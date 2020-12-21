WT: на масштабную кибератаку будущая администрация Байдена намерена отвечать не только санкциями

Высокопоставленные члены команды избранного президента Джо Байдена заявили, что в ответ на масштабный взлом американских федеральных и частных компьютерных сетей, осуществлённый предположительно Россией, будущая администрация намерена не только ввести санкции, но и применить другие ответные меры, пишет The Washington Times.



Рон Клейн, глава будущей администрации Белого дома, сказал, что ответ Байдена может повлечь за собой нечто большее, чем санкции.



«Речь также идёт о шагах и вещах, которые мы можем сделать для того, чтобы снизить способность иностранных игроков повторять подобные атаки или, что хуже, участвовать в ещё более опасных атаках», — подчеркнул он.



Дженнифер Грэнхолм, выдвинутая Байденом на пост министра энергетики, заявила, что к реализации ответных мер могут быть привлечены другие страны, поскольку официальным лицам ещё предстоит определить размер и масштабы взлома.



«Нас, безусловно, беспокоит то, что какие-то секреты могут быть раскрыты, — заявила Грэнхолм в интервью ABC News. — Но у нас ещё нет такой информации. Однако поверьте мне, ответ Джо Байдена будет серьёзным. И этот ответ, возможно, будет многонациональным в зависимости от того, кого это затронуло».



Официальные лица подтвердили, что Министерство энергетики США, которое контролирует ядерные запасы страны, также пострадало от масштабной хакерской атаки.

Неясно, что именно искали хакеры, но, по мнению экспертов, их целью могли быть ядерные секреты, чертежи современного оружия, исследования, связанные с вакциной COVID-19, а также информация на ключевых представителей правительственного и отраслевого руководства.Байден заявил на прошлой неделе, что злоумышленники будут «» и что финансовые карательные меры могут быть применены к «» и «».Россия отрицает свою причастность к кибератаке. Между тем на днях российский лидер Владимир Путин отметил работу Службы внешней разведки (СВР) на поприще защиты государственных интересов, говорится в статье.