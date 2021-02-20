Euronews: команда американского марсохода порвала аварийные планы после идеальной посадки

Руководитель программы по управлению американским марсоходом Томас Цурбухен разорвал и выкинул резервные схемы действий, разработанные на случай аварий и отказов — настолько хорошо прошла посадка на Марс и проверка работы всех систем, сообщает Euronews. Теперь аппарат под названием «Настойчивость» должен настойчиво искать следы жизни на Марсе и передать все пробы следующему марсоходу, который США планируют отправить туда в 2026 году.
Марсоход «Настойчивость», сфотографированный с подвесной системы за секунды до посадки — одна из первых цветных фотографий, полученных и обработанных в NASA в рамках этой программы. В ЦУПе пришли от неё в восторг и говорят, что она войдет в число исторических космических снимков, вроде «Голубого шарика», «Восхода Земли» или «Столпов творения».
Посадка марсохода прошла настолько хорошо, что руководитель программы порвал и выкинул схемы действий, разработанные на случай аварий и отказов.
ТОМАС ЦУРБУХЕН, руководитель программы: Каждый раз на запуск или посадку у нас есть два плана. Один — это то, что мы хотели бы сделать. Второй — на случай непредвиденных обстоятельств. И вот что мы сейчас с ним сделаем!
На новом марсоходе рекордное число камер — 25 штук. Значительная их часть, правда, служит прикладным задачам самого ровера — ищет препятствия на пути, например.
«Настойчивость» должна настойчиво искать следы жизни на Марсе. В отличие от предыдущих марсоходов, теперь эта задача — главная.
Другие роверы показали, что жизнь на Красной планете вполне могла существовать, хоть и в далёком прошлом. Предполагается, что в кратере, куда сел аппарат, около трёх миллиардов лет назад существовало озеро с питающей его рекой.
Марсоход будет брать пробы грунта. В 2026 году планируется отправить на Марс ещё один аппарат, который заберёт у марсохода эти образцы и доставит их на Землю.
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