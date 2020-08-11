Guardian: помочь белорусской оппозиции — моральная обязанность Запада

Популярное
-
Клинтон о «вмешательстве» России в предстоящие выборы: «Происходит куда больше, чем нам рассказывают» Inquisitr
-
WP: не рецессия, а пандемическая депрессия — экономисты подобрали термин для кризиса из-за Covid-19 Washington Post
-
Le Figarо: справедливость для Марселя — убийство петуха во Франции стало символом борьбы за защиту сельской жизни от горожан Le Figaro
-
SZ: «Северный поток — 2» стал центром противостояния между США и Германией Süddeutsche Zeitung
-
Polskie Radio: польский эксперт предложил «репетировать защиту» от агрессии России Polskie Radio
-
Independent: китайскую деревню закрыли на карантин после смерти жителя от бубонной чумы Independent
-
Le Figaro: больше не стражи порядка — французские полицейские всё чаще становятся мишенями для нападок Le Figaro
-
Guardian: не всякая маска поможет — в Австралии проводят ревизию неправильных средств защиты Guardian
INFOX.SG
-
Посол прокомментировал задержание российских журналистов в Белоруссии
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с задержанием российских журналистов в Белоруссии.
-
Федун назвал чушью информацию о своём недовольстве работой Тедеско
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о своём недовольстве работой немецкого специалиста Доменико Тедеско на посту главного тренера команды.
-
В ЕС оценили выборы в Белоруссии
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что президентские выборы в Белоруссии «не были ни свободными, ни справедливыми».
-
В Совфеде прокомментировали ситуацию с пособиями на детей
Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал ситуацию с пособиями на детей, в том числе заявление Минтруда о том, что со следующего года размер выплат на ребёнка от трёх до семи лет из малоимущих семей может быть увеличен.
-
Слуцкий был удалён в перерыве матча «Рубин» — «Локомотив»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий был удалён в перерыве матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
-
СК Белоруссии начал проверку по факту гибели протестующего в Минске
Управление СК по городу Минску организовало проверку по факту смерти мужчины во время массовых беспорядков, произошедших вечером 10 августа в белорусской столице. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на официального представителя ведомства Екатерину Гарлинскую.
-
Пострадавшим из-за подтоплений в Рузе оказали поддержку
Жителям подмосковной Рузы, дома которых пострадали из-за подтоплений, вручили сертификаты на бытовую технику и велосипеды. Соответствующую помощь поручил оказать губернатор Андрей Воробьёв.
-
Глава РФПИ рассказал о безопасности российской вакцины от коронавируса
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире RT рассказал о безопасности российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
-
Владелец «Спартака» не удовлетворён объяснениями арбитров Казарцева и Еськова
Владелец московского клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение об объяснениях, которые дали арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов относительно своих решений в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Сочи».
-
Глава ЕК прокомментировала выборы в Белоруссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала президентские выборы в Белоруссии.
-
Кремлёв считает, что поединок Тайсона и Джонса поспособствует развитию бокса
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о предстоящем поединке между бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом в пяти весовых категориях Роем Джонсом.
-
РФС выступил с заявлением по инциденту с Широковым и арбитром Данченковым
Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением по поводу инцидента между экс-игроком сборной России Романом Широковым и арбитром Никитой Данченковым.
-
За сутки в Турции выявили 1183 новых случая коронавируса
В Турции за сутки выявили 1183 новых случая заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
-
Минск отреагировал на заявления других стран о выборах в Белоруссии
В белорусском МИД заявили, что «с учётом ряда прозвучавших из европейских столиц заявлений хотим подчеркнуть, что нам небезразлична реакция наших зарубежных партнёров на ход и результаты президентских выборов».
-
Трамп раскритиковал НБА из-за преклонения колена
Президент США Дональд Трамп подверг критике Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) за введение практики преклонения колена во время исполнения гимна перед началом матчей регулярного чемпионата.
-
Глава РФПИ рассказал об интересе других стран к российской вакцине
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире RT прокомментировал регистрацию российской вакцины от COVID-19.
-
СМИ: «Химки» хотят подписать Глушакова
Московский футбольный клуб «Химки» нацелен на подписание контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
-
МиГ-31 сел с разрушенным колесом задней стойки шасси в Пермском крае
В Пермском крае истребитель МиГ-31 сел в штатном режиме после разрушения одного из колёс задней стойки при тренировочном полёте.
-
«Зенит» победил «Ротор» в первом туре РПЛ
Петербургский «Зенит» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
В Греции за сутки выявили 196 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 20 обнаружены при контроле на въезде в страну.
-
МИД восьми стран Европы призвали Минск вступить в диалог с оппозицией
Главы МИД восьми стран Европы — Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции — призвали власти Белоруссии вступить в диалог с оппозицией.
-
Газизов прокомментировал слухи об уходе Тедеско из «Спартака»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о возможном уходе немецкого специалиста Доменико Тедеско с поста главного тренера команды.
-
В МЭР дали прогноз по восстановлению ВВП России
Минэкономразвития России сообщает, что улучшение экономических показателей во втором квартале года фиксировалось уже в июне, однако восстановление экономики будет происходить постепенно.
-
В Москве пройдёт круглый стол на тему 20-й годовщины теракта на Пушкинской площади
В Москве 12 августа будет проведено заседание круглого стола «Эффективный антитеррор — тысячи спасённых жизней: уроки трагедий конца 90-х — начала 2000-х», который будет приурочен к 20-й годовщине теракта на Пушкинской площади.
-
Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году
Минэнерго Соединённых Штатов повысило прогноз по цене нефти марки Brent в 2020 году на 2,3%, до $41,42 за баррель.
-
Четверо освобождённых в Белоруссии журналистов вернулись в Россию
Российские журналисты Семён Пегов, Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Влад Зиздок, освобождённые после задержания в Белоруссии, вернулись на территорию России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного редактора издания Daily Storm Алёну Сивкову.
-
СМИ: «Валенсия» выставила Черышева на трансфер
Испанский футбольный клуб «Валенсия» намерен продать российского полузащитника Дениса Черышева.
-
Минздрав Израиля оценил регистрацию в России вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн во время посещения фабрики по производству медицинских масок в израильском городе Сдерот прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
-
УЕФА отменил матч предварительного раунда ЛЧ из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч предварительного раунда Лиги чемпионов между косовским клубом «Дрита» и североирландским «Линфилдом» из-за случаев заболевания коронавирусом в одной из команд.
-
Президент Литвы призвал ЕС созвать чрезвычайный саммит по Белоруссии
Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.
-
В отношении создателя «Омбудсмена полиции» возбуждено ещё семь дел
Следователи возбудили ещё семь уголовных дел в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Всего СК расследует 14 дел, возбуждённых в отношении него.
-
У балерины Большого театра выявили коронавирус
Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин сообщил, что тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 у одной из балерин дал положительный результат.
-
Дзюба забил пять мячей в последних шести матчах за «Зенит»
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба стал автором пяти голов в последних шести матчах за команду.
-
В МВД Литвы заявили о готовности предоставить убежище белорусам
Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене заявила о готовности литовских властей предоставлять убежище гражданам Белоруссии, в том числе представителям оппозиции.
-
В Италии за сутки скончались шесть человек с коронавирусом
В Италии за сутки скончались шесть человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
-
Уткин считает инцидент между Широковым и арбитром Данченковым лучшим моментом футбольного сезона
Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал нападение бывшего футболиста Сборной России Романа Широкова на арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд на Московском кубке Селебрити.
-
В Минске у метро «Пушкинская» начались задержания
В Минске у метро «Пушкинская» начались задержания участников акции протеста, сообщает РИА Новости.
-
В Кировской области определили прожиточный минимум на II квартал
В Кировской области установили прожиточный минимум на II квартал 2020 года. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.
-
Два Ту-160 выполнили перелёт из Саратовской области на Чукотку
В рамках учений два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелёт из Саратовской области на аэродром Анадырь на Чукотке, ими было преодолено около 7 тыс. км.
-
Вирусолог прокомментировал регистрацию в России вакцины от COVID-19
Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
-
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Кировской области зафиксировали 56 новых случаев COVID-19.
-
Диетолог рассказал о сбалансированном питании
Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о сбалансированном питании.
-
В Подмосковье рассказали о ходе работы по обеспечению детей-сирот жильём в 2020 году
С начала 2020 года почти 400 детей-сирот в Московской области получили ключи от квартир. Жильё предоставляют в основном в новостройках, расположенных в районах с развитыми инфраструктурой и транспортным сообщением.
-
Росавиация сообщила об объёмах пассажиропотока авиакомпаний России
Российские авиакомпании в июле перевезли 6,72 млн пассажиров, что на 52,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
-
СМИ: Владелец «Спартака» требовал от главы РФС уволить руководителя проекта VAR
Владелец московского клуба «Спартак» Леонид Федун требовал от президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова уволить Леонида Калошина с поста руководителя проекта внедрения в России системы видеопомощи арбитрам (VAR).
-
Широков не принёс личных извинений арбитру, которого ударил
Глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов сообщил, что Роман Широков не принёс личных извинений арбитру Никите Данченкову, которого ударил во время матча любительских команд на Кубке Селебрити.
-
В Бейруте возобновились акции протеста
В Бейруте возобновились антиправительственные акции протеста, участники которых требуют отставки президента Ливана Мишеля Ауна.
-
Избитый Широковым арбитр обратился в полицию
Арбитр Никита Данченков, пострадавший от действий экс-футболиста сборной России Романа Широкова в матче любительских команд на Кубке Селебрити, обратился в полицию в связи с инцидентом.
-
Бразильский штат будет производить российскую вакцину от COVID-19
Бразильский штат Парана подпишет соглашение о тестах, производстве и распространении российской вакцины от коронавирусной инфекции.
-
На YouTube-канале RT вышел выпуск «Милонов vs Красовский» о ЛГБТ в России
На YouTube-канале RT опубликован разговор журналиста Антона Красовского и депутата Государственной думы Виталия Милонова.