Independent: «теперь русские учат нас свободе слова» — сын Трампа попросил Илона Маска создать альтернативу Twitter

Дональд Трамп — младший обратился к Илону Маску с просьбой создать новую социальную сеть, которая «затмит Twitter», пишет The Independent. По мнению Трампа-младшего, Twitter и прочие соцсети «предвзяты» и осуществляют «одностороннюю цензуру». Между тем, новая социальная сеть должна стать местом для свободного обсуждения.
Дональд Трамп — младший попросил Илона Маска создать собственную социальную сеть, которая сможет «затмить Twitter» и спасти свободу слова в США, пишет The Independent.
После того как Twitter навсегда заблокировал аккаунт его отца, Дональд Трамп — младший обрушился с критикой на соцсеть, обвинив её в «предвзятости» и «односторонней цензуре». Затем он попросил Илона Маска создать новую социальную сеть, которая предоставила бы платформу для «нейтральных арбитров».
По мнению Трампа-младшего, Маск является подходящей кандидатурой для противостояния с Twitter, поскольку он критиковал «технические корпорации Запада США» за их превращение в «фактического арбитра свободы слова». Издание напоминает, что Twitter, как и Facebook, навсегда заблокировал аккаунты Дональда Трампа, после того как его сторонники штурмовали Капитолий в Вашингтоне.
Как отмечает Дональд Трамп — младший, новая социальная сеть должна будет регулировать разжигание ненависти и пропаганду насилия, однако, вместе с тем, предоставлять площадку для нейтральных комментаторов и не превращаться в «левацкую организацию». Трамп-младший подчеркнул, что хочет видеть в новой соцсети не «консервативный замкнутый мирок», а место, где можно обсуждать идеи.
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