«Это верх лицемерия» — конгрессмен США о решении Twitter забанить Трампа

Президент США больше не может высказываться в Twitter, а мировые диктаторы по-прежнему могут, несмотря на их призывы к геноциду и терроризму, возмущается в эфире Fox News конгрессмен-республиканец Нэнси Мэй. Конгрессмен подчёркивает, что соцсети имеют право на собственные правила и стандарты, но должны быть последовательны в их применении.
Законодатели борются за свободу слова и разоблачают двойные стандарты IT-гигантов, после того как Twitter отказал президенту Трампу в доступе к своей платформе, при этом позволяя диктаторам оставаться онлайн.
Обсудим это с конгрессменом-республиканцем от Южной Каролины Нэнси Мейс. Доброе утро, госпожа конгрессмен.
НЭНСИ МЕЙС, конгрессмен США: Доброе утро. Спасибо, что пригласили меня сегодня.
Мы рады, что вы с нами. Расскажите нам об этом, казалось бы, очевидном двойном стандарте. И речь не только об иранском аятолле. Кажется очевидным, что Twitter решает, кого подвергать цензуре, а кого нет, кого подавлять, а кого нет. Каким принципом они сейчас руководствуются? Кого они выбирают? И почему они выбирают определённых людей, чьи голоса не могут быть услышаны?
НЭНСИ МЕЙС: Конечно же, как вы уже сказали, это верх лицемерия. Twitter — частная компания, мы должны это признавать. И у них есть правила и стандарты. Но им надо применять их понятно и последовательно.
Забанить президента Соединённых Штатов за его выражения — это одно. Но при этом позволять, чтобы, скажем, китайское правительство, которое всего два дня назад призывало к геноциду уйгуров, причём онлайн, в Twitter… И их аккаунт до сих пор действителен! И твит на месте! Если посмотреть на иранского верховного лидера, который призывает к террористическим атакам против Соединённых Штатов и их союзников… Им по-прежнему можно писать твиты!
То есть Twitter проявляет полнейшее лицемерие в этом вопросе. Откровенно говоря, это не по-американски!
Госпожа конгрессмен, забанить президента Соединённых Штатов — это одно… Я вчера вечером обсуждал это с сыном, он сказал: «Папа, как это вообще возможно — забанить президента Соединённых Штатов?» И я думаю, мы иногда не замечаем очевидного вопроса: насколько это на самом деле абсурдно?
Вот что я спрошу: Twitter — американская компания? Ставят ли они интересы Америки на первое место? Или они просто извлекают выгоду из капитализма и нашего свободного рынка, а сами радостно потворствуют мелким диктаторам в их делах?
НЭНСИ МЕЙС: Они, определённо, извлекают выгоду из того, что аятоллы в сети угрожают американским гражданам, нашим союзникам, нашим военным, угрожают терактами против США и наших союзников… Конечно же, это невероятно расходится с американскими ценностями. И это так лицемерно.
И при всей боли, которую сейчас переживает наша страна… Последние пять с половиной дней были для нас чрезвычайно болезненными. И такое чувство, что они подливают бензина в огонь. И это очень грустно. Мне жаль нашу страну.
Я очень решительно высказывалась на этой неделе, конкретно о нашей партии. Но в конечном итоге, если посмотреть на последние девять месяцев, всё это происходило в сети, причём с обеих сторон. Особенно это касается насильственных действий со стороны громил из Antifa. Многое из этого координировалось онлайн, в соцсетях.
И нам надо принять правильное решение, с сегодняшнего дня и на будущее: мы больше не можем позволять голосам насилия брать верх. И вы видите это в Twitter, вы видите лицемерие, и это действительно печально. Мне жаль моих детей и мою страну.
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