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WT: на масштабную кибератаку будущая администрация Байдена намерена отвечать не только санкциями

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Ответ Джо Байдена на массовую кибератаку на американские правительственные и частные компьютерные сети будет серьёзным, — об этом, как сообщает The Washington Times, заявила Дженнифер Грэнхолм, выдвинутая избранным президентом на пост министра энергетики США. При этом глава будущей администрации Белого дома Рон Клейн заявил, что Байден не ограничится одними только санкциями.
WT: на масштабную кибератаку будущая администрация Байдена намерена отвечать не только санкциями
Reuters
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источник
Washington Times США Северная Америка
теги
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