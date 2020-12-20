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CNN: не Россия, а Китай — Трамп высказал свою версию о виновнике кибератак на правительство США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на заявления госсекретаря США Майка Помпео, утверждающего, что за недавними кибератаками на американское правительство стоит Россия, Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что ответственность за инцидент, возможно, лежит на Китае, сообщает CNN. Кроме того, Трамп заверил, что он полностью проинформирован о случившемся и ситуация находится под контролем.
CNN: не Россия, а Китай — Трамп высказал свою версию о виновнике кибератак на правительство США
Reuters

Дональд Трамп впервые публично прокомментировал недавние кибератаки на ряд правительственных органов США, сообщает CNN. У себя в Twitter он написал, что за атаками, возможно, стоит Китай. Кроме того, президент отметил, что его «полностью проинформировали» о данной ситуации и «всё под полным контролем».

CNN напоминает, что раннее госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что за кибератаками стоит Россия. Также, сразу несколько представителей администрации Трампа отметили, что проведённые атаки представляют собой «огромную угрозу» для частных и публичных сетей.
 
Кроме того, CNN отмечает, что Трамп «безосновательно» предположил, что кибератаки могли повлиять на работу американских устройств по подсчёту голосов на выборах. Впрочем, в минувшем месяце официальные лица, имевшие отношение к проведению выборов в США, составили совместное заявление, в котором сообщили об отсутствии свидетельств какого-либо сбоя в подсчётах в ходе выборов 2020 года.
 
Издание отмечает, что среди всех членов администрации Трампа, именно Помпео наиболее уверенно заявил об ответственности России за прошедшие кибератаки. Российское посольство в Вашингтоне отрицает причастность Москвы к инциденту. 
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источник
CNN США Северная Америка
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