Трампизм без Трампа: Welt рассказал о будущем американской политики

Происходящее в США напоминает гражданскую войну, сообщает немецкий телеканал Welt. Длившаяся месяцами игра с огнём вокруг выборов привела к тому, что даже многие республиканцы больше не готовы поддерживать своего президента. В итоге может сформироваться трампизм без Трампа — или на политическую арену выйдут умеренные республиканцы и губернаторы отдельных штатов, полагают эксперты.

Кадры, похожие на сцены гражданской войны, шокируют, но не удивляют — в отличие от финала. После штурма Капитолия возникло много вопросов. В первую очередь, о том, как всё могло зайти так далеко.

КЕРСТИН ПЛЕВЕ, аналитик по политике США: Я в очередной раз пришла в ужас. Я думала, что уже последняя борьба на выборах вскрывает упадок демократии, который вызывает столько эмоций. Но то, что теперь, даже после проигранных выборов, Дональд Трамп снова в центре событий, и то, какой властью этот человек обладает благодаря словам, социальных сетей и распространения ложной информации, ужасает меня снова и снова.

Это длящаяся месяцами игра с огнём. Ещё до выборов Дональд Трамп не желал гарантировать, что признает результаты голосования. Он также отказался обеспечить мирную передачу власти. Со времени выборов Трамп подстёгивает своих сторонников и настраивает их на выступления против его поражения на выборах.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Если подсчитать правомерно отданные голоса, я побеждаю. Если подсчитать незаконные голоса, они могут попытаться украсть у нас выборы. Будет множество обращений в суд. Мы не можем допустить, чтобы на выборах происходили такие фальсификации.

Дональд Трамп способствовал разжиганию протестов возле Капитолия, в первую очередь, через соцсети. Теперь соответствующие платформы предприняли против него такие жёсткие действия, как никогда прежде, и заблокировали его профиль. Для многих республиканцев, по-видимому, тоже настал момент, начиная с которого они больше не хотят защищать Дональда Трампа.

МАРКУС КАЙМ, эксперт фонда науки и политики: Может появиться своего рода трампизм без Трампа. Уже есть его первые адепты — Тед Круз из Техаса, Джош Холи из Миссури, которые стремятся в этом направлении. Или есть другая возможность — действовать будут умеренные республиканцы или губернаторы отдельных штатов, которые сейчас вступают на политическую сцену. На это тоже присутствуют указания.

20 января Джо Байден вступит в должность. Это будет трудный путь. Он хочет исцелить раны, устранить ущерб, сплотить людей — но в первую очередь укрепить американскую демократию.

Дата выхода в эфир 07 января 2021 года.