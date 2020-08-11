Guardian: помочь белорусской оппозиции — моральная обязанность Запада

Европейский союз несколько лет назад ослабил санкции против Лукашенко, рассчитывая таким образом подтолкнуть его на путь реформ. Но теперь, настаивает редколлегия The Guardian, санкции нужно не только вернуть, но и всячески помочь белорусской оппозиции, которая вышла на митинги против результатов президентских выборов.

Бывший посол Великобритании в Белоруссии Найджел Гулд-Дэвис так охарактеризовал протесты в этой стране: по его словам, это «последняя фаза великого переустройства европейской политики, которое началось в 1989 году». Как пишет в своей редакционной статье The Guardian, когда 30 лет назад в Восточной Европе установилась демократия, Белоруссия пошла иной дорогой. И только сейчас «коррумпированная хватка» Лукашенко ослабляется на фоне протестов после очередных сфальсифицированных выборов, отмечают авторы статьи.

По официальным данным, Лукашенко набрал больше 80% голосов, а его конкурент Светлана Тихановская — меньше 10%, хотя она собирала самые большие митинги со времён Советского Союза. Правозащитники отмечали, что как минимум 2 тыс. человек были арестованы перед выборами, включая членов кампании Тихановской.

«Но по мере того, как храбрые протестующие, не боясь, встречают ответные действия со стороны полиции, Лукашенко осознаёт, что тех тёмных методов, которые так хорошо ему служили в прошлом, в дальнейшем может быть недостаточно», — пишут авторы статьи. Действия Лукашенко во время пандемии, а также спад в экономике вывели терпение многих белорусов за границы точки кипения. Так что, как пишет издание, может, Лукашенко и сделал себе шестой срок правления, но баланс власти от него качнулся в такую сторону, о которой ещё месяц назад мало кто мог подумать.

Тихановская результатов не признала и хотела бы провести с властями переговоры о том, как можно мирными способами прийти к изменениям. Но Лукашенко пока на всё отвечает подавлением протестов. По мнению журналистов The Guardian, его дальнейшие действия могут зависеть в том числе от международной реакции.

Из всех лидеров победу Лукашенко признал Владимир Путин, которому бы не хотелось видеть митинги за демократию у своих границ. Европейские государства, со своей стороны, несколько лет назад ослабили санкции против режима Лукашенко, в том числе надеясь вытолкнуть его из орбиты России и направить по пути реформ.

Поэтому авторы статьи предлагают сейчас санкции эти вернуть как минимальную меру. Международное сообщество должно, по их словам, сделать всё возможное, чтобы способствовать работе независимых СМИ и правозащитных организаций в Белоруссии. При этом есть риск, что Лукашенко использует все эти меры как доказательство того, что протесты — это проект Запада. «Но для западных демократий активная солидарность с кампанией Тихановской за честные выборы — это теперь моральная обязанность», — делает вывод редколлегия The Guardian.