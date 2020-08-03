Independent: успешное приводнение Crew Dragon «изменило будущее космических полётов»

Успешное завершение первой пилотируемой миссии корабля Crew Dragon показывает, что расчёт NASA на сотрудничество с частными компаниями оказался верным: благодаря SpaceX, американское космическое агентство впервые за много лет отправило своих астронавтов на МКС со своей территории, пишет The Independent. По мнению обозревателя издания, этот успех может стать первым шагом к дальнейшим достижениям по освоению солнечной системы.

«То был один быстрый спуск для человека, но огромный плюх для человечества»: возвращение астронавтов первой пилотируемой миссии SpaceX на борту корабля Crew Dragon, быть может, и не сравнится по масштабам с высадкой на Луне, но оно вполне может стать первым шагом к аналогичным достижениям в освоении космоса, пишет обозреватель The Independent Эндрю Гриффин.

Как напоминает журналист, Crew Dragon покинул Землю около двух месяцев назад с двумя астронавтами, которые должны были не только посетить Международную космическую станцию, но и совершить одно из важнейших испытаний, которые вообще существуют — провести итоговую оценку самого корабля, выполнить ту задачу, ради которой он создавался, и таким образом аттестовать его для более регулярных полётов американского космического агентства NASA. Испытание это, между тем, касалось не только самого Crew Dragon, но и более глобальной программы NASA по созданию пилотируемого корабля силами частных предприятий, в рамках которой агентство пытается «вернуть себе былые успехи», привлекая SpaceX Илона Маска и другие компании, пишет автор.

В целом миссия Crew Dragon стала «победой исторических масштабов»: американские астронавты впервые с момента завершения программы Space Shuttle в 2011 году полетели в космос с территории США, а также в первый раз за 45 лет, с момента прекращения программы Apollo, совершили успешное приводнение, отмечает Гриффин. «В NASA надеются, что этот успех позволит вернуть агентство и его потенциал в плане освоения космоса к этим историческим высотам и что теперь оно сможет стабильно и регулярно отправлять астронавтов в космос с родной земли, как оно это уже делало благодаря «шаттлам», и пользоваться этим, чтобы исследовать более удалённые регионы нашей солнечной системы, как было с Apollo», — поясняет обозреватель The Independent.

Для достижения этих целей NASA и наладило сотрудничество со SpaceX, которая создаёт для агентства ракеты и корабли, тогда как оно, в свою очередь, финансирует полёт и обеспечивает пилотирование, говорится в материале. В агентстве рассчитывают, что подобная система позволит частному сектору полностью проявлять свои инновационные возможности и брать на себя риски, а агентству — получать космические корабли американского производства, которые будут доставлять астронавтов в космос с его собственных космодромов, пишет автор.

Миссию Crew Dragon в NASA уже назвали доказательством того, что этот подход сработал, отмечает Гриффин. «Боб и Даг, добро пожаловать домой! Поздравляю команды NASA и SpaceX и благодарю их за замечательную работу, благодаря которой стал возможным этот полёт, — заявил администратор NASA Джим Брайденстайн. — Этот успех показывает, чего мы можем достичь, когда работаем над задачами, которые когда-то считались нерешаемыми, вместе. Отношения с партнёрами — залог того, что мы можем пойти дальше, чем когда-либо, и сделать следующие шаги на пути к дерзновенным миссиям на Луну и Марс».

Разумеется, достижения таких масштабов не появляются в один миг: миссию Crew Dragon назвали успешной, ещё когда ракета-носитель с кораблём была успешно запущена, а испытания, проведённые астронавтами, хоть они и были важными, стали лишь завершением долгого процесса аттестования, начавшегося ещё в 2015 году, подчёркивает обозреватель The Independent. Сама же программа сотрудничества NASA с частным сектором и вовсе стартовала 10 лет назад, и в ней принимало участие множество компаний — включая Boeing, которая планирует вскоре провести испытания собственного пилотируемого корабля, отмечает журналист.

«Ну а философский подтекст, на котором стоит эта программа, появился и того раньше. Можно сказать, что этот подтекст родился из неудачи — в тот момент, когда программа Space Shuttle, которую NASA и США считали будущим освоения космоса, была прекращена, а обещанного нового корабля на замену «шаттлам» так и не появилось, в результате чего американскому агентству пришлось для доставки астронавтов на МКС покупать билеты на российские корабли», — рассуждает Гриффин.

Конечно же, нельзя исключать, что новые инициативы NASA не обернутся аналогичным разочарованием: всё-таки о программе Space Shuttle, пока её не свернули, тоже когда-то говорили, что за ней будущее, а к тому же пока государственные космические агентства достигли в плане космических полётов куда больших высот, чем частные предприятия, признаёт обозреватель The Independent. И тем не менее шансов на успех у новой программы гораздо больше — и, как говорят в NASA и SpaceX, этот успех в итоге может дать людям возможность освоиться на Луне, а оттуда отправиться на Марс, подытоживает он.