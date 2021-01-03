DWN: мы бы тоже так хотели — «российские кибератаки» вызвали в США настоящий ажиотаж

Российских хакеров обвиняют в кибератаках на Microsoft и органы власти США, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Несмотря на то, что доказательств на данный момент предоставлено не было, многие политики уже заявляют о «войне» и «возмездии». Однако бывшие сотрудники спецслужб и эксперты в области кибербезопасности полагают, что «операция» прошла успешно: «Русские гораздо лучше, чем мы когда-либо могли себе представить».

31 декабря компания Microsoft заявила, что хакеры получили доступ к её исходному коду. В самом общем виде исходные коды являются основами программного обеспечения. При этом речь идёт о внутренней информации компании, не подлежащей разглашению третьим лицам, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Компания Microsoft, а также ряд экспертов уверены, что речь идёт о тех же самых хакерах, которые уже некоторое время — как долго, неизвестно — атакуют крупные американские компании, министерства и ведомства. По информации издания, среди них 425 из 500 крупнейших корпораций, Госдепартамент, министерства обороны и финансов. Атакам подверглось даже Национальное управление по ядерной безопасности США NNSA.

«Неловкий момент для правительства США»: на атаку обратила внимание не многомиллиардная система безопасности Einstein Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры CISA, а частная компания FireEye, подчёркивает интернет-портал.

Масштаб атаки и нанесённый урон пока не оцениваются. Поскольку хакеры уже очень глубоко проникли в системы, потребуются годы, чтобы убрать их оттуда. Американские политики даже использовали слова «война» и «возмездие», чтобы проиллюстрировать серьезность ситуации.

Не только политики, например, министр иностранных дел Майк Помпео, но и авторитетные СМИ, такие как New York Times и Guardian, а также сама компания Microsoft в качестве виновника называют Россию, имея в виду именно государство, а не российских преступников, которые в прошлом регулярно совершали «грабежи» в США и захватывали сотни миллионов долларов, отмечает DWN.

Но доказательств причастности России к взлому пока предоставлено не было. На это обстоятельство указывала газета Neue Züricher Zeitung: «Справедливо, однако, что ни правительство в Вашингтоне, ни затронутые компании в сфере кибербезопасности не предоставили более точных сведений о том, почему они называют Россию в качестве виновника». Россия отвергает возможную причастность. Но, утверждает DWN, это ни о чём не говорит — различные эксперты полагают, что и масштаб, и профессионализм кибератак указывают на то, что они были совершены на государственном уровне.

Телеканал CNN взял интервью у ряда бывших высокопоставленных сотрудников американского правительства, занимавшихся кибербезопасностью. Они считают, что за атаками стоит Россия, но при этом имеют свою точку зрения: это была атака не для уничтожения инфраструктуры, как это часто бывает, а с целью шпионажа. И, по их словам, это «нормальный и ожидаемый поступок в отношениях между крупными конкурирующими державами». Гэри Браун, бывший сотрудник Пентагона и нынешний профессор «Университета национальной обороны» (National Defense University) Вооруженных сил США, заявил в интервью CNN: «Это очень успешная шпионская операция. Мы тоже хотели бы сделать что-то подобное. Всё это — призыв к пробуждению: мы должны стать лучше. Русские гораздо лучше, чем мы когда-либо могли себе представить».

Джамиль Джаффер, бывший советник комитета по разведке Палаты представителей США, а теперь член совета директоров IronNet Security также уверен: «Если бы мы могли получить доступ к ядерным программам России или Китая, мы бы это сделали».