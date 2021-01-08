Маас: Трамп никогда не признает поражения на выборах

Штурм Капитолия в США «шокировал и ошарашил» министра иностранных дел Германии Хайко Мааса и его коллег, рассказал он сам в интервью ZDF. У него вызывает беспокойство поведение действующего американского президента Дональда Трампа, способного мобилизовать и подстрекать большие массы людей. По мнению Мааса, он никогда не признает своё поражение не выборах и продолжит влиять на политическую жизнь в «глубоко расколотой» стране.

C нами на связи из Берлина министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Добрый вечер, господин Маас.

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Здравствуйте, госпожа Сломка.

Когда вчера вы всё услышали, увидели или узнали о том, что происходит в Вашингтоне, какую вы и ваши коллеги из министерства иностранных дел дали оценку произошедшему. Была ли это попытка государственного переворота, хотя Капитолий штурмовали сторонники всё ещё действующего президента?

ХАЙКО МААС: В этот момент я вместе со многими коллегами из министерства иностранных дел находился в самолёте на обратном пути из Иордании в Берлин. Некоторые из них до этого уже работали в Вашингтоне. Мы следили за происходящем по ленте новостей и прямой трансляции. Хочу заметить, в этот момент в нашем самолёте воцарилась тишина, которую мне редко доводилось слышать. Потому что коллеги, которые были в Вашингтоне, у которых там много знакомых, были шокированы и ошарашены.

И всё же, как мне кажется, после штурма Капитолия правильный ответ на произошедшее дал конгресс, где были приняты все решения, которые создают необходимые условия для приведения 20 января Джо Байдена к присяге президента. И человек в Белом доме наконец-то заявил, что он готов к мирной передаче власти. Это очень важно для того, чтобы показать, что те, кто штурмовал Капитолий, не победили.

«Человек в Белом доме», как вы выразились, всё ещё не признал своё поражение на выборах. Стоит предполагать, что он и дальше будет устраивать беспорядки. Это должно вызывать беспокойство и у европейских правительств, ведь возникает вопрос: «Как Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис в ближайшие годы успокоить эту большую и влиятельную страну?».

ХАЙКО МААС: Я думаю, он никогда не признает поражения на выборах. Он действует системно. Таким образом он создаёт условия для того, чтобы у него всегда была возможность утверждать, что он всё ещё законный президент, и у него украли победу. В связи с этим стоит рассчитывать, что он исчезнет из Белого дома, но не из американской общественной жизни.

Он будет пытаться повлиять на политику со стороны. Если взглянуть на ту массу людей, которых он может мобилизовать, и как он может их подстрекать, то это, конечно же, вызывает беспокойство. Задача таких масштабов, которая стоит перед Джо Байденом и Камалой Харрис, не выпадал на долю, пожалуй, ни одного из их предшественников. Они должны объединить эту глубоко расколотую страну. От этого будет зависеть, смогут ли они проводить разумную политику, при это не только внутреннюю, но и внешнюю.

Дата выхода в эфир 07 января 2021 года.