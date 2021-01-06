CNN: «атака настолько хороша, что это точно русские» — американские спецслужбы считают, что хакерская атака на правительство США пришла из России

Недавняя массовая хакерская атака на правительственные ведомства и частные компании США, вероятно, пришла из России, пишет CNN, ссылаясь на совместное заявление американских спецслужб, расследующих инцидент. Отмечается, что целью кибератаки был шпионаж: по словам одного из экспертов, с помощью специальных маяков хакеры создали платформу для целого года шпионажа.

Американские спецслужбы и органы правопорядка, занимающиеся расследованием массовой хакерской атаки на американские правительственные ведомства и частные компании, выпустили совместное заявление, в котором говорится о том, что группа хакеров, ответственных за инцидент, «вероятно, имеет корни в России», сообщает CNN. Кроме того, в заявлении утверждается, что целью атаки был шпионаж.

Сайт телеканала напоминает, что раннее ряд американских высокопоставленных чиновников, включая госсекретаря Майка Помпео, предполагали, что хакерская атака могла пройти из России, однако именно совместное заявление спецслужб предоставляет наиболее конкретную и определённую оценку случившегося.

CNN отмечает, что заявление спецслужб противоречит ранним утверждениям Дональда Трампа, сомневавшегося в том, что за хакерской атакой стоит Россия. Кроме того, Трамп преуменьшал последствия атаки, в то время как многие американские чиновники и эксперты отмечали, что инцидент носит исторический характер и на его полное понимание могут уйти годы. «Атака была исполнена исключительно качественно. Она была настолько хороша, что это точно должны быть русские, потому что они оставили маячки, которые позволят им проникать во все затронутые системы. По сути, они создали платформу для целого года шпионажа», — приводит CNN слова киберэксперта Эндрю Льюиса.

Один из представителей администрации президента США отметил, что атака не будет иметь большого значения, поскольку скоро в США пройдёт смена власти. CNN пишет, что эта оценка резко контрастирует с призывами ряда конгрессменов о немедленной реакции.