Bloomberg: от приписываемой России кибератаки пострадали как минимум 200 организаций

16:54
«Бавария» не будет совершать трансферы нынешней зимой
Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» не будет совершать трансферы в ближайшее зимнее трансферное окно.
16:50
Путин заявил о рисках региональных тлеющих конфликтов
Президент России Владимир Путин заявил, что российским спецслужбам необходимо эффективно защищать государственную границу, учитывая риски тлеющих региональных конфликтов.
16:47
Вяльбе заявила, что на этапе КМ в Дрездене российские лыжники решали свои индивидуальные задачи
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжников в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.
16:42
В Дании число выявленных случаев коронавируса достигло 134 434
В Дании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 134 434. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.
16:34
Большунов и Ретивых довольны своим выступлением в командном спринте на этапе КМ в Дрездене
Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых прокомментировали своё выступление в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене.
16:32
Карабахские спасатели обнаружили тела 22 военных
Карабахские спасатели, проводившие поисковые работы, обнаружили и вынесли тела 22 армянских военнослужащих из районов Нагорного Карабаха, где проводились боевые действия.
16:21
Синоптики прогнозируют преждевременную весну в 2021 году
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил, что в 2021 году весеннее потепление начнётся в марте раньше, чем обычно.
16:19
Шипачёв забросил 2500-ю шайбу в истории сборной России
Гол Вадима Шипачёва в ворота национальной команды Финляндии в матче Кубка Первого канала стал 2500-м в истории сборной России по хоккею.
16:19
Мишустин поздравил работников органов безопасности
Российский премьер Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.
16:12
Польховский: Логинов уже чувствует в себе силы и уверенность
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о выступлениях лидера национальной команды Александра Логинова на старте сезона.
16:08
В Елисейском дворце рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Макрона
Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона после заболевания коронавирусом стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
16:08
СМИ: Тело Марадоны может быть помещено в мавзолей
Тело легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны могут эксгумировать и поместить в мавзолей.
16:07
Во ФТАР отреагировали на информацию об отстранении Кашириной
Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал временное отстранение пятикратной чемпионки мира Татьяны Кашириной от участия в соревнованиях в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.
15:56
Нарколог рассказал об опасности закусывания алкоголя жирной едой
Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Юрий Сиволап в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал об опасности закусывания алкоголя жирной едой.
15:56
В Петербурге с 21 декабря начнут вакцинацию от COVID-19 соцработников
В Санкт-Петербурге с понедельника, 21 декабря, начинается вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 социальных работников, сообщили в межведомственном городском координационном совете по борьбе с вирусом.
15:53
Непряева и Ступак о серебре в командном спринте: у нас были нелепые, непрофессиональные падения
Россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак прокомментировали своё выступление в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене.
15:46
Бельгия закрывает границу с Британией из-за коронавируса
Бельгия закрывает границу с Великобританией на сутки после обнаружения в Соединённом Королевстве новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.
15:41
Нетаньяху рассказал о своём самочувствии после прививки от COVID-19
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что чувствует себя хорошо после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
15:38
Лыжники Большунов и Ретивых завоевали золото в командном спринте на этапе КМ в Дрездене
Мужская сборная России заняла первое место в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене.
15:31
Нобоа назвал Дзюбу главной звездой российского футбола
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о своём бывшем одноклубнике — форварде петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.
15:31
Путин призвал спецслужбы решительно бороться с терроризмом
Президент России Владимир Путин призвал сотрудников российских спецслужб продолжать решительную борьбу с терроризмом.
15:24
Онищенко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России является управляемой и идёт в рамках эпидемиологических закономерностей. Об этом заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
15:14
Путин отметил попытки исказить роль спецслужб СССР в разгроме нацизма
Президент России Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки России по случаю 100-летия её образования призвал противостоять попыткам исказить роль спецслужб СССР в разгроме нацизма.
15:09
Российские лыжницы завоевали серебро в командном спринте на этапе КМ в Дрездене
Женская сборная России заняла второе место в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене.
15:04
В Турции рассказали о мониторинговом центре по Карабаху
Минобороны Турции сообщило, что предпринимаются шаги по строительству совместного турецко-российского центра в Агдамском районе Азербайджана по мониторингу ситуации в Нагорном Карабахе.
14:58
Экс-футболист «Спартака» подверг Кокорина критике за отъезд на Мальдивы
Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об отъезде на Мальдивы нападающего команды Александра Кокорина.
14:57
Сборная России по биатлону обновила антирекорд — 38 гонок КМ без медалей
Российские биатлонисты продлили свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира по биатлону.
14:55
Путин заявил о важности гибкой реакции СВР на смену обстановки в мире
Российский президент Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки России по случаю 100-летия её образования заявил, что СВР должна всегда гибко реагировать на изменения в международной обстановке и участвовать в нейтрализации угроз для страны.
14:50
Число случаев коронавируса в США превысило 17,6 млн
В США общее число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 17,6 млн.
14:48
Тяжелоатлетка Каширина подозревается в нарушении антидопинговых правил
Пятикратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике россиянка Татьяна Каширина временно отстранена от участия в соревнованиях в связи с тем, что она подозревается в нарушении антидопинговых правил.
14:47
Путин посетил штаб-квартиру СВР
Президент России Владимир Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки по случаю 100-летия ведомства.
14:45
Немец Пайффер выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Логинов — десятый
Немец Арнд Пайффер одержал победу в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
14:34
Мурашко назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 должна стабилизироваться в России весной 2021 года, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
14:32
Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Финляндией
Стал известен состав сборной России по хоккею на третий матч Кубка Первого канала с Финляндией.
14:24
Путин оценил борьбу с коронавирусом в России
Российская система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро отреагировала на вызов пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
14:23
Президент Израиля сделал прививку от коронавируса
Президент Израиля Реувен Ривлин сообщил, что прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
14:19
Польховский объяснил причины неудач сборной России по биатлону
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, почему национальная команда неудачно выступает в нынешнем сезоне.
14:17
В Москве приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей ограничений
В Москве судебные приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей ограничительных мер во время пандемии коронавируса.
14:11
В Минске заявили о задержании нескольких человек на акциях протеста
Несколько человек были задержаны на несанкционированных акциях протеста в Минске, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
14:02
Комментатор «Формулы-1» считает, что Мазепин быстро наберёт штрафные баллы для отстранения
Комментатор «Формулы-1» Джек Плой выразил уверенность, что российский гонщик команды Haas Никита Мазепин быстро наберёт необходимые 12 штрафных баллов для дисквалификации.
14:00
В Казахстане усилят ограничительные меры из-за коронавируса
В Казахстане с 25 декабря по 5 января будут усилены ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
13:52
Сборная Чехии по хоккею обыграла Швецию на Кубке Первого канала
Сборная Чехии по хоккею одержала победу над командой Швеции в третьем матче Кубка Первого канала в Москве.
13:48
Вучич допустил производство вакцины «Спутник V» в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране возможно запустить производство российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19.
13:42
Футболист «Сочи» Нобоа назвал Марадону богом футбола
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своём отношении к легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне.
13:42
На Ставрополье арестовали подозреваемого в убийстве полицейского
В Ставропольском крае суд арестовал полицейского, подозреваемого в убийстве местного жителя.
13:33
В Ленинградской области проводят проверку по факту хлопка в доме
Прокуратура Гатчинского района проводит проверку по факту хлопка в квартире жилого дома в деревне Александровка.
13:23
Проезд в московском метро в новогоднюю ночь будет бесплатным
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что проезд в столичном метро и на МЦК в ночь на 1 января будет бесплатным.
13:19
СМИ огласили подробности перехода Сантоса из «Гамбурга» в «Зенит» в 2019 году
Стали известны детали перехода защитника Дугласа Сантоса в петербургский «Зенит» из немецкого «Гамбурга» в 2019 году.
13:14
В Петербурге возбудили дело после падения девушки с балкона общежития
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как 27-летняя девушка была госпитализирована в тяжёлом состоянии после падения с пятого этажа балкона общежития.
13:04
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что заболеваемость коронавирусом в стране остаётся высокой.