Welt: «заставить замолчать» — Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа

Twitter окончательно заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к мятежу», передаёт Welt. Блокировка произошла после заявления Трампа о том, что он не будет участвовать в инаугурации. Трамп утверждает, что таким образом сотрудники Twitter пытались «заставить замолчать» его и 75 миллионов проголосовавших за него «великих патриотов».
Дональд Трамп потерял основное средство коммуникации. Twitter бессрочно заблокировал аккаунт с 88 миллионами подписчиков. Но действующий президент сразу же перешёл в контратаку и жёстко раскритиковал социальную сеть. Трамп объявил о намерении создать собственную платформу. Тем временем демократы выступают за начало процедуры импичмента против 74-летнего президента. Обвинение — подстрекательство к мятежу.
Twitter забанил президента США навсегда. Онлайн-сервис заблокировал личный аккаунт Дональда Трампа на постоянной основе. Причина — риск дальнейшего подстрекательства к насилию. Как скрытый призыв к насилию Twitter рассматривает прежде всего заявление президента о том, что он не будет участвовать в инаугурации Джо Байдена. Президент США незамедлительно отреагировал через официальный аккаунт.
«Сегодня вечером сотрудники Twitter объединились с демократами и радикальными левыми, чтобы удалить мою учётную запись со своей платформы, чтобы заставить замолчать меня и вас, 75 миллионов великих патриотов, которые выбрали меня». Twitter удалил и этот пост. Выступая в среду, Трамп подстрекал своих сторонников пойти на Капитолий, многие из них затем ворвались в здание. Как старшая представительница Республиканской партии сенатор от Аляски Лиза Меркауски потребовала отставки президента.
Демократы также намерены попрощаться с Трампом ещё до передачи власти 20 января. В понедельник они начнут процесс импичмента. По словам избранного президента Джо Байдена, такая процедура — «дело конгресса». Тем не менее, Байден подверг Трампа резкой критике: «Он не способен служить стране, он один из самых некомпетентных президентов в истории Соединённых Штатов».
Трамп исключает возможную отставку, процедура импичмента также имеет немного перспектив. Необходимое большинство в две трети голосов в Сенате вряд ли будет достигнуто.
Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января прибудет в Китай для выяснения причин возникновения коронавируса, сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить проект по укреплению связей между гражданами Украины, проживающими на подконтрольных Киеву территориях и в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
Аналитики рассказали, какие авиа- и железнодорожные маршруты по России будут популярны в январе 2021 года. Результаты соответствующего исследования, проведённого сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, имеются в распоряжении RT.
Якутская городская дума примет официальное решение об отставке мэра Якутска Сарданы Авксентьевой 14 января. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации Якутска.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что палата намерена призвать вице-президента Майка Пенса использовать 25-ю поправку к Конституции США для того, чтобы отстранить действующего американского президента Дональда Трампа от власти.
Музеи Санкт-Петербурга и Ленинградский зоопарк в понедельник, 11 января, возобновляют работу после 12-дневного перерыва из-за ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал блокировку аккаунта действующего американского лидера Дональда Трампа в ряде социальных сетей.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова заявила, что россиянин Александр Большунов сумел физически и психологически подготовиться к многодневке «Тур де Ски», на которой одержал победу.