CNN: «атака настолько хороша, что это точно русские» — американские спецслужбы считают, что хакерская атака на правительство США пришла из России
Американские спецслужбы и органы правопорядка, занимающиеся расследованием массовой хакерской атаки на американские правительственные ведомства и частные компании, выпустили совместное заявление, в котором говорится о том, что группа хакеров, ответственных за инцидент, «вероятно, имеет корни в России», сообщает CNN. Кроме того, в заявлении утверждается, что целью атаки был шпионаж.
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