Deutschlandfunk: депутаты Европарламента потребовали введения санкций против Белоруссии

Двадцать депутатов Европарламента составили резолюцию, в которой призвали ЕС не признавать президентские выборы в Белоруссии, потребовать проведения новых выборов, а также ввести индивидуальные санкции против лиц, ответственных за насилие, сообщает Deutschlandfunk. Впрочем, добиться введения штрафных мер будет непросто, считает издание: для этого потребуется согласие всех стран — членов ЕС.

Несколько депутатов Европарламента раскритиковали верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля за его «нерешительную» позицию в отношении политической обстановки вокруг выборов в Белоруссии, сообщает Deutschlandfunk. Как пишет издание, Боррель ограничился лишь записью у себя в Twitter, в которой отметил, что «народ Белоруссии заслуживает лучшего».

Ряд депутатов Европарламента были возмущены такой реакцией Борреля, отмечает Deutschlandfunk. По словам представителя Европейской партии зелёных Виолы фон Крамон, заявление Борреля о том, что «народ Белоруссии заслуживает большего» — куда меньше того, что население Белоруссии ожидало от ЕС. «Ужасно, что внеочередное заседание министров иностранных дел ЕС состоится только в пятницу», — заявила фон Крамон.

Как сообщает Deutschlandfunk, примерно 20 евродепутатов составили резолюцию, в которой, помимо прочего, упоминается слово, избегаемое Боррелем: санкции. В резолюции содержится целый ряд предложений в адрес министров иностранных дел ЕС. В частности, говорится о непризнании президентских выборов в Белоруссии, о том, что ЕС должен потребовать проведения повторных, свободных и честных выборов, а также о том, что необходимо ввести индивидуальные санкции против лиц, ответственных за насилие, и организовать независимую, международную следственную комиссию. По мнению одного из подписавших резолюцию депутатов Михаэля Галера, лицам, ответственным за действия белорусской милиции, а также членам их семей необходимо запретить въезд в ЕС.

Издание напоминает, что тема санкций ЕС против Белоруссии имеет длинную предысторию. Они уже вводились ранее: в 2016 году Александр Лукашенко выпустил на свободу несколько политзаключённых, после чего большая часть штрафных мер была отменена. Однако вновь ввести эти санкции будет проблематично, отмечает Deutschlnadfunk: для этого потребуется консенсус всех стран ЕС. По мнению издания, сомнительно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержит санкции, поскольку незадолго до выборов он ездил в Минск, встречался с Лукашенко и говорил о том, что необходимо окончательно отменить все санкции в отношении Белоруссии. Впрочем, Михаэль Галер считает, что в сложившейся обстановке Орбан не будет выступать против санкций.