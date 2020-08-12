Политолог: НАТО не станет вмешиваться в дела Белоруссии, ведь главный враг — Россия

Главная цель НАТО со времён создания альянса заключалась в том, чтобы противостоять России. Вмешательство в ситуацию на Украине привело в итоге к аннексии Крыма. Так что вряд ли на Западе станут принимать действия против белорусского лидера Александра Лукашенко, который подавляет протесты, разразившиеся по всей стране после выборов, отмечает политолог в беседе с Atlantico.

В Ливане и в Белоруссии сейчас разворачиваются кризисы, но президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Бейрут, а Минска европейцы сторонятся. По словам политолога Александра дель Валля, у которого взял интервью журналист Atlantico, в случае с Ливаном Франция пытается спасти страну от голода. Вопрос реформ там не поднимается, потому что и так понятно, что они будут условием для выделения транша.

А в Белоруссии геополитическая ситуация совсем иная. Международное сообщество очень боится туда вмешиваться, отмечает эксперт, поскольку в последнее время Минск противостоял Москве, и Запад это радовало.

«Европа извлекла урок из своих прошлых ошибок: её интервенция на Украину в поддержку прозападных сил вызвала радикальную реакцию России, которая закончилась аннексией Крыма. Европейские лидеры не теряют надежды, что однажды Белоруссия сблизится с ЕС, чтобы противостоять попыткам аннексии со стороны России. Реальная политика европейцев, хоть и циничная, состоит, таким образом, в том, чтобы мириться со всем, что происходит в Белоруссии», — приводит издание мнение эксперта.

У Запада возмущение переменчиво, отмечает он. В Евросоюзе критикуют всех, кто обличает нелегальную иммиграцию, но закрывают глаза на тех, кто склоняется перед диктатурами арабского мира, Китаем, Венесуэлой. А также не реагируют на действия «белорусского диктатора».

Как первую причину такого поведения политолог называет саму суть НАТО, у которого с самого начала был чёткий враг — Россия. И организация готова «объединиться с дьяволом, если это будет во вред России». Поэтому, по словам эксперта, там прощают всё и белорусской власти, и нацистским группировкам на Украине, и «борцам за свободу» Хорватии в Сербии 1990-х годов.

Вторая причина, хоть и второстепенная, заключается в принципе политкорректности. По словам политолога, в европейских институтах у всех есть тенденция видеть других лучше, чем они есть на самом деле. Отсюда получаются двойные стандарты, когда полицейский, убитый во Франции, — это банально, а темнокожий хулиган, убитый в США, — это безобразие.

Политолог отмечает, что Евросоюз никогда не сможет быть самостоятельным игроком на международной арене, пока состоит в сателлитах НАТО. «Пока НАТО решает, кто друг и кто враг Европы, ЕС не сможет принимать решения не по указке американцев», — отмечает эксперт. По его словам, Евросоюз — единственный геополитический игрок в мире, который уничтожает суверенитет, не создавая нового. «Европа остаётся континентом бессилия, без желания утвердить свою идентичность и её защищать, она уничтожает свою историю», — заявил собеседник Atlantico.