Euronews: команда американского марсохода порвала аварийные планы после идеальной посадки

Руководитель программы по управлению американским марсоходом Томас Цурбухен разорвал и выкинул резервные схемы действий, разработанные на случай аварий и отказов — настолько хорошо прошла посадка на Марс и проверка работы всех систем, сообщает Euronews. Теперь аппарат под названием «Настойчивость» должен настойчиво искать следы жизни на Марсе и передать все пробы следующему марсоходу, который США планируют отправить туда в 2026 году.

Марсоход «Настойчивость», сфотографированный с подвесной системы за секунды до посадки — одна из первых цветных фотографий, полученных и обработанных в NASA в рамках этой программы. В ЦУПе пришли от неё в восторг и говорят, что она войдет в число исторических космических снимков, вроде «Голубого шарика», «Восхода Земли» или «Столпов творения».



Посадка марсохода прошла настолько хорошо, что руководитель программы порвал и выкинул схемы действий, разработанные на случай аварий и отказов.



ТОМАС ЦУРБУХЕН, руководитель программы: Каждый раз на запуск или посадку у нас есть два плана. Один — это то, что мы хотели бы сделать. Второй — на случай непредвиденных обстоятельств. И вот что мы сейчас с ним сделаем!



На новом марсоходе рекордное число камер — 25 штук. Значительная их часть, правда, служит прикладным задачам самого ровера — ищет препятствия на пути, например.



«Настойчивость» должна настойчиво искать следы жизни на Марсе. В отличие от предыдущих марсоходов, теперь эта задача — главная.



Другие роверы показали, что жизнь на Красной планете вполне могла существовать, хоть и в далёком прошлом. Предполагается, что в кратере, куда сел аппарат, около трёх миллиардов лет назад существовало озеро с питающей его рекой.



Марсоход будет брать пробы грунта. В 2026 году планируется отправить на Марс ещё один аппарат, который заберёт у марсохода эти образцы и доставит их на Землю.



Дата выхода в эфир 20 февраля 2021 года.