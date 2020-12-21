WT: на масштабную кибератаку будущая администрация Байдена намерена отвечать не только санкциями

Ответ Джо Байдена на массовую кибератаку на американские правительственные и частные компьютерные сети будет серьёзным, — об этом, как сообщает The Washington Times, заявила Дженнифер Грэнхолм, выдвинутая избранным президентом на пост министра энергетики США. При этом глава будущей администрации Белого дома Рон Клейн заявил, что Байден не ограничится одними только санкциями.
С инициативой об освобождении пенсионеров-предпринимателей от страховых взносов, если их бизнес пострадал в результате пандемии, выступила заместитель председателя комитета палаты по контролю и регламенту Наталья Костенко.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) на три матча дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и «Сочи».
Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V». Об этом говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в распоряжение RT.
Главы МИД стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе выразили готовность поддержать возвращение США к сделке в случае принятия Вашингтоном такого решения.
Выявленные в Великобритании мутации коронавируса были ожидаемы, такие изменения почти никогда не влияют на клиническую картину. Об этом говорится в заявлении Роспотребнадзора в связи с выявлением в Британии нового штамма COVID-19.
Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев прокомментировал RT данные о новом штамме коронавируса в Великобритании.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение, что старшие тренеры мужской и женской сборных России Юрий Каминский и Михаил Шашилов не должны работать с национальной командой.
Президент России Владимир Путин заявил, что намерение центра имени Гамалеи, компании AstraZeneca и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сотрудничать может служить убедительным примером объединения усилий для обеспечения безопасности людей.
Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что состав его группы для выступления на чемпионате России в Челябинске может претерпеть изменения из-за последствий переноса спортсменами коронавирусной инфекции.
Вакцина «Спутник V» от коронавирусной инфекции эффективна против обнаруженной в Европе новой мутации COVID-19. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая в ходе подписания меморандума между фондом, центром Гамалеи, компаниями AstraZeneca и «Р-Фарм».
Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом, российский лидер Владимир Путин в режиме видеоконференции поздравил с подписанием документов.
Директор центра геномной и регенеративной медицины школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Александр Каганский, чьё тело было найдено в Санкт-Петербурге, являлся одним из ведущих российских учёных в области генетики и клеточной биологии, создателем нового биомедицинского направления и популяризатором науки среди детей.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает проводить допинг-тестирование и выдавать разрешения на терапевтическое использование запрещённых препаратов, несмотря на признание не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует странам оценить риск завоза нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, и на основании этого принять решение об авиасообщении. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.