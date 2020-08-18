Обозреватель WP предложил американцам взять урок демократии у белорусов

В Белоруссии прошли выборы, и народ, который не согласился с их результатами, вышел на протесты. Автор статьи в Washington Post считает, что ситуация в Белоруссии и в США похожа, и потому американцам, которые выступают против переизбрания Трампа, стоит поучиться у белорусов, как протестовать.

Американцы, которые выступают за демократов, должны задуматься: как их кандидаты могут победить, учитывая, что Трамп собирается сорвать выборы, если у него не получится их выиграть, пишет политолог Тимоти Снайдер в своей статье для Washington Post. Он предлагает обратиться к опыту белорусов в этом вопросе.

По словам автора статьи, в Белоруссии случилось то, что американцам может предстоять в ноябре. На фоне пандемии экономика стала разваливаться, и оппозиция осознала, что она в большинстве. Разразились протесты, которые жёстко подавлялись. Но белорусы не сдались, вышли малыми группами, которые сложнее разогнать. Они показывали свою позицию цветом одежды, флагами и плакатами. Когда стали освобождать задержанных, и те рассказали, как с ними обращались, по всей стране поднялся протест, рабочие на заводах вышли на забастовку. В итоге некоторые чиновники признались, что сфальсифицировали выборы.

Автор статьи признаёт, что американцы в последнее время думали о другом, но это не оправдывает их в нежелании поддерживать белорусов в их борьбе за демократические ценности. Тем более что протестующие всего мира учатся друг у друга, и американские протесты в Миннеаполисе внесли в это дело свою лепту.

Как и Трамп, Лукашенко рассчитывал на помощь чиновников на местах, полиции и России. Но если в Белоруссию Россия может вмешаться в прямом смысле, то в США – только через интернет. Автор статьи призывает американцев поучиться у белорусов. По его словам, в их протесте есть 6 главных составляющих: подготовка, преобладание, протест, мир, настойчивость и плюрализм. Подготовка означает осознание, что выборы будут сфальсифицированы. Преобладание предполагает ситуацию, когда все будут понимать, что авторитарный лидер лжёт. Протесты при этом должны быть мирными и продолжаться изо дня в день. А под плюрализмом автор статьи понимает, что разные группы общества — рабочие, женщины, доктора — показывают свою позицию.

Если американцы хотят демократии, они должны учиться ей у других и быть готовыми взять на себя ответственность, пишет обозреватель Washington Post.