WSJ: Лукашенко рассчитывает, что Россия поможет ему обеспечить безопасность Белоруссии

На фоне продолжающихся антиправительственных протестов официальный Минск обратился за поддержкой к Москве. После телефонного разговора с Владимиром Путиным Александр Лукашенко сообщил, что российский лидер пообещал оказать его стране всестороннюю помощь, чтобы обеспечить её безопасность, сообщает The Wall Street Journal.

Россия «рискует еще больше втянуться в политический хаос» в соседней Белоруссии. Накануне президент Владимир Путин договорился с белорусским коллегой Александром Лукашенко не допустить, чтобы массовые протесты, «вызванные скандальными выборами», разлучили двух давних союзников, пишет The Wall Street Journal.

Телефонный разговор между двумя лидерами состоялся в минувшую субботу, когда тысячи демонстрантов снова вышли на улицы Минска, чтобы потребовать отставки Лукашенко или разрешить пересмотр итогов голосования, прошедшего 9 августа. Бывшую советскую республику cотрясает «беспрецедентный всплеск недовольства» после того, как действующий президент Белоруссии объявил о получении 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, призвала к дальнейшим протестам, чтобы отменить, как она выразилась, «сфальсифицированные результаты», отмечает издание.

По данным властей, во время протестных акций было задержано около 7 тыс. человек, многих из них «жестоко избили». Правозащитные группы подробно описали «многочисленные случаи нападений и запугивания». Но в субботу оппозиционеры снова собрались на том месте, где несколькими днями ранее убили одного из демонстрантов.

Ещё одна крупная акция протеста, описываемая как «марш за свободу», запланирована на воскресенье. Это вызывает опасения по поводу новой конфронтации между сторонниками Тихановской и силами, лояльными Лукашенко, который поддерживает тесные экономические и оборонные связи с Москвой.

Руководители государств обсудили «ситуацию, которая складывается в Белоруссии и вокруг неё», сообщила пресс-служба Лукашенко вскоре после телефонного звонка.

«Главное, — говорится в заявлении Кремля после беседы президентов, — чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы навредить взаимовыгодному сотрудничеству двух стран».

Позже Лукашенко провёл совещание в Министерстве обороны страны. Он заявил, что Путин пообещал помощь для обеспечения безопасности Белоруссии в случае, если Минск обратится с такой просьбой.

«Когда речь идёт о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — рассказал Лукашенко.

Изданию не удалось связаться с Кремлём, чтобы подтвердить комментарии, приписываемые Путину. В последние недели российский президент столкнулся с «нарастающим инакомыслием» на Дальнем Востоке. Но протесты в Минске в некотором смысле для него актуальнее. Страны объединяет язык и торговое соглашение, которое они называют Союзным государством. Белоруссия находится на западном фланге России, рядом с самыми восточными государствами Евросоюза.

Запад также рассматривает Белоруссию как важный элемент на политической карте Восточной Европы. Более того, в последние годы как ЕС, так и США пытались оказать на страну большее влияние, что «беспокоило» Путина, а в последнее время «стало беспокоить» и Лукашенко, обращает внимание WSJ.

По словам лидеров оппозиции, они опасаются, что Лукашенко приглашает Россию «вмешаться» в противостояние. Это «фактически призыв к оккупации» Белоруссии, заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

Между тем политологи сомневаются, что Путин намерен поддерживать Лукашенко «любой ценой». Вместе с тем у самого белорусского лидера не большой выбор, считает издание.

ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении тех, кто организовывал выборы 9 августа и нёс ответственность за «жестокое подавление» протестов. США также критиковали проведение голосования и обращение сил безопасности с демонстрантами, разочарованными экономическим курсом Лукашенко и его «ухудшающимся отношением» к правам человека.

В пятницу Белоруссия вернула в Россию более 30 граждан, которых ранее Минск обвинил в работе наёмниками и в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Этот шаг широко интерпретируется, как попытка улучшить отношения с Москвой, подчёркивает The Wall Street Journal.