N-TV: Маск одним твитом обрушил курс криптовалюты Dogecoin
Илон Маск вновь повлиял на курс криптовалюты Dogecoin своим постом в Twitter, пишет N-TV. «Если обладатели большого количества Dogecoin продадут большую часть своих монет, я полностью их поддержу. Я думаю, что слишком большая концентрация Dogecoin является единственной настоящей проблемой», — написал Маск.
Ссылки по теме
-
NYT: из-за забытых паролей биткоинные миллионеры не могут получить доступ к своим богатствам
-
Independent: «теперь русские учат нас свободе слова» — сын Трампа попросил Илона Маска создать альтернативу Twitter
-
BI: более 700 спутников в космосе — Маск анонсировал пробный запуск глобального интернета
-
Sky News: новая валюта от Facebook угрожает стабильности мировых финансов