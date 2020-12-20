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Bloomberg: от приписываемой России кибератаки пострадали как минимум 200 организаций

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Не менее 200 организаций по всему миру стали жертвами приписываемой России кибератаки, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников. При этом, как отмечается в статье, количество пострадавших структур, скорее всего, будет и дальше расти по мере продвижения широкомасштабного расследования.
Bloomberg: от приписываемой России кибератаки пострадали как минимум 200 организаций
Reuters
Как минимум 200 организаций по всему миру, в том числе различные госструктуры и компании, пострадали от приписываемой России кибератаки, пишет Bloomberg со ссылкой на компанию Recorded Future и три неназванных источника, знакомых с текущим расследованием.

Хакеры, как напоминает издание, внедрили вредоносный код в широко используемое программное обеспечение фирмы SolarWinds.

Затем 18 тыс. клиентов этой компании получили вредоносное обновление, однако число организаций, в сети которых проникли хакеры, скорее всего, гораздо меньше.

Американская компания Recorded Future, работающая в сфере кибербезопасности, насчитала 198 жертв этой кибератаки.

При этом, по данным трёх неназванных источников, пострадавших от взлома как минимум 200. Хакеры, проникнув в компьютерные сети этих организаций, пытались получить данные пользователей, говорится в статье.

Ни Recorded Future, ни люди, знакомые с расследованием, не уточнили, названия пострадавших структур. Ожидается, что их число будет расти по мере продолжения широкомасштабного расследования, сообщает Bloomberg.
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