N-TV: Маск одним твитом обрушил курс криптовалюты Dogecoin

Курс новой криптовалюты Dogecoin за день обвалился на 13% после твита Илона Маска, пишет N-TV. Глава Tesla написал, что крупные держатели Dogecoin должны продать большую часть своих монет, а также отметил, что перед долгосрочным пиком курс Dogecoin сначала должен упасть.

Илон Маск вновь повлиял на курс криптовалюты Dogecoin своим постом в Twitter, пишет N-TV. «Если обладатели большого количества Dogecoin продадут большую часть своих монет, я полностью их поддержу. Я думаю, что слишком большая концентрация Dogecoin является единственной настоящей проблемой», — написал Маск.

Отвечая на вопрос одного из пользователей Twitter о том, приведёт ли такой шаг к усилению или ослаблению Dogecoin, Маск написал, что перед тем, как выйти на долгосрочный рост, курс сначала должен упасть. В последующие 24 часа курс Dogecoin обвалился на 13%, отмечает издание.

N-TV напоминает, что будучи известным сторонником криптовалют, Маск регулярно делал высказывания, подталкивавшие курс Dogecoin вверх. Одним из таких высказываний было объявление о том, что компания Tesla инвестирует $1,5 млрд в старейшую криптовалюту биткойн и признаёт её в качестве платёжного средства.

Dogecion была создана на основе криптовалюты Litecoin, информирует издание: изначально она затевалась как пародия на биткойн. В отличие от биткойна, количество монет, получаемых в результате майнинга, не ограничено. Кроме того, Dogecoin имеет более простую шифровку, что делает операции с ним быстрее, чем с биткойном или Litecoin.