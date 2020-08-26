Independent: астрономы рассказали о негативных последствиях спутниковой программы Илона Маска

Сотни астрономов Американского астрономического общества пришли к выводу, что запуск на околоземную орбиту более 30 тыс. спутников в рамках программы Starlink предпринимателя Илона Маска ограничит число научных открытий в области астрономии, пишет The Independent. При этом лучшим выходом из положения специалисты назвали отказ от запуска спутников.

Несколько сотен астрономов предупредили, что глобальные спутниковые системы, такие как Starlink предпринимателя Илона Маска, могут нанести серьёзный вред крупным открытиям в области астрономии и научному прогрессу, сообщает The Independent.

В ходе виртуального симпозиума «Спутниковые группировки 1» более 250 астрономов Американского астрономического общества пытались лучше понять последствия запуска в космос крупных спутниковых группировок.

Как отмечает издание, специалисты пришли к выводу, что яркие спутники коренным образом изменят оптическую и инфракрасную астрономию. Кроме того, эксперты опасаются, что это также повлияет на то, каким учёные видят ночное небо.

«Одна только система Starlink может примерно удвоить количество движущихся космических объектов, которые можно заметить невооружённым взглядом вечерами», — сказано в докладе, принятом по итогам симпозиума.

Компания Маска SpaceX планирует запустить на околоземную орбиту более 30 тыс. спутников для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет жителей практически любой точки планеты.

Астрономы назвали несколько вариантов уменьшения их воздействия. Специалисты предложили в том числе «затемнить их», «держать на низкой высоте», «направить их так, чтобы они отражали меньше солнечного света». Однако основным вариантом в списке значилось «не запускать их».

The Independent напоминает, что SpaceX не первый раз обвиняют в нарушении видимости ночного неба увеличивающейся сетью спутников Starlink, которых в настоящее время в космосе насчитывается около 500 штук. При этом первые запуски в 2019 году вызвали сотни сообщений о неопознанных летающих объектах, причём некоторые астрономы сравнивали их с «ниткой ярких жемчужин», так как десятки спутников один за другим другим проплывали по ночному небу.

А в прошлом месяце на компанию обрушились с критикой за то, что её спутники закрыли вид на комету NEOWISE, проходящую мимо Земли раз в 6800 лет.

Как отмечается, Американское астрономическое общество сотрудничает со SpaceX в тестировании и разработке различных методов решения проблемы.

По словам профессора Калифорнийского университета Тони Тайсона, одной из стратегий, обсуждавшихся с компанией, является затемнение спутников Starlink в 10 раз, для того чтобы они не оставляли ярких следов за собой.

«Однако, даже если это сработает, сами спутниковые следы будут явно присутствовать в данных, что осложнит их анализ и ограничит открытия», — приводит The Independent слова Тайсона.