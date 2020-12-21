CNN: администрация Трампа давит на Пентагон, настаивая на разделении АНБ и Киберкомандования США

Администрация Трампа оказывает давление на Пентагон, настаивая на внесении серьёзных изменений в структурных подразделениях оборонного ведомства, отвечающих за кибербезопасность и радиоэлектронную разведку, передаёт CNN.

В частности, Белый дом предложил отделить Киберкомандование США от Агентства национальной безопасности (АНБ), во главе которых в настоящее время стоит один и тот же человек, и создать для каждого из ведомств своё руководство.



Официальный представитель главы Пентагона Кристофера Миллера заявил, что генерал «не рассматривал и не одобрял» предложение о разделении Киберкомандования и АНБ.



Он также заявил CNN, что сотрудники обоих ведомств считают нынешние усилия Белого дома «поспешными». По их мнению, было бы неразумно проводить подобную инициативу в жизнь «быстро или без особой предусмотрительности».

Разделение АНБ и Киберкомандования, как отмечается в статье, обсуждалось уже давно, но уходящая администрация торопиться напоследок довести это дело до конца.



Новость о возможном разделении ведомств появились на фоне того, как американский президент Дональд Трамп ранее в субботу преуменьшил значение масштабной кибератаки на федеральные правительственные учреждения США. Его слова пошли вразрез с публичным заявлением госсекретаря Майка Помпео о причастности России к этому взлому.



Председатель комитата по вооружённым силам палаты представителей США Адам Смит призвал официальных лиц Пентагона не разделять АНБ и Киберкомандование. В интервью CNN он заявил о том, как важно «поддерживать общественное давление на президента, поскольку тот продемонстрировал, что для него не существует ничего, чего бы он не сделал для подрыва нашей страны ради продвижения своих личных интересов».