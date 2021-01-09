Welt: «заставить замолчать» — Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа

Twitter окончательно заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к мятежу», передаёт Welt. Блокировка произошла после заявления Трампа о том, что он не будет участвовать в инаугурации. Трамп утверждает, что таким образом сотрудники Twitter пытались «заставить замолчать» его и 75 миллионов проголосовавших за него «великих патриотов».

Дональд Трамп потерял основное средство коммуникации. Twitter бессрочно заблокировал аккаунт с 88 миллионами подписчиков. Но действующий президент сразу же перешёл в контратаку и жёстко раскритиковал социальную сеть. Трамп объявил о намерении создать собственную платформу. Тем временем демократы выступают за начало процедуры импичмента против 74-летнего президента. Обвинение — подстрекательство к мятежу.

Twitter забанил президента США навсегда. Онлайн-сервис заблокировал личный аккаунт Дональда Трампа на постоянной основе. Причина — риск дальнейшего подстрекательства к насилию. Как скрытый призыв к насилию Twitter рассматривает прежде всего заявление президента о том, что он не будет участвовать в инаугурации Джо Байдена. Президент США незамедлительно отреагировал через официальный аккаунт.

«Сегодня вечером сотрудники Twitter объединились с демократами и радикальными левыми, чтобы удалить мою учётную запись со своей платформы, чтобы заставить замолчать меня и вас, 75 миллионов великих патриотов, которые выбрали меня». Twitter удалил и этот пост. Выступая в среду, Трамп подстрекал своих сторонников пойти на Капитолий, многие из них затем ворвались в здание. Как старшая представительница Республиканской партии сенатор от Аляски Лиза Меркауски потребовала отставки президента.

Демократы также намерены попрощаться с Трампом ещё до передачи власти 20 января. В понедельник они начнут процесс импичмента. По словам избранного президента Джо Байдена, такая процедура — «дело конгресса». Тем не менее, Байден подверг Трампа резкой критике: «Он не способен служить стране, он один из самых некомпетентных президентов в истории Соединённых Штатов».

Трамп исключает возможную отставку, процедура импичмента также имеет немного перспектив. Необходимое большинство в две трети голосов в Сенате вряд ли будет достигнуто.



Дата выхода в эфир 09 января 2021 года.