарцеву и его видеоассистенту Алексею Еськову были отправлены приглашения пройти проверку на полиграфе.
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился своим мнением о спорном эпизоде с назначением второго пенальти в ворота красно-белых в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).
Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал о разговоре с арбитром турнира Кубок Селебрити Никитой Данченковым, которого ударил бывший игрок сборной России, эксперт и игрок команды «Матч ТВ» Роман Широков.
Министерство спорта России рекомендовало руководителям регионов рассмотреть вопрос профессионального статуса лиц, работающих в сфере физической культуры и спорта и причастных к фактам нарушения антидопинговых правил.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики СMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что тяжесть протекания коронавирусной инфекции в организме человека зависит от его генетических особенностей.